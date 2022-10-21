Правительство разрешило запустить беспилотные грузовики на трассе М11 Москва — Санкт-Петербург Статьи редакции
Первые беспилотники могут появиться на трассе в 2024 году.
- Правительство одобрило экспериментальный правовой режим (ЭПР) на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом — он даёт право проводить тесты по запуску беспилотного транспорта, сообщает Минтранс.
- В ЭПР участвуют шесть компаний: «КамАЗ», «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит», Х5 Logistics и оператор инфраструктуры — «Автодор».
- Запустить беспилотный логистический коридор планируется в 2024 году, пишет ТАСС. Соглашение о его создании подписали в 2021 году. На трассе собирались тестировать беспилотные грузовики, которые будут перевозить грузы между логистическими терминалами, находящимися недалеко от М11.
- Коридор на этой трассе — пилотный проект. Всего правительство России к 2030 году планирует сделать беспилотными 19,5 тысяч км российских дорог общего пользования.
В сфере беспилотного транспорта в России до этого действовал только ЭПР для одной из структур «Яндекса» — «Яндекс.Испытаний». Его приняли в январе 2022 года, он даёт компании право запустить бесплотное такси на 18 улицах Москвы, а также на территории «Сколково», в Иннополисе и центре «Сириус» в Краснодарском крае.
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Беспилотные фуры в России, для меня это пока что-то из боевика с Лиамом Нисоном в главной роли
Часть элит угрожает ядерным апокалипсисом, часть принимает законопроект о беспилотных фурах...
Сумасшедший дом какой-то
пункт назначения
Он же бывший боксер)
Дорога ярости, епт
В главной роли робот Фёдор на камазе.
Теперь от греха подальше лучше только на Сапсане ездить.
В смысле будут круче всех? Или их будут красть?
Автопилот "Иваныч": — Жми, ёкарный бабай 🧘
Аж олдскулы свело, ну ты шнурок!)
Потому что всех водителей отправили на войну 🤣
Беспилотные фуры тоже из Ирана? )
С двигателем от мопеда
Фура-камикадзе Шахид будет выслеживать и давить машины с уклонистами.
Вообще задумка классная. Технически задача движения по трассе для автопилотов - давно решенная. В отличии от городской среды. Трасса М11 хорошего качества и новая, между Питером и Москвой огромный поток грузов и людей. Если получится, будет круто.
Там еще к 24-25гг построят до Челябинска новую трассу платную от Мск такого же уровня.А там и до Китая недалеко
Трасса то хорошая, но ехать по прямой машины давно умеют. А вот последняя миля по СПб и Мск - тот ещё квест.
Кибрешлюхи на трассе будут?
Со справкой от Касперского, да)
В грузовике должен быть кибер обрез тогда
В итоге их хакнут ВСУ и устроят GTA с чит кодами)
В интересное время живём, без сарказма. Будущее — вот оно. Если б настоящее не омрачалось.
А можно сначала на этой трассе нормальное кол-во заправок сделать?
А качество покрытия дорог вообще это позволяет?
M11 это платная трасса, там дорога норм, но есть много других нюансов
А качество ПО?
Думаю положительно, так как беспилотная фура из-за большого количества датчиков врядли будет ехать с перегрузом. Плюс разметка должна быть очень хорошая.
Чисто технически, такую автопилот-фуру же можно легко остановить - просто начать перед ней тормозить. В итоге она встанет. Ну а дальше дело техники - фомка, вскрытие дверей, перегруз, пока-пока. И никакой фуровод не выскачет с разводным ключом.
Удобно.
Только она будет напичкана камерами передающих все онлайн, а эта трасса очень хорошо изобилует камерами и время реагирования там дпс довольно низкое.
Вот если пустить беспилотник куда-нибудь в глубинку...
Чисто технически обычного дальнобойщика тоже легко затормозить.
А не проще гиперзвуковой тонельный поезд
Видимо все трак-драйверы мобилизованы?
А ведь сначала по людски написал,я видел)
У меня ощущение, что эти там наверху окончательно поняли, что Титаник идёт ко дну и принимают всё подряд, чтоб под шумок распилить остатки ресурсов и бюджета. А настоящие владельцы богатств моей родины однажды опомнятся и проснутся голыми, голодными и нищими, но будет поздно.
На самом деле это как на Титанике люди еще сидят в ресторане, играет оркестр и горит свет, судно даже движется вперед, по инерции. А на капитанском мостике уже царит паника, кто-то спасается сам, а кто-то дает разумные распоряжения, пытаясь спасти судно. Но перспективы мрачные.
Да в ЕС потихоньку начинают это понимать
Вот американцы дураки, такие деньги платят дальнобойщикам. А тут беспилотные грузовики! Будущее наступило!:)
Расскажи это Тесле с её грузовиками, которые раскуплены на несколько лет вперёд ещё до выхода.
А можно не надо ?
Стивен Кинг прям как знал
Безумный Макс. Дорога М11
ГЕРАНЬ-3
Очень важный закон. В рф есть хоть один беспилотный грузовик?
огонь
страна контрастов
Интересно, окупятся ли когда-то эти вложения, нацеленные на экономию зарплаты. Хотя, может робот будет безопасней ездить в итоге
Это вот хорошо подмечено.
Будет 1-2 грузовика с кучей недоработок и через н лет. Это при условии, что бюджет не попилят, а то будет: палка в газ и опор к обочине и в вотвю в целом нормальный робот -монорельс. А Дальше главное заправить нужное количество топлива и сам где надо остановиться когда закончится оно😁
Но обкатывать такие фуры лучше все же в каком то гибридном формате. Все же проблема перевозок не в автоматических роботах-фурах и их недостатках , а скорее в том, что и водители и сами машины работают на изнеможении.
Сегодня на трассе м-11 фура с круиз контролем, выспавшимся водителем на исправный машине проедет куда лучше чем робот через 10 лет.
такие фуры будут ездить по транспортному коридору Китай-Доброе государство-ЕС, как раз северная ветка будет по М11, а южная по М2
Дальнобойщики, но без дальнобойщиков
Шибись пацаны.