SpaceX начнёт продавать терминалы Starlink для интернета в самолётах в 2023 году Статьи редакции
Компания обещает скорость интернета на борту до 350 Мбит/с.
- SpaceX объявила, что начнёт продавать терминалы Starlink Aviation в середине 2023 года. По данным компании, cкорость интернета до 350 Мбит/с хватит для видеозвонков, онлайн-игр и «других действий с высокой скоростью передачи данных».
- SpaceX утверждает, что интернет от Starlink будет доступен во время взлёта, полёта над землей, водой и приземления.
- Во время испытательного полёта в сентябре Starlink Aviation смогла обеспечить скорость интернета на борту 100 Мбит/с, сообщает Aviacionline. Это был рейс авиакомпании JSX из Бербанка в Сан-Хосе. В апреле она объявляла, что будет одной из первых использовать Starlink Aviation, и обещала к концу 2022 года оборудовать станциями все свои самолёты. Похожее соглашение со SpaceX есть и у Hawaiian Airlines, сообщает The Verge.
- По данным OneZero, в самолётах обычно используют терминалы со скоростью от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с. Она может зависеть от количества пассажиров, использующих интернет.
- SpaceX начала тестировать спутниковый интернет Starlink в самолётах в декабре 2021 года. В июле 2022-го США разрешили использовать системы компании на кораблях, грузовиках и самолётах.
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По заголовку получается, что это как в электричках: ходит человек и предлагает терминалы в салоне самолёта.
Но вообще, такая скорость на борту – просто огонь!
До этого они продавали в аэропорту, перед посадкой.
Важный вопрос скорее какой пинг. Потому что высокая скорость но и высокий пинг означает что нт для чего, кроме просмотра порно в 4к интернет не годиться, а так можно будет запартнериться с каким нибудь xbox cloud просить в аренду геймпад и играть в библиотеку игр на самолёте. 12 часов перелёта пройдут незаметно в таком случае)
Пардон, а ты думаешь в самолёте летают только заядлые любители смотреть порно везде и всюду и геймеры, таскающие с собой весь инвентарь?
К твоему сведению, интернет не только для игр и просмотра кино для взрослых в 4к создавался
Иронизирую). Понятно что основные потребности будут в формате, отправить доки, что-то скачать, переписки, поработать, послушать, посмотреть. Вопрос в другом, некоторые задачи требуют низкого пинга, и поэтому потому что выбирая между 100 мб с и 10 мс пинг и 350 мб с и 300 мс пинг, я предпочту первый вариант
Эх, и у нас когда-нибудь будет интернет в самолетах.
Если самолеты останутся.
Для начала бы сделать интернет в поездах. И я не про Сапсаны между Москвой и Питером, а обычный поезд типа Москва - Владивосток
Это было бы и правда супер, но тогда кроссворды сами себя в дороге не разгадают 😁
Вы часто ездите поездом Москва-Владивосток?
Каждый день 🌚
15 рублей тебе не хватит, чтобы купить туда билет.
Это же очень очевидный сарказм был. Как Вы себе представляете ежедневную поезду туда-сюда?
Ну и в моем комменте было очевидно, что я не про себя пишу особо, я вообще не в РФ 6-й год и мне теоретически пофиг должно быть на людей в РФ ) и у меня тут 4G ловит в поездах. Местами и 5G есть, но я не обновлял еще телефон ).
Так, а зачем надо было писать про 15 рублей и ставить диз, а потом убирать его?
Галя, у нас отмена С)
Понял )
Сейчас бы сравнивать микространу из ЕС, где кстати тарифы на связь в разы больше, и РФ. Вот вам от Москвы до СПб сделали - размер типичной страны в Европе.
Сейчас бы сравнивать микространу из ЕС, у которой бюджет меньше Москвы ). У РФ все ресурсы есть, но нет желания.
Какие ресурсы? Поставить вышки на протяжении 9 тысяч км? Это окупится в этом столетии?
Так и пассажирские перевозки РЖД не выгодны, никогда не окупится. В топку этих жалких людишек, которым нужны поезда и интернет в них. Когда можно очередной замок построить и обеспечить 435 друзей 100 млн $ (как минимум), ну и слить бабла на войну.
Да что там Владивосток. В любой модной Ласточке в соседнюю область при удалении от Мск интернет на уровне edge, изредка появляющийся на крупных станциях.
Я не часто, но десятки или сотни тысяч людей ездят. Лично я 5 раз ездил. Не обязательно все 7 суток ехать, из Сибири до Владивостока хватает 4,5 суток, чтобы ощутить весь "кайф". И куча других поездов, где можно было бы поставить интернет. РФ большая, не заканчивается за Мкадом.
Пользовался интернетом в самолете еще в 2013 году. Не знаю чего там "у вас" нет.
если другие страны будут пускать наши самолёты
Вы мыслите контрпродуктивно. Когда самолеты окончательно развалятся можно поставить туда старые ЭЛТ мониторы и 486 пентиумы, протянуть туда оптоволокно и продавать контрстрайк по 200 р в час, гордо рапортуя что в наших самолетах скорость инета достигает 200мгб в сек
В Победе вроде есть, если приложение скачать заранее
Он был там на части самолетов, но провайдер покинул чат
Прямой эфир авиакатастрофы будет эпичный
live stream
Но операторам не очень круто будет
пункт назначения в улучшенном качестве :D
Не, наоборот. Будут с земли управлять по интернету, если пилоту плохо
Проблема только с сертификацией в FAA (США) и EASA (Евросоюз).
Конечно, дело рутинное, но нужно для каждого типа самолета производить отдельную сертификацию.
Это деньги, это время.
Впрочем, дорогу осилит идущей, начнут с domestic routes внутри США.
Вроде как на Embraer E175 собирались начать...
"Компания обещает скорость интернета на борту до 350 Мбит/с."-афигенная скорость
Если старый терминал мог обеспечить 100 Мбит, то почему бы не купить их два или три? :)
ну а почему бы не купить один,который может обеспечить сразу 300 Мбит
Никто не станет втюхивать вторую или третью тарелку ради увеличения пропускной способности - самолет не круизное судно.
Спутниковая тарелка для спутников на геостационарной орбите, на стабилизированной платформе, поставленная на крыше самолета под стеклопластиковым обтекателем - штука, требующая сертификации по правилам авиационной безопасности .
Причем, что самое обидное для авиакомпаний, под каждый тип самолета сертифицировали по отдельности каждого желающего спутникового провайдера.
Хочешь переходить на другого провайдера - а вот хрен там, это вам не два пальца об асфальт!
К слову, АФАР-антенна Starlink, кажись, в авиационном исполнении не будет иметь движущихся частей.
Тарелка starlink совсем другая ей не нужно смотреть точно в одно место
Интересно, как с культурой будет? Или придется весь рейс слушать как сосед говорит по зуму/скайпу/...
Я думаю инет нужен будет для бортового ПО и развлекаловки. А какому нибудь бизнесскласу дадут пароль от вифи Для работы. В крайнем случае звучит оптимально
В чем проблема вежливо сказать, мол чувак, ты тут не один? Умение договариваться – ценнейший навык по жизни
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