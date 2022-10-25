Транспорт
Маша Цепелева

Минтранс запланировал разрешить использование неоригинальных запчастей для ремонта самолётов Статьи редакции

А также альтернативных инструкций, разработанных «ведущими в мировом авиационном сообществе» странами.

  • Минтранс России подготовил проект постановления, который разрешает устанавливать в самолёты неоригинальные запчасти при техобслуживании и ремонте. В документе указано, что детали должны быть изготовлены «по процедурам ведущих в мировом авиационном сообществе стран». Каких именно, не называют.
  • У авиакомпаний начались «трудности в поставках оригинальных запчастей» из стран-производителей, говорится в пояснительной записке к проекту. А запуск собственного производства в России «займёт значительное время, которое превышает время эксплуатации многих комплектующих». Этот временной разрыв «повлияет на безопасность и объём» авиаперелётов.

В то же время авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии с различными процедурами Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA), а также одобренных к установке на воздушные суда на основании утверждённой документации. Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов.

из пояснительной записки к проекту постановления Минтранса
  • Помимо этого, в документе предлагается использовать для ремонта инструкции и документы не только из стран-производителей самолётов, но и «одобренные организациями стран, ведущих в мировом авиационном сообществе». Предложение также объясняют проблемами с конструкторской документацией.
  • Ещё одно предложение — продлить срок действия сертификатов лётной годности (их выдаёт Росавиация) иностранной авиатехники до 31 декабря 2023 года, если они заканчиваются с 1 марта по 31 декабря 2022-го.
  • В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. В июне 2022 года вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что авиакомпаниям придётся разбирать часть иностранных самолётов из авиапарка. Тогда запасов хватит на пять лет работы.
  • В июле Россия договорилась с Ираном об экспорте деталей и оборудования для самолётов, ремонте и технической поддержке. В августе Reuters рассказал, что «Аэрофлот» и другие авиакомпании начали разбирать самолёты на запчасти.
Фото «Ведомости»

#новость #самолёты

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58 комментариев
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 Бублик
А также альтернативных инструкций, разработанных «ведущими в мировом авиационном сообществе» странами

Иранские инструкции я так понимаю?

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Пришелец 17

Инструкция "Шахид"

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2 комментария
Никита Звонарь

китайские и переведенные через гугл переводчик

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Мягкий коктейль
альтернативных инструкций, разработанных «ведущими в мировом авиационном сообществе» странами

https://youtu.be/G449oIaIL3E

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Пришелец 17

В Смешариках еще было:

Кто мечтает быть пилотом
Очень смелый видно тот
Потому что только смелый
Сам полезет в самолёт.

Теперь и про пассажиров)

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1 комментарий
LeakedGms

Взлет рейса Москва - Омск

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Никита
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MT Advanced

О, я смотрю Вы к советам прислушались и пингвина грамотного запостили.

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4 комментария
Никита

Теперь это какой-то следующий уровень

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Юлия Жилина

Эммм, не представляет ли это опасность?

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Бублик

Вероятность все также 50 на 50: либо упадет, либо нет.

Ваш министр транспорта.

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2 комментария
Ещё чуть-чуть потерпеть

Самое опасное в нашем небе это чайки

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Andre Macareno

Последний раз видел кучу людей в очереди на посадку на пажилой эйрбас иранских авиалиний, уж если эти этот как-то летает и не падает, то опасаться нечего

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2 комментария
MT Advanced

Нет конечно, не волнуйтесь Вы так. Когда это такое было, что бы российские чиновники обманывали.

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Яковенко Марта

я думаю большинство лоукост-компаний именно так и работают))

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1 комментарий
Андрей Киселев
Минтранс России подготовил проект постановления, который разрешает устанавливать в самолёты неоригинальные запчасти при техобслуживании и ремонте.
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Стас Т.
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Михаил Иванович
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Grigoriy Malyshev

это ж топ. приус-пикап-лимузин

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Невкусно и грустно

Скоро как делы - дойдем до деревянных самолетов

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Цифровые комплексы

Братья Райт одобряют!

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Мягкий коктейль

Ох, Лавочкин щас в гробу крутится со своим роялем.

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Вадим Д.

Ух, новая эра российского воздухоплавания. Хочется верить, что самолёты не только вниз летать будут.
«Каких именно, не называют» — могут и машущие крыльями запустить?

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Ярослав Бондарь

На голубиной тяге

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Эм и точка

Глаза на лоб лезут от таких новостей.

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segamega

Новый летай сам колесо воздух автобус 320 -10% нефритовый фешн вик

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Den

Нефритовый Xi одобряет

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Oleg Ast

Вообще еще до всех событий - были скандалы с контрафактными авиа запчастями. Я еще удивился, когда "честный знак" на всякие там ботинки и шубы, ввели - а почему на авиадетали не введены какие нить "метки"?

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Мягкий коктейль

Потому что это всё секретики!
Между прочим, в гражданской авиации уже был случай, когда по человеческой ошибке сборщика в процессе у лайнера выпала лобовуха. Пилота высосало, пригласили стюардов, пока второй сажал во всём этом леденящем свисте и вакханалии, стюарды первого за ноги держали. Почти все с обморожениями и вывихами плеч, потому что удержать тело 9 км и на 840 км/ч - это сука подвиг.
А сейчас сложите детали и миллимитровый человеческий фактор. Пойду на РЖД схожу. У меня там баллы какие-то.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81_BAC_1-11_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC

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3 комментария
Dimitri

Хотя бы дисклеймер писали если самолеты чинят «альтернативными» деталями и мастерами. Не очень хотелось бы летать на Боинге которые чинили иранцы с запчастями из непонятного 3д принтера. 😬

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Мягкий коктейль

Вы знаете, с деталями давно напряжёнка)

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1 комментарий
Андрей Волхонский

Использовать только зарубежные авиакомпании.
Это уже давно понятно.

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Dennis Prochko

самолётик, не болей

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Rownie

Ну что обратный отсчет до авиакатастрофы начался

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Anton Barinov

К полёту готовы?

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Restart.2022

Да ладно, хватит панику наводить. Спец.лётный отряд «Россия» только такие запчасти и пользует

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Семён Горбунков

П...ц просто. Летать можно прекращать.

И как это продлить сертификат, если он закончился? С какого буя? Самолёт что, восстановился?

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Мягкий коктейль

Да нормально. Если не залезть по конкретному борту и не посмотреть, что СЛГ больше, чем год назад закончился. А я уже сижу застёгнутая и у окошка, неприлично на выход проситься))
Нормально. *успокаиваюсь как могу*

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Игорь Мазаев

"Куплю арабский чип на Boeing 737. Суету навести охота"🧘

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Доктор Богомол Тобогган

Кто ставил турбы от Garrett на А320, какие могут быть проблемы?

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Семён Горбунков

Иран поставляет турбины, поставляет детали для самолётов... Иран, Иран, Карл!!! Остановите, я сойду!

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Мягкий коктейль

Вы что, пропустили летнее Соглашение?
https://topwar.ru/199585-rossija-dogovorilas-s-iranom-o-postavke-zapchastej-i-tehobsluzhivanii-grazhdanskih-samoletov.html

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