Транспорт
Маша Цепелева

SpaceX начнёт продавать терминалы Starlink для интернета в самолётах в 2023 году Статьи редакции

Компания обещает скорость интернета на борту до 350 Мбит/с.

  • SpaceX объявила, что начнёт продавать терминалы Starlink Aviation в середине 2023 года. По данным компании, cкорость интернета до 350 Мбит/с хватит для видеозвонков, онлайн-игр и «других действий с высокой скоростью передачи данных».
  • SpaceX утверждает, что интернет от Starlink будет доступен во время взлёта, полёта над землей, водой и приземления.
  • Во время испытательного полёта в сентябре Starlink Aviation смогла обеспечить скорость интернета на борту 100 Мбит/с, сообщает Aviacionline. Это был рейс авиакомпании JSX из Бербанка в Сан-Хосе. В апреле она объявляла, что будет одной из первых использовать Starlink Aviation, и обещала к концу 2022 года оборудовать станциями все свои самолёты. Похожее соглашение со SpaceX есть и у Hawaiian Airlines, сообщает The Verge.
  • По данным OneZero, в самолётах обычно используют терминалы со скоростью от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с. Она может зависеть от количества пассажиров, использующих интернет.
  • SpaceX начала тестировать спутниковый интернет Starlink в самолётах в декабре 2021 года. В июле 2022-го США разрешили использовать системы компании на кораблях, грузовиках и самолётах.
Терминалы Starlink Aviation установят на крыше самолёта, фото SpaceX

#новость #spacex #starlink

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42 комментария
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 Вадим Д.

По заголовку получается, что это как в электричках: ходит человек и предлагает терминалы в салоне самолёта.
Но вообще, такая скорость на борту – просто огонь!

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GU FF

До этого они продавали в аэропорту, перед посадкой.

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Никита

Важный вопрос скорее какой пинг. Потому что высокая скорость но и высокий пинг означает что нт для чего, кроме просмотра порно в 4к интернет не годиться, а так можно будет запартнериться с каким нибудь xbox cloud просить в аренду геймпад и играть в библиотеку игр на самолёте. 12 часов перелёта пройдут незаметно в таком случае)

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Евгений Широков

Пардон, а ты думаешь в самолёте летают только заядлые любители смотреть порно везде и всюду и геймеры, таскающие с собой весь инвентарь?
К твоему сведению, интернет не только для игр и просмотра кино для взрослых в 4к создавался

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Никита

Иронизирую). Понятно что основные потребности будут в формате, отправить доки, что-то скачать, переписки, поработать, послушать, посмотреть. Вопрос в другом, некоторые задачи требуют низкого пинга, и поэтому потому что выбирая между 100 мб с и 10 мс пинг и 350 мб с и 300 мс пинг, я предпочту первый вариант

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Aza Dzi

Эх, и у нас когда-нибудь будет интернет в самолетах.
Если самолеты останутся.

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Славный франт

Для начала бы сделать интернет в поездах. И я не про Сапсаны между Москвой и Питером, а обычный поезд типа Москва - Владивосток

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Aza Dzi

Это было бы и правда супер, но тогда кроссворды сами себя в дороге не разгадают 😁

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Весенний Филипп

Вы часто ездите поездом Москва-Владивосток?

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Иван Иванов

Каждый день 🌚

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Славный франт

15 рублей тебе не хватит, чтобы купить туда билет.

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Иван Иванов

Это же очень очевидный сарказм был. Как Вы себе представляете ежедневную поезду туда-сюда?

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Славный франт

Ну и в моем комменте было очевидно, что я не про себя пишу особо, я вообще не в РФ 6-й год и мне теоретически пофиг должно быть на людей в РФ ) и у меня тут 4G ловит в поездах. Местами и 5G есть, но я не обновлял еще телефон ).

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Иван Иванов

Так, а зачем надо было писать про 15 рублей и ставить диз, а потом убирать его?

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Славный франт

Галя, у нас отмена С)

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Иван Иванов

Понял )

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roboto

Сейчас бы сравнивать микространу из ЕС, где кстати тарифы на связь в разы больше, и РФ. Вот вам от Москвы до СПб сделали - размер типичной страны в Европе.

