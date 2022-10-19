Транспорт
Артур Томилко

Volvo допустила возможность полной продажи российского бизнеса Статьи редакции

В конце февраля 2022 года компания остановила производство автомобилей в стране.

Источник: «Грузовики и дороги»
  • Volvo Group рассматривает полную или частичную продажу бизнеса в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. В стране находится завод сварки и окраски кабин, сборочная площадка на 15 тысяч грузовиков и четыре сервисных центра по их обслуживанию.
  • Грузовики Volvo на третьем месте по популярности после «Камаза» и ГАЗа, по данным «Автостат инфо». За 2021 год было продано почти 6 тысяч автомобилей, тогда компания занимала 8,5% рынка грузовой техники в России.
  • Стоимость производственных активов Volvo может составлять около €60 млн, рассказал изданию консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, но неясно, кто в текущей ситуации захочет их купить.
  • В конце февраля 2022 года Volvo прекратила выпуск грузовиков в России. К сентябрю продажи компании в стране сократились на 59%.
  • В июле 2022 года производитель предупредил о частичном сокращении сотрудников в России — тогда их было 1270. Сейчас в компании продолжает работать 900 человек.
  • В мае 2022 года в госсобственность перешёл московский завод Renault. На нём планируют собирать локализованные версии китайских JAC. Renault оценила свои потери в $2,2 млрд.
  • 11 октября 2022 года Минпромторг объявил о национализации заводов Nissan в России. Автопроизводитель оценил убытки в примерно в $686 млн.
  • 18 октября 2022 года в СМИ появилась информация, что Hyundai начал рассматривать продажу завода в Санкт-Петербурге. С 1 марта он остановил работу из-за дефицита комплектующих и проблем с поставками.

#новость #volvo

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32 комментария
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 Невкусно и грустно

Почему вы пишете про один негатив? Вон вчера Ниву начали продавать аж с целым кондиционером!

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Слегка Придурковатый
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виктор сикрит

сейчас мицубиси перестанут поставлять кондеи (если уже не) и снова негатив...

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Viktor C.

ахах,вот это роскошь и удобство

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Славный франт

Это Шнива, плод совокупления Шевроле и Нивы ).

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Юрий Другач

"допустила возможность" - это даже не негатив, а подобие новости

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Веский Довод

действительно, столько позитивных новостей в стране, что не знаешь о какой рассказать

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Бывший Макс

Читая все эти новости про закрытие и уходы, подумал что,
бизнес надеялся на что то, переносил сроки, что все это закончится и можно работать дальше.. Но нет.

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Aleksey Bobkov

геополитик переиграл бизнес

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Вадим Д.

Выхода иного нет. Будущего, похоже, не видно. Volvo ещё долго держался.

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Слегка Придурковатый

В Калуге, чую, скоро совсем работы не останется.

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Aleksey Bobkov

заводчане пойдут на фронт за опытом, а потом сколачивать опг

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Рушан Натфуллин

И решила сделать ребрендинг российского подразделения, теперь они просто VOVA.

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Балкон.Ру

Вольга. А если уйдет Мицубиси - тогда Микула.

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osernovsky

После объявления "частичной", все сомневающиеся и ждавшие поняли, что впереди из перспектив разве что "полная" - а значит пора фиксировать убытки и сворачиваться.

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Джо Б

россия списана со счетов.

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sunblade

Я уже молчу, что Volvo производит и поставляет на рынок одни из лучших траков для дальнобоя, например серия VNL.

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Сергей Елисеев

к концу СВО помимо камаза останется или только на москвичах ездить будем

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Igor Baish

М... Да песемистов полный эшалон, а экспертов ещё больше.

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Мурад Муртазалиев

Дай угадаю.
Надо перестать ныть, начать с себя.

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Defacto

Готов купить. Даю 1 млн рубликов! Сдачи не нужно

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melkiyPadonok

Продадут за 1€ , ваши рубли никому не нужны

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Defacto

Купит резидент резидента, а сделки в валюте между резидентами запрещены ) Да и комиссию банку в 250 евро платить вряд ли будут ))))

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Бублик

Дам 2 евро одной монетой (сдача с поездки в Европу осталась)

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Меркушев Леонид

вы что, за такую высокую цену вас ещё и подозревать в чём-то начнут

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spn

давайте я приму в дар ваши рубли, раз они никому не нужны

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melkiyPadonok

Обязательно , как только они у меня появятся , что вряд-ли проживая в ЕС

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Anton Katerin

тогда уж за доллар,евро сейчас нестабилен

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melkiyPadonok

Тогда уж за крону , если по честному

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Петр Полесов

А как же гарантийные обязательства и трудовые коллективы? Хапуги срубили бабла и решили смотаться?

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Aleksey Bobkov

ебать, у нас даже вольва производилась

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Алексей

Ну продадут и пусть продадут

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