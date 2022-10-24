«Ростех» планирует отказаться от доли в «АвтоВАЗе», чтобы заводу было проще закупать запчасти за рубежом, — «Ведомости» Статьи редакции
Акции могут передать НАМИ — тогда институт получит 100% концерна.
- Госкорпорация «Ростех» рассматривает передачу 32,3% в «АвтоВАЗе» Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), рассказали близкие к компании источники «Ведомостей».
- «В текущей обстановке это единственное верное решение», — сообщил один из собеседников. Предприятия «Ростеха» находятся под санкциями США с 2014 года, но летом 2022-го их расширили: американский Минфин потребовал завершить все сделки с компанией и фирмами, в которых его доля превышает 50%. «АвтоВАЗ» при этом и так испытывает трудности с заказом комплектующих за рубежом.
- НАМИ уже владеет 67,7% автоконцерна, так что «концептуально» ничего не изменится, пояснил источник, близкий к Минпромторгу: он просто станет единоличным владельцем бизнеса. А приход ещё одного партнёра пока невозможен, поскольку у Renault — бывшего владельца контрольного пакета — есть опцион на выкуп доли в течение шести лет, пояснил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
- В «Ростехе» признают, что в 2022 году «АвтоВАЗ» вряд ли получит прибыль, но считают, что в будущем «завод в силах справиться самостоятельно» — без поддержки госкорпорации. Президент самого концерна рассчитывает выйти в плюс уже в 2023 году.
- НАМИ получил долю Renault в «АвтоВАЗе» в апреле 2022 года за 1 рубль. В октябре институту также перешли российский завод и центр продаж Nissan. Тогда же в Минпромторге заявили, что «АвтоВАЗ» будет поставлять для Nissan запчасти и обслуживать автомобили.
- При этом сам «АвтоВАЗ» неоднократно жаловался на нехватку импортных деталей. Из-за этого в апреле 2022 года он прекратил выпуск Lada Vesta, а в сентябре заявил, что не сможет возобновить производство Lada X-Ray — и напомнил, что по-прежнему ищет замену компонентам для Vesta.
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Закупать запчасти за рубежом...
Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят...
ну пока они наладят производство запчастей уже про автоваз все забудят
ну собирались ведь закупать электромобили в Уганде, считается тоже за рубежом
Да, слышал эту новость. До сих пор смешно чуть-чуть
Ну или даже не чуть-чуть
«завод в силах справиться самостоятельно»
Ну, что, Данила-мастер, не выходит каменный цветок?
Смешно, конечно - совсем там заработались ребятки или просто прибухивают конкретно. НАМИ - ФГУП, то есть 100% госучреждение и под раздачу попадет легко и непринужденно.
Решают проблемы на сегодня, завтрашние будут решать завтра.))
Возвращаемся во времена ООО Вектор. Хорошо, что проклятые 90-е остались позади
Ой, а что такое!? Обос..лись!? Опять!? Как вторая в мире!? Все ж свое родное или только навоз!?
Найдут вариант как работать дальше.
Ну вот а говорили, что Рено сможет обратно выкупить, но выкупить у Ростеха уже не получится 🤣
То есть ростех виноват, что вместо дешевых машин стали получаться только брички, которые покупать нельзя?
"в будущем завод справится самостоятельно"- в будущем скорее всего закупать или производить запчасти будет невозможно
Может готовые автомобили будет проще закупать?
Согласовать надо будет всего 1-5 позиций, а не 1000 по мелким кусочкам.