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Славный франт

Сейчас бы сравнивать микространу из ЕС, у которой бюджет меньше Москвы ). У РФ все ресурсы есть, но нет желания.

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roboto

Какие ресурсы? Поставить вышки на протяжении 9 тысяч км? Это окупится в этом столетии?

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Славный франт

Так и пассажирские перевозки РЖД не выгодны, никогда не окупится. В топку этих жалких людишек, которым нужны поезда и интернет в них. Когда можно очередной замок построить и обеспечить 435 друзей 100 млн $ (как минимум), ну и слить бабла на войну.

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Arsenii

Да что там Владивосток. В любой модной Ласточке в соседнюю область при удалении от Мск интернет на уровне edge, изредка появляющийся на крупных станциях.

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Славный франт

Я не часто, но десятки или сотни тысяч людей ездят. Лично я 5 раз ездил. Не обязательно все 7 суток ехать, из Сибири до Владивостока хватает 4,5 суток, чтобы ощутить весь "кайф". И куча других поездов, где можно было бы поставить интернет. РФ большая, не заканчивается за Мкадом.

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roboto

Пользовался интернетом в самолете еще в 2013 году. Не знаю чего там "у вас" нет.

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Марьян Санду

если другие страны будут пускать наши самолёты

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Свежерег Июньский

Вы мыслите контрпродуктивно. Когда самолеты окончательно развалятся можно поставить туда старые ЭЛТ мониторы и 486 пентиумы, протянуть туда оптоволокно и продавать контрстрайк по 200 р в час, гордо рапортуя что в наших самолетах скорость инета достигает 200мгб в сек

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Спорное утверждение

В Победе вроде есть, если приложение скачать заранее

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Andrey Atmashkin

Он был там на части самолетов, но провайдер покинул чат

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Hubba bubba

Прямой эфир авиакатастрофы будет эпичный

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Alexander Klimanskiy

live stream

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Владимир Кусачев

Но операторам не очень круто будет

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Kirill Zaytcev

пункт назначения в улучшенном качестве :D

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Весенний Филипп

Не, наоборот. Будут с земли управлять по интернету, если пилоту плохо

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Александр А.

Проблема только с сертификацией в FAA (США) и EASA (Евросоюз).

Конечно, дело рутинное, но нужно для каждого типа самолета производить отдельную сертификацию.

Это деньги, это время.

Впрочем, дорогу осилит идущей, начнут с domestic routes внутри США.

Вроде как на Embraer E175 собирались начать...

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Lehman Brothers

"Компания обещает скорость интернета на борту до 350 Мбит/с."-афигенная скорость

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Весенний Филипп

Если старый терминал мог обеспечить 100 Мбит, то почему бы не купить их два или три? :)

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Mindful Reading Service

ну а почему бы не купить один,который может обеспечить сразу 300 Мбит

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Александр А.

Никто не станет втюхивать вторую или третью тарелку ради увеличения пропускной способности - самолет не круизное судно.

Спутниковая тарелка для спутников на геостационарной орбите, на стабилизированной платформе, поставленная на крыше самолета под стеклопластиковым обтекателем - штука, требующая сертификации по правилам авиационной безопасности .

Причем, что самое обидное для авиакомпаний, под каждый тип самолета сертифицировали по отдельности каждого желающего спутникового провайдера.

Хочешь переходить на другого провайдера - а вот хрен там, это вам не два пальца об асфальт!

К слову, АФАР-антенна Starlink, кажись, в авиационном исполнении не будет иметь движущихся частей.

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Oleg Rico

Тарелка starlink совсем другая ей не нужно смотреть точно в одно место

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Весенний Филипп

Интересно, как с культурой будет? Или придется весь рейс слушать как сосед говорит по зуму/скайпу/...

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Никита

Я думаю инет нужен будет для бортового ПО и развлекаловки. А какому нибудь бизнесскласу дадут пароль от вифи Для работы. В крайнем случае звучит оптимально

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Олег Павлов

В чем проблема вежливо сказать, мол чувак, ты тут не один? Умение договариваться – ценнейший навык по жизни

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Дарья Смолякова

скайпу

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