Минтранс запланировал разрешить использование неоригинальных запчастей для ремонта самолётов Статьи редакции
А также альтернативных инструкций, разработанных «ведущими в мировом авиационном сообществе» странами.
- Минтранс России подготовил проект постановления, который разрешает устанавливать в самолёты неоригинальные запчасти при техобслуживании и ремонте. В документе указано, что детали должны быть изготовлены «по процедурам ведущих в мировом авиационном сообществе стран». Каких именно, не называют.
- У авиакомпаний начались «трудности в поставках оригинальных запчастей» из стран-производителей, говорится в пояснительной записке к проекту. А запуск собственного производства в России «займёт значительное время, которое превышает время эксплуатации многих комплектующих». Этот временной разрыв «повлияет на безопасность и объём» авиаперелётов.
- Помимо этого, в документе предлагается использовать для ремонта инструкции и документы не только из стран-производителей самолётов, но и «одобренные организациями стран, ведущих в мировом авиационном сообществе». Предложение также объясняют проблемами с конструкторской документацией.
- Ещё одно предложение — продлить срок действия сертификатов лётной годности (их выдаёт Росавиация) иностранной авиатехники до 31 декабря 2023 года, если они заканчиваются с 1 марта по 31 декабря 2022-го.
- В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. В июне 2022 года вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что авиакомпаниям придётся разбирать часть иностранных самолётов из авиапарка. Тогда запасов хватит на пять лет работы.
- В июле Россия договорилась с Ираном об экспорте деталей и оборудования для самолётов, ремонте и технической поддержке. В августе Reuters рассказал, что «Аэрофлот» и другие авиакомпании начали разбирать самолёты на запчасти.
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Иранские инструкции я так понимаю?
Инструкция "Шахид"
китайские и переведенные через гугл переводчик
https://youtu.be/G449oIaIL3E
В Смешариках еще было:
Кто мечтает быть пилотом
Очень смелый видно тот
Потому что только смелый
Сам полезет в самолёт.
Теперь и про пассажиров)
Взлет рейса Москва - Омск
О, я смотрю Вы к советам прислушались и пингвина грамотного запостили.
Теперь это какой-то следующий уровень
Эммм, не представляет ли это опасность?
Вероятность все также 50 на 50: либо упадет, либо нет.
Ваш министр транспорта.
Самое опасное в нашем небе это чайки
Последний раз видел кучу людей в очереди на посадку на пажилой эйрбас иранских авиалиний, уж если эти этот как-то летает и не падает, то опасаться нечего
Нет конечно, не волнуйтесь Вы так. Когда это такое было, что бы российские чиновники обманывали.
я думаю большинство лоукост-компаний именно так и работают))
это ж топ. приус-пикап-лимузин
Скоро как делы - дойдем до деревянных самолетов
Братья Райт одобряют!
Ох, Лавочкин щас в гробу крутится со своим роялем.
Ух, новая эра российского воздухоплавания. Хочется верить, что самолёты не только вниз летать будут.
«Каких именно, не называют» — могут и машущие крыльями запустить?
На голубиной тяге
Глаза на лоб лезут от таких новостей.
Новый летай сам колесо воздух автобус 320 -10% нефритовый фешн вик
Нефритовый Xi одобряет
Вообще еще до всех событий - были скандалы с контрафактными авиа запчастями. Я еще удивился, когда "честный знак" на всякие там ботинки и шубы, ввели - а почему на авиадетали не введены какие нить "метки"?
Потому что это всё секретики!
Между прочим, в гражданской авиации уже был случай, когда по человеческой ошибке сборщика в процессе у лайнера выпала лобовуха. Пилота высосало, пригласили стюардов, пока второй сажал во всём этом леденящем свисте и вакханалии, стюарды первого за ноги держали. Почти все с обморожениями и вывихами плеч, потому что удержать тело 9 км и на 840 км/ч - это сука подвиг.
А сейчас сложите детали и миллимитровый человеческий фактор. Пойду на РЖД схожу. У меня там баллы какие-то.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81_BAC_1-11_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
Хотя бы дисклеймер писали если самолеты чинят «альтернативными» деталями и мастерами. Не очень хотелось бы летать на Боинге которые чинили иранцы с запчастями из непонятного 3д принтера. 😬
Вы знаете, с деталями давно напряжёнка)
Использовать только зарубежные авиакомпании.
Это уже давно понятно.
самолётик, не болей
Ну что обратный отсчет до авиакатастрофы начался
К полёту готовы?
Да ладно, хватит панику наводить. Спец.лётный отряд «Россия» только такие запчасти и пользует
П...ц просто. Летать можно прекращать.
И как это продлить сертификат, если он закончился? С какого буя? Самолёт что, восстановился?
Да нормально. Если не залезть по конкретному борту и не посмотреть, что СЛГ больше, чем год назад закончился. А я уже сижу застёгнутая и у окошка, неприлично на выход проситься))
Нормально. *успокаиваюсь как могу*
"Куплю арабский чип на Boeing 737. Суету навести охота"🧘
Кто ставил турбы от Garrett на А320, какие могут быть проблемы?
Иран поставляет турбины, поставляет детали для самолётов... Иран, Иран, Карл!!! Остановите, я сойду!
Вы что, пропустили летнее Соглашение?
https://topwar.ru/199585-rossija-dogovorilas-s-iranom-o-postavke-zapchastej-i-tehobsluzhivanii-grazhdanskih-samoletov.html