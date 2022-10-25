Транспорт
Чувствительный хот-дог

Дочь соосновательницы S7 Татьяна Филева покинула пост гендиректора компании Статьи редакции

И уехала из России — по данным источников РБК.

  • Филева досрочно покинула свой пост, но осталась акционером и продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов, пишет РБК. Вместо неё гендиректором с 21 октября стал Дмитрий Куделькин, который с 2021 года занимал позицию первого заместителя гендиректора S7 Group.
  • По данным издания, Филева временно покинула Россию — раньше у неё были планы на учёбу за рубежом. В S7 это не прокомментировали.
  • Татьяна Филева — акционер и член совета директоров компании. Её мать, соосновательница S7 Наталья Филева, разбилась на частном самолёте в Германии в 2019 году.
  • Сама Татьяна стала гендиректором авиакомпании в декабре 2021 года, о назначении объявили в октябре.
Татьяна Филева. Forbes 

#новость #s7

2941 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Написать комментарий...
 Алексей К

Как пассажир считаю S7 лучшей авиакомпанией в России.

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Опыт показывает, что в случае больших проблем они точно так же закапывают голову в песок, как и «Аэрофлот». Куча жалоб на не возврат денег за билеты.
https://vc.ru/claim/106116-s7-otmenila-reys-otkazala-v-obmene-bileta-zastavila-kupit-novyy-a-zatem-peredumala
https://vc.ru/claim/262204-s7-airlines-ne-hotyat-vozmeshchat-ushcherb-za-povrezhdennyy-bagazh
https://vc.ru/claim/295306-menya-snyali-s-reysa-s7

Ответить
Развернуть ветку
Alexey V

Как показывает практика, в кризисной ситуации почти все авиаперевозчики поворачиваются к пассажирам жопой. Как говорится, бизнес и ничего личного…

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Богомол Тобогган

Я почти каждый год летаю рейсом Москва - Новокузнецк и всегда убитый салон, с засаленными креслами, где даже ноги нельзя выпрямить. Также летаю и Аэрофлотом и там такого нет. Что я делаю не так?
P.s. Вот когда они еще только сделали ребрендинг после Сибири, там было вообще огонь, лососика подавали в ланче и вообще были лучше конкурентов.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Zotov

хз, может с местными так. Летал в прошлом году S7 (Москва - Анталья) и Аэрофлот (Москва - Дубай), - S7 был сильно лучше.

Начиная с процесса оформления билетов и заканчивая самими самолетами

Ответить
Развернуть ветку
Ещё чуть-чуть потерпеть

Как пассажир, не соглашусь. Не было у меня ни одного рейса, который бы они не задержали

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Smirnoff

Такое ощущение что вы вообще не летали по России, летал в своё время, много, лучший был аэрофлот, вам подтвердит любой кто часто летает в командировки.
Сейчас лучших в РФ нет в принципе, т.к. самолеты в большинстве импортные и они не могут корректно обслуживаться, запчасти импортные, эмбарго на поставку ПО и комплектующих

Ответить
Развернуть ветку
Rownie

что ж говорят их семья это хорошие люди и по компании я больше верю в это чем если бы это было про аэрофлот, возможно " её ушли "

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Hizhkovoy

Я как малое дитя радуюсь, когда мой график перелетов совпадает с рейсами зеленых самолётов 😀 не знаю почему, но люблю летать на их зеленых самолетах 😀

Ответить
Развернуть ветку
Rownie

я думаю если бы не лобби и монополия аэрофлота то с7 скорее всего имел бы больше рейсов на конкурентных условиях

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Hizhkovoy

Ну S7 занимает достойное место в своей нише. Альтернатив мало - Utair. Ну еще Трансаэро был, которых поглотил Аэрофлот. Остальное все так себе.

Ответить
Развернуть ветку
Bastion1983 Leo

Трансаэро и дешевле был, и самолеты поновее, аэрофлот не вывозил и как всегда был уничтожен. Как и Дальавия на Дальнем Востоке.

Ответить
Развернуть ветку
Duck

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........................—--—--—--—--—--—--—
Не благодари.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Hizhkovoy

Даже не буду комментировать это событие, холиваров на таких людей и так достаточно.

Ответить
Развернуть ветку
Nikita

А зачем коммент оставили тогда?

Ответить
Развернуть ветку
Duck

ебатьспасибонахуй.jpg

Ответить
Развернуть ветку
M-S-R

это сразу после новости https://vc.ru/transport/526144-mintrans-zaplaniroval-razreshit-ispolzovanie-neoriginalnyh-zapchastey-dlya-remonta-samoletov ?

Минтранс запланировал разрешить использование…
А также альтернативных инструкций, разработанных «ведущими в мировом авиационном сообществе…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Неее, она заяву 21-го написала.

Ответить
Развернуть ветку
M-S-R

146% что-то заранее знала ...

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Как правило, все новшества — результат лоббирования представителей отрасли.

Ответить
Развернуть ветку
Боровков Евгений

Хорошее фото подобрали. Другие я посмотрел и они менее удачные

Ответить
Развернуть ветку
Жертва стартапа

спасибо за ваше экспертное мнение

Ответить
Развернуть ветку
Боровков Евгений

Надеюсь я никого не обидел
Просто фото похвалил

Ответить
Развернуть ветку
Nikita

Думаю, Татьяна Филева тут не сидит.

Ответить
Развернуть ветку
Nikita

Вы фотограф?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Агеев

Ага, надо знания срочно подтянуть. Английского. Где нибудь в Монако😉

Ответить
Развернуть ветку
Anatoly Ivanov

Очень жаль.

Ответить
Развернуть ветку
segamega

На поезде уехала?

Ответить
Развернуть ветку
Александр А.

Я видел Татьяну только на одном видео, где она презентовала лоукостера.

Осталось благоприятное впечатление. Удачи ей в новой жизни.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Филева норм. Может запилит какой нить проект международный.

Ответить
Развернуть ветку
Таня Соловьева

S7 - это любовь.
https://www.youtube.com/watch?v=cgvm9SDgo5U

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Sychev

Ну уехала и уехала. Первый раз о ней слышу.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Smirnoff

Не знаком с данной персоной, однако многократно летал в том числе и на S7, а также был на собеседовании в офисе S7, впечатление о компании в целом крайне печальные, ужасный менеджмент, ужасный сервис.
Смена менеджмента, может оно и к лучшему, поживем увидим

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Новая неделя ротаций гендиров объявляется открытой. А то давненько не было, то один Яндекс прям за всех отдувался.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
null