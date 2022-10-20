В России начнут продавать китайские автомобили под брендом Tank Статьи редакции
Запуск намечен на ноябрь, в продаже они появятся в начале 2023 года.
- В России до конца 2022 года представят новые автомобили бренда Tank, которые производит китайская компания Great Wall Motor (GWM), сообщает Autonews. Российский рынок станет вторым после Саудовской Аравии, где будет представлена марка.
- Под брендом Tank выпускают пять моделей городских внедорожников. Первыми в России появятся модели Tank 300 и Tank 500 — их представят уже в ноябре. Первые машины появятся у дилеров в первой половине 2023 года.
- Автомобили созданы на базе собственных разработок GWM. Линейка предусматривает два варианта моторов: двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 220 л.с. или трёхлитровый V6 на 299 л.с. Также будут доступны гибридные варианты с классическим или подключаемым электродвигателем. Длинна машин — от 4,6 до 5,2 м.
- Среди базовых функций — ассистент проезда перекрёстка (может предупреждать о приближающемся транспорте) и помощник движения задним ходом. Можно дополнительно подключить систему автоматического управления дальним светом.
- Great Wall Motor Company Limited — крупный китайский производитель внедорожников, кроссоверов и пикапов, специализирующийся на интеллектуальных технологиях и экологичном производстве. Компания выпускает бренды Haval, GWM Pickup, Tank, Wey и электрокары Ora.
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Вот и китайские танки по Кутузовскому едут )))
Сегодня на Кутузовском был подбит Танк на встречной полосе...
На Кутузовском никогда ничего не происходило.
Так. Tank - это бочка `или цистерна, емкость для жидкости. То есть машины назвали "огромное ведро"?
А ещё tank - это, внезапно, танк.
Уже 3 минуты такая новость и без каментов. Где же шутки, шутеечки, а???
"...городских внедорожников.."
Это что, грязные намеки на состояние асфальта в российских городах?
Выглядит как внебрачный сын уаза и нивы
Я тоже офигел. С первого взгляда на 300й - ну мать её, Нива же! Почти один в один как у меня когда-то была, даже цвет похожий.
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Танки Оффлайн
Жизнь то в России налаживается! Уганда намеревается свои электромобили поставлять, а то блин разнылись ....
- Как я тебя узнаю?
- Я буду в зелёном танке
где ты был весь день?
в танке
и еще куча прикольных диалогов
Ждем конкурентов для BMW БМП и БМД. Ну и сразу БРЭМ, как без ремонта и эвакуации?
взвоет ветер над бараками...
И с рекламой "танки грязи не бояться"?
Выглядят 👌
С таким неймингом 100%-ое попадание в ЦА
Так тонко что аж толсто...
Можно под крематорий кататься
Жду также модели Солнцепек, Буратино и Ураган
Танк?!?? Втф!
Вот пусть их и гонят на воблу, ещё деньги на это тратить, чтоб потом отобрали.
УБЕРИ
ну неплохо, особенно в такой расцветке и комплектации
Помилуйте, это же китайцы. Любители внешней мишуры и "казаться, а не быть". Они могут нацепить мудовую резину и прикрутить хилую квадроцикловую лебедку для вида.
Но при этом 2-тонная машина у них легко будет на чахлой турбовой полторашке, переднеприводной (или с паркетным полным приводом через муфту), на вариаторе и кузов без рамы на легковой базе японских хэтчбэков из 90ых. Вообще за нефиг.
У китайцев всё в машинах обычно для вида.
И танком он будет только на картинках и издали (чтобы не было видно что расширители бутафорские, лебедка прикручена к пластиковомц бамперу и т.д.)
Теперь осталось сложить цену. Звучит тревожная музыка...
https://www.avito.ru/vladivostok/avtomobili/tank_500_2022_2499422934
честно говоря, выглядит как игрушечный, особенно крылья-арки.
скоро только китайские автомобили и будут продаваться
Тачка-огонь. Я за ней давно наблюдаю в автоновостях. Но все иностранные производители в последние лет десять метят в целевой сегмент для богатых и поставляли на рынок РФ полноприводные авто только в максимальном фарше .... Эти тоже собираются пойти по этому тупиковому пути. Нахрена в России внедорожник с кучей функций электроники, кожа, рожа, автомат, климат, и всяких мультимедия за 3.5-4.5 миллионов денег...денег недоступных обычному потребителю. Поставлять такие тачки надо наоборот в минимальных комплектациях,к что бы их обычный народ разбирал, по ценам конвертируемых в подъемный кредит для простого люда. А так ее дилеры выкатят в продажу за 4,5-5,0 лямов и увидим мы ее только у автоблогеров на обзоре, но не на дорогах.
Мозги есть у запускальщиков таких прожектов?
ну, цилиндровый двигатель?
В версии для России на борту сразу уже будет надпись "На Берлин!", чтоб ЦА кипяточком мочилась?
Tank 300 - какая-то НИВА на максималках)
Я даже знаю группу, которая хорошо на их пиаре заработать может "Дайте танк! "
Нейминг от бога
Красивое
Норм название :D
Китайцы просто Боги маркетинга))
да ладно, тормоза они
в Fortnite например танки появились почти сразу, в марте, а летом уже отвалились ка неактуальные
можно было лучше локализовать: танк-500 и трактор-300
Это пойдет на ура
Китайцы и нейминг. Можно книгу написать на эту тему.
Ещё бы v6 на 249лс прошли заводом, чтоб до налога, и красота.
.
Надо было nuklear tank назвать. Пусть запад охренеет. От того что в России любой будет ездить на ядерном танке. Китайцы вообще не шарят в креативных названиях
Все эти китайцы выглядят прикольно, но блин почему у них почти нет обычных седанов небольших? Только огромные кроссоверы
Небольшой седан - формфактор неудобный. Маленький багажник, маленький салон. Лучше хэтчбэк. Кроссовер, в принципе, и есть хэтчбэк. Но для города, конечно, удобнее мелкие кроссоверы.
Странно что нет Танк-200
Когда наши танки въедут в Москву...
А будет К-700 от этого бренда ?)
Все сбежавшие бренды - смотрите, плачьте и кусайте локти! Мы свои денежки производителям из дружественных стран занесем!
А что на счет цен?