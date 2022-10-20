Транспорт
Артур Томилко

В России начнут продавать китайские автомобили под брендом Tank Статьи редакции

Запуск намечен на ноябрь, в продаже они появятся в начале 2023 года.

Tank 300. Источник: Autonews
  • В России до конца 2022 года представят новые автомобили бренда Tank, которые производит китайская компания Great Wall Motor (GWM), сообщает Autonews. Российский рынок станет вторым после Саудовской Аравии, где будет представлена марка.
  • Под брендом Tank выпускают пять моделей городских внедорожников. Первыми в России появятся модели Tank 300 и Tank 500 — их представят уже в ноябре. Первые машины появятся у дилеров в первой половине 2023 года.
  • Автомобили созданы на базе собственных разработок GWM. Линейка предусматривает два варианта моторов: двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 220 л.с. или трёхлитровый V6 на 299 л.с. Также будут доступны гибридные варианты с классическим или подключаемым электродвигателем. Длинна машин — от 4,6 до 5,2 м.
  • Среди базовых функций — ассистент проезда перекрёстка (может предупреждать о приближающемся транспорте) и помощник движения задним ходом. Можно дополнительно подключить систему автоматического управления дальним светом.
Tank 500. Источник: Autonews
  • Great Wall Motor Company Limited — крупный китайский производитель внедорожников, кроссоверов и пикапов, специализирующийся на интеллектуальных технологиях и экологичном производстве. Компания выпускает бренды Haval, GWM Pickup, Tank, Wey и электрокары Ora.

#новость #tank

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66 комментариев
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 Алекс И

Вот и китайские танки по Кутузовскому едут )))

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Сергей Немчинов

Сегодня на Кутузовском был подбит Танк на встречной полосе...

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Олег Комаров

На Кутузовском никогда ничего не происходило.

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1 комментарий
Иван Иванов

Так. Tank - это бочка `или цистерна, емкость для жидкости. То есть машины назвали "огромное ведро"?

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Аким Гребенкин

А ещё tank - это, внезапно, танк.

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4 комментария
Юрий Б.

Уже 3 минуты такая новость и без каментов. Где же шутки, шутеечки, а???

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Uuno Turhopuru

"...городских внедорожников.."
Это что, грязные намеки на состояние асфальта в российских городах?

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3 комментария
Сергей Марков

Выглядит как внебрачный сын уаза и нивы

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Caomhan Macha

Я тоже офигел. С первого взгляда на 300й - ну мать её, Нива же! Почти один в один как у меня когда-то была, даже цвет похожий.

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nsesu7

Добро пожаловать в Танки Онлайн.

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Наглый Кот

Танки Оффлайн

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Сергей Немчинов

Жизнь то в России налаживается! Уганда намеревается свои электромобили поставлять, а то блин разнылись ....

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Макс Макаров

- Как я тебя узнаю?
- Я буду в зелёном танке

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Miskatonic University

где ты был весь день?
в танке
и еще куча прикольных диалогов

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Сергей Немчинов

Ждем конкурентов для BMW БМП и БМД. Ну и сразу БРЭМ, как без ремонта и эвакуации?

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Творческий теркин30см

взвоет ветер над бараками...

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1 комментарий
Игорь Протасов

И с рекламой "танки грязи не бояться"?

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Доктор Ливси

Выглядят 👌

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Доктор Богомол Тобогган

С таким неймингом 100%-ое попадание в ЦА

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ЯжПрограммист

Так тонко что аж толсто...
Можно под крематорий кататься

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Доктор Богомол Тобогган

Жду также модели Солнцепек, Буратино и Ураган

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Айрат Галиуллин

Танк?!?? Втф!

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Творческий теркин30см

Вот пусть их и гонят на воблу, ещё деньги на это тратить, чтоб потом отобрали.

