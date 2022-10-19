Volvo допустила возможность полной продажи российского бизнеса Статьи редакции
В конце февраля 2022 года компания остановила производство автомобилей в стране.
- Volvo Group рассматривает полную или частичную продажу бизнеса в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. В стране находится завод сварки и окраски кабин, сборочная площадка на 15 тысяч грузовиков и четыре сервисных центра по их обслуживанию.
- Грузовики Volvo на третьем месте по популярности после «Камаза» и ГАЗа, по данным «Автостат инфо». За 2021 год было продано почти 6 тысяч автомобилей, тогда компания занимала 8,5% рынка грузовой техники в России.
- Стоимость производственных активов Volvo может составлять около €60 млн, рассказал изданию консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, но неясно, кто в текущей ситуации захочет их купить.
- В конце февраля 2022 года Volvo прекратила выпуск грузовиков в России. К сентябрю продажи компании в стране сократились на 59%.
- В июле 2022 года производитель предупредил о частичном сокращении сотрудников в России — тогда их было 1270. Сейчас в компании продолжает работать 900 человек.
- В мае 2022 года в госсобственность перешёл московский завод Renault. На нём планируют собирать локализованные версии китайских JAC. Renault оценила свои потери в $2,2 млрд.
- 11 октября 2022 года Минпромторг объявил о национализации заводов Nissan в России. Автопроизводитель оценил убытки в примерно в $686 млн.
- 18 октября 2022 года в СМИ появилась информация, что Hyundai начал рассматривать продажу завода в Санкт-Петербурге. С 1 марта он остановил работу из-за дефицита комплектующих и проблем с поставками.
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Почему вы пишете про один негатив? Вон вчера Ниву начали продавать аж с целым кондиционером!
сейчас мицубиси перестанут поставлять кондеи (если уже не) и снова негатив...
ахах,вот это роскошь и удобство
Это Шнива, плод совокупления Шевроле и Нивы ).
"допустила возможность" - это даже не негатив, а подобие новости
действительно, столько позитивных новостей в стране, что не знаешь о какой рассказать
Читая все эти новости про закрытие и уходы, подумал что,
бизнес надеялся на что то, переносил сроки, что все это закончится и можно работать дальше.. Но нет.
геополитик переиграл бизнес
Выхода иного нет. Будущего, похоже, не видно. Volvo ещё долго держался.
В Калуге, чую, скоро совсем работы не останется.
заводчане пойдут на фронт за опытом, а потом сколачивать опг
И решила сделать ребрендинг российского подразделения, теперь они просто VOVA.
Вольга. А если уйдет Мицубиси - тогда Микула.
После объявления "частичной", все сомневающиеся и ждавшие поняли, что впереди из перспектив разве что "полная" - а значит пора фиксировать убытки и сворачиваться.
россия списана со счетов.
Я уже молчу, что Volvo производит и поставляет на рынок одни из лучших траков для дальнобоя, например серия VNL.
к концу СВО помимо камаза останется или только на москвичах ездить будем
М... Да песемистов полный эшалон, а экспертов ещё больше.
Дай угадаю.
Надо перестать ныть, начать с себя.
Готов купить. Даю 1 млн рубликов! Сдачи не нужно
Продадут за 1€ , ваши рубли никому не нужны
Купит резидент резидента, а сделки в валюте между резидентами запрещены ) Да и комиссию банку в 250 евро платить вряд ли будут ))))
Дам 2 евро одной монетой (сдача с поездки в Европу осталась)
вы что, за такую высокую цену вас ещё и подозревать в чём-то начнут
давайте я приму в дар ваши рубли, раз они никому не нужны
Обязательно , как только они у меня появятся , что вряд-ли проживая в ЕС
тогда уж за доллар,евро сейчас нестабилен
Тогда уж за крону , если по честному
А как же гарантийные обязательства и трудовые коллективы? Хапуги срубили бабла и решили смотаться?
ебать, у нас даже вольва производилась
Ну продадут и пусть продадут