«Ситимобил» запустит тарифы для грузового такси — для перевозки от 500 кг до 5 тонн Статьи редакции
Сначала он будет доступен в 30 городах России.
- «Ситимобил» объявил о запуске в начале ноября шести тарифов «Сити Грузовой» с грузовым такси и наборе водителей. Пользователи могут заказать грузоперевозки — от небольшой коробки до полноценного переезда, а бизнес — использовать сервис для решения логистических задач.
- Заказать грузовой автомобиль можно точно так же, как и обычное такси — указав пункт отправления и прибытия. Сначала тарифы будут доступны в 30 городах, до конца 2023 года сервис планируют расширить до 80 городов. Также в планах — увеличить автопарк до тысячи транспортных единиц, в том числе, 20-тонных автомобилей.
- Доступные тарифы: «Мини» — до 500 кг, «Маленький» — до 700 кг, «Средний» — до 1,5 тонн, «Большой» — до 1,5 тонн с увеличенными габаритами автомобиля, «Экстра большой» — до 5 тонн и «Открытый» — бортовой автомобиль до 1,5 т.
- Подача машины — от 10 минут. Минимальная стоимость заказа составит от 370 рублей по Санкт-Петербургу и от 570 рублей по Москве с учётом самостоятельной погрузки вещей. Оплата почасовая, но если пользователь не уложится в нужное время, она станет поминутной. К заказу можно добавить грузчиков, которые приедут с водителем и помогут загрузить и разгрузить вещи. Также они могут помочь упаковать вещи и собрать или разобрать мебель. Услуги будут стоить от 450 рублей.
- Для корпоративных клиентов будет доступен функциональный бизнес-кабинет, в котором можно управлять заказами, следить за маршрутом автомобиля онлайн, а также получать закрывающие документы и платежные поручения.
- В 2020 году «Ситимобил» запустил тариф «Доставка», с помощью которого пользователи могут передать с водителем такси посылки и ценные вещи. В апреле 2022 года бренд и платформу «Ситимобила» купил владелец «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф», который в этом же месяце пообещал добавить в такси-сервис тарифы для грузового такси.
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Отлично! Ещё добавить для габаритных грузов и вообще красота будет. Да и ценник вроде бы гуманный.
Да главное чтоб машина находилась быстро
Идея для Яндекса для космического отрыва в конкуренции.
Сорри за сарказм.
Возить твою мамку?
Класс! И цена приемлемая