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GU FF
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Вести Мордора

УБЕРИ

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Вести Мордора

ну неплохо, особенно в такой расцветке и комплектации

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Кожаный шмель

Помилуйте, это же китайцы. Любители внешней мишуры и "казаться, а не быть". Они могут нацепить мудовую резину и прикрутить хилую квадроцикловую лебедку для вида.
Но при этом 2-тонная машина у них легко будет на чахлой турбовой полторашке, переднеприводной (или с паркетным полным приводом через муфту), на вариаторе и кузов без рамы на легковой базе японских хэтчбэков из 90ых. Вообще за нефиг.
У китайцев всё в машинах обычно для вида.
И танком он будет только на картинках и издали (чтобы не было видно что расширители бутафорские, лебедка прикручена к пластиковомц бамперу и т.д.)

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Uuno Turhopuru

Теперь осталось сложить цену. Звучит тревожная музыка...

https://www.avito.ru/vladivostok/avtomobili/tank_500_2022_2499422934

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2 комментария
Творческий теркин30см

честно говоря, выглядит как игрушечный, особенно крылья-арки.

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Murfan

скоро только китайские автомобили и будут продаваться

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Mayorov Sergey

Тачка-огонь. Я за ней давно наблюдаю в автоновостях. Но все иностранные производители в последние лет десять метят в целевой сегмент для богатых и поставляли на рынок РФ полноприводные авто только в максимальном фарше .... Эти тоже собираются пойти по этому тупиковому пути. Нахрена в России внедорожник с кучей функций электроники, кожа, рожа, автомат, климат, и всяких мультимедия за 3.5-4.5 миллионов денег...денег недоступных обычному потребителю. Поставлять такие тачки надо наоборот в минимальных комплектациях,к что бы их обычный народ разбирал, по ценам конвертируемых в подъемный кредит для простого люда. А так ее дилеры выкатят в продажу за 4,5-5,0 лямов и увидим мы ее только у автоблогеров на обзоре, но не на дорогах.

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Вадим Д.

Мозги есть у запускальщиков таких прожектов?

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Творческий теркин30см

ну, цилиндровый двигатель?

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Нёс добро, не донёс

В версии для России на борту сразу уже будет надпись "На Берлин!", чтоб ЦА кипяточком мочилась?

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Владимир Кролико

Tank 300 - какая-то НИВА на максималках)

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Roman

Я даже знаю группу, которая хорошо на их пиаре заработать может "Дайте танк! "

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Alexey Taruntaev

Нейминг от бога

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Сергей Исаков

Красивое

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Владислав Зайцев

Норм название :D

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Алексей Пугачевич

Китайцы просто Боги маркетинга))

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Вести Мордора

да ладно, тормоза они

в Fortnite например танки появились почти сразу, в марте, а летом уже отвалились ка неактуальные

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Grigoriy Malyshev

можно было лучше локализовать: танк-500 и трактор-300

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Доктор Богомол Тобогган
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роман долгополов

Это пойдет на ура

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Кожаный шмель

Китайцы и нейминг. Можно книгу написать на эту тему.

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Два Бобра

Ещё бы v6 на 249лс прошли заводом, чтоб до налога, и красота.

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onlyDropped

.

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Aldanwolk

Надо было nuklear tank назвать. Пусть запад охренеет. От того что в России любой будет ездить на ядерном танке. Китайцы вообще не шарят в креативных названиях

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Максим Золотов

Все эти китайцы выглядят прикольно, но блин почему у них почти нет обычных седанов небольших? Только огромные кроссоверы

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Uuno Turhopuru

Небольшой седан - формфактор неудобный. Маленький багажник, маленький салон. Лучше хэтчбэк. Кроссовер, в принципе, и есть хэтчбэк. Но для города, конечно, удобнее мелкие кроссоверы.

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Владимир К

Странно что нет Танк-200

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Дмитрий Иванов

Когда наши танки въедут в Москву...

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Андрей Пронин

А будет К-700 от этого бренда ?)

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Петр Полесов

Все сбежавшие бренды - смотрите, плачьте и кусайте локти! Мы свои денежки производителям из дружественных стран занесем!

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Artem Sapuhin

А что на счет цен?

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