Транспорт
Маша Цепелева

Hyundai начала рассматривать варианты для продажи завода в Санкт-Петербурге — СМИ Статьи редакции

За два месяца не продано ни одной машины, собранной на предприятии. Если ситуация сохранится, то завод «может обанкротиться».

  • Hyundai Motor может продать завод в Санкт-Петербурге, сообщает южнокорейская газета «Тона Ильбо» со ссылкой на внутренний отчёт компании с анализом «ситуации и перспектив в России». Автопроизводитель планирует принять окончательное решение в ближайшее время.
  • Завод Hyundai ушёл в простой с 1 марта из-за дефицита комплектующих и проблем с поставками. В отчёте указано, что предприятие по-прежнему «не может вести нормальную финансовую деятельность» в России. Например, ограничен перевод денег между центральным офисом и российским филиалом.
  • По информации издания, в августе и сентябре не было продано ни одной машины, собранной на заводе. В январе-феврале — больше 17 тысяч. При этом компания продолжает платить налоги, зарплату сотрудникам и оплачивать счета за электричество и воду.
  • По данным базы «Контур Фокуса», выручка российского юрлица ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в 2021 году составила 207 млрд рублей, чистая прибыль — 11,2 млрд рублей.
  • В мае 2022 года завод Renault в Москве перешёл в госсобственность, на нём планируют собирать локализованные версии китайских JAC. Renault оценила потерю бизнеса в России в €2,3 млрд (примерно $2,2 млрд).
  • 11 октября 2022 года Минпромторг объявил о национализации российских активов Nissan. Кроме завода в Санкт-Петербурге в сделку вошли научно-исследовательский центр и центр продаж и маркетинга в Москве. Автопроизводитель оценил убытки от сделки примерно в $686 млн.
Фото Hyundai

#новость #hyundai

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33 комментария
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 Andrey Fedorov

Я хуею - кинуть полторы сотни миллионов граждан, сотни тысяч бизнесов и проектов, тысячи крупных инвесторов ради чего? Ради выжженной ракетами пустыни? Да ещё приплатить сверху трупами и трупами. Бред, какой бред.

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Александр

Вы исходите из логики нормального человека. А путину 1) наплевать на экономические издержки, 2) наплевать на человеческие жертвы, 3) наплевать на репутацию страны - у него есть сверхценная идея (причем мы не знаем, какая), которая нивелируется либо в психушке, либо пулей.

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Dimitri

Ну реально бред, уже на каждым углу выдавать повестки и закидывать мясом. Ради чего?

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Александр

Возможно, только это нас и разбудит.

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Вадим Д.

Когда не тратишь свои деньги, не убивают значимых для тебя людей – можно и не такое творить.

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Дарья Смолякова

Да заебись же, 21 век, а страна не имеет даже четких границ, тут же проводят мобилизацию, но войны нет, одновременно могут быть ЧВК дающие помилование и интервью в Коммерсанте, и тут же судьи, забиваемые пьяными чвкашниками гантелями. На фоне обсуждения ядерной войны и боевых самолетов врезающихся в многоэтажки.
Вот ради чего. Ради ебать каких безумных новостей.

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Вектореан Элон

Ради русского мира же, а ли ты бусурманин?

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Дарья Смолякова

Рассуждаете как подполковник Лапин.

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Невкусно и грустно

Молодой человек, будете за печенегами с половцами

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Grigoriy Malyshev

так он же объяснил. что б гэи по улицам на расхаживали

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Николай Козловский

Все они возвращаются так или иначе

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Советник Альянса

"Они" сейчас с нами, в этой комнате?

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Согласный фонарь

Когда появятся снова Автодеск, ну хотя бы Alias SpeedForm, фигмулечка и подразделение Swarovski по отдельным запчастям и кристаллам для работы, а линт энд шпрюнгли для душечки, когда Асус возобновит поставки (особенно серий с встроенной музыкой, у меня умирает олуфсен с оркестром вот прям щас), когда Локситан завезёт хоть пару серий с виноградом - пните меня, пожалуйста. И если Икея вдруг невесть откуда явит Билли, особенно 237 бордовые - я возьму 2.
И стирать Аистёнком я тоже не больше хочу!
И DHL по России без кидков и пропаж мне тоже очень был нужен.
Как же это всё пролетарское достало. Вчера гуляла с друзьями, у которых нарисовалась суточная командировка в Турцию, подписать новые обходные поставки. Я говорю вот, хоть кофе хороший выпьете, по старому городу походите,
он:
- я себе лего куплю!
она:
- я вообще из дьютика выходить не буду)
Куда мы откинулись( Кто возвращается?
поздний РСФСР?

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Борис Б

Кто куда вернулся?

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Андрей Рядькин

Голоса

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Вадим Д.

И звук прибавили.

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Невкусно и грустно

В Южную Корею, видимо

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Dimitri

Конечно, это только вопрос времени. Некоторые предприятие которые ушли или были национализированы в 1917, вернулись в 1990х.

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Меркушев Леонид

Немного потерпеть, так сказать ))

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Александр Белавин

Например?)

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Black7

Лет через цать. Когда тебе будет совсем не до машинок

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osernovsky

"За два месяца не продано ни одной машины, собранной на предприятии" - машины собирают, но спрос на них внезапно стал нулевой? Или просто Солярис сейчас миллионов пять у них стоит?

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Игорь Мазаев

Ждём "Едит и точка" 🧘

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segamega

Пердит и точка

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user_90123129312

"Пешком и точка"

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Вектореан Элон

Так и надо. Долой буржуев с российской земли. Даешь наши отечественные гиперкары за копейки каждому!

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Ruslan Zorya

и китайские авто и телефоны

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Yaroslav Kamolin

о еще одна будущая коллаборация с камазом

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Иван Серик
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Lukas Dexter

Я ухожу..... держите меня, держите😂😂😂

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Вася Пражкин

Надо накидать Таврину идей, откуда у него деньги на Хендай )

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Игорь Протасов

Уганда покупает? Они электромобили хотят нам продавать

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Legion Comander

Ну все, меняю свой солярис на квартиру на Рублевке.
Военную ипотеку рассматриваю. Предложения кидайте в лС😄

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