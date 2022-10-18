Hyundai начала рассматривать варианты для продажи завода в Санкт-Петербурге — СМИ Статьи редакции
За два месяца не продано ни одной машины, собранной на предприятии. Если ситуация сохранится, то завод «может обанкротиться».
- Hyundai Motor может продать завод в Санкт-Петербурге, сообщает южнокорейская газета «Тона Ильбо» со ссылкой на внутренний отчёт компании с анализом «ситуации и перспектив в России». Автопроизводитель планирует принять окончательное решение в ближайшее время.
- Завод Hyundai ушёл в простой с 1 марта из-за дефицита комплектующих и проблем с поставками. В отчёте указано, что предприятие по-прежнему «не может вести нормальную финансовую деятельность» в России. Например, ограничен перевод денег между центральным офисом и российским филиалом.
- По информации издания, в августе и сентябре не было продано ни одной машины, собранной на заводе. В январе-феврале — больше 17 тысяч. При этом компания продолжает платить налоги, зарплату сотрудникам и оплачивать счета за электричество и воду.
- По данным базы «Контур Фокуса», выручка российского юрлица ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в 2021 году составила 207 млрд рублей, чистая прибыль — 11,2 млрд рублей.
- В мае 2022 года завод Renault в Москве перешёл в госсобственность, на нём планируют собирать локализованные версии китайских JAC. Renault оценила потерю бизнеса в России в €2,3 млрд (примерно $2,2 млрд).
- 11 октября 2022 года Минпромторг объявил о национализации российских активов Nissan. Кроме завода в Санкт-Петербурге в сделку вошли научно-исследовательский центр и центр продаж и маркетинга в Москве. Автопроизводитель оценил убытки от сделки примерно в $686 млн.
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Я хуею - кинуть полторы сотни миллионов граждан, сотни тысяч бизнесов и проектов, тысячи крупных инвесторов ради чего? Ради выжженной ракетами пустыни? Да ещё приплатить сверху трупами и трупами. Бред, какой бред.
Вы исходите из логики нормального человека. А путину 1) наплевать на экономические издержки, 2) наплевать на человеческие жертвы, 3) наплевать на репутацию страны - у него есть сверхценная идея (причем мы не знаем, какая), которая нивелируется либо в психушке, либо пулей.
Ну реально бред, уже на каждым углу выдавать повестки и закидывать мясом. Ради чего?
Возможно, только это нас и разбудит.
Когда не тратишь свои деньги, не убивают значимых для тебя людей – можно и не такое творить.
Да заебись же, 21 век, а страна не имеет даже четких границ, тут же проводят мобилизацию, но войны нет, одновременно могут быть ЧВК дающие помилование и интервью в Коммерсанте, и тут же судьи, забиваемые пьяными чвкашниками гантелями. На фоне обсуждения ядерной войны и боевых самолетов врезающихся в многоэтажки.
Вот ради чего. Ради ебать каких безумных новостей.
Ради русского мира же, а ли ты бусурманин?
Рассуждаете как подполковник Лапин.
Молодой человек, будете за печенегами с половцами
так он же объяснил. что б гэи по улицам на расхаживали
Все они возвращаются так или иначе
"Они" сейчас с нами, в этой комнате?
Когда появятся снова Автодеск, ну хотя бы Alias SpeedForm, фигмулечка и подразделение Swarovski по отдельным запчастям и кристаллам для работы, а линт энд шпрюнгли для душечки, когда Асус возобновит поставки (особенно серий с встроенной музыкой, у меня умирает олуфсен с оркестром вот прям щас), когда Локситан завезёт хоть пару серий с виноградом - пните меня, пожалуйста. И если Икея вдруг невесть откуда явит Билли, особенно 237 бордовые - я возьму 2.
И стирать Аистёнком я тоже не больше хочу!
И DHL по России без кидков и пропаж мне тоже очень был нужен.
Как же это всё пролетарское достало. Вчера гуляла с друзьями, у которых нарисовалась суточная командировка в Турцию, подписать новые обходные поставки. Я говорю вот, хоть кофе хороший выпьете, по старому городу походите,
он:
- я себе лего куплю!
она:
- я вообще из дьютика выходить не буду)
Куда мы откинулись( Кто возвращается?
поздний РСФСР?
Кто куда вернулся?
Голоса
И звук прибавили.
В Южную Корею, видимо
Конечно, это только вопрос времени. Некоторые предприятие которые ушли или были национализированы в 1917, вернулись в 1990х.
Немного потерпеть, так сказать ))
Например?)
Лет через цать. Когда тебе будет совсем не до машинок
"За два месяца не продано ни одной машины, собранной на предприятии" - машины собирают, но спрос на них внезапно стал нулевой? Или просто Солярис сейчас миллионов пять у них стоит?
Ждём "Едит и точка" 🧘
Пердит и точка
"Пешком и точка"
Так и надо. Долой буржуев с российской земли. Даешь наши отечественные гиперкары за копейки каждому!
и китайские авто и телефоны
о еще одна будущая коллаборация с камазом
Я ухожу..... держите меня, держите😂😂😂
Надо накидать Таврину идей, откуда у него деньги на Хендай )
Уганда покупает? Они электромобили хотят нам продавать
Ну все, меняю свой солярис на квартиру на Рублевке.
Военную ипотеку рассматриваю. Предложения кидайте в лС😄