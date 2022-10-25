Дочь соосновательницы S7 Татьяна Филева покинула пост гендиректора компании Статьи редакции
И уехала из России — по данным источников РБК.
- Филева досрочно покинула свой пост, но осталась акционером и продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов, пишет РБК. Вместо неё гендиректором с 21 октября стал Дмитрий Куделькин, который с 2021 года занимал позицию первого заместителя гендиректора S7 Group.
- По данным издания, Филева временно покинула Россию — раньше у неё были планы на учёбу за рубежом. В S7 это не прокомментировали.
- Татьяна Филева — акционер и член совета директоров компании. Её мать, соосновательница S7 Наталья Филева, разбилась на частном самолёте в Германии в 2019 году.
- Сама Татьяна стала гендиректором авиакомпании в декабре 2021 года, о назначении объявили в октябре.
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Как пассажир считаю S7 лучшей авиакомпанией в России.
Опыт показывает, что в случае больших проблем они точно так же закапывают голову в песок, как и «Аэрофлот». Куча жалоб на не возврат денег за билеты.
https://vc.ru/claim/106116-s7-otmenila-reys-otkazala-v-obmene-bileta-zastavila-kupit-novyy-a-zatem-peredumala
https://vc.ru/claim/262204-s7-airlines-ne-hotyat-vozmeshchat-ushcherb-za-povrezhdennyy-bagazh
https://vc.ru/claim/295306-menya-snyali-s-reysa-s7
Как показывает практика, в кризисной ситуации почти все авиаперевозчики поворачиваются к пассажирам жопой. Как говорится, бизнес и ничего личного…
Я почти каждый год летаю рейсом Москва - Новокузнецк и всегда убитый салон, с засаленными креслами, где даже ноги нельзя выпрямить. Также летаю и Аэрофлотом и там такого нет. Что я делаю не так?
P.s. Вот когда они еще только сделали ребрендинг после Сибири, там было вообще огонь, лососика подавали в ланче и вообще были лучше конкурентов.
хз, может с местными так. Летал в прошлом году S7 (Москва - Анталья) и Аэрофлот (Москва - Дубай), - S7 был сильно лучше.
Начиная с процесса оформления билетов и заканчивая самими самолетами
Как пассажир, не соглашусь. Не было у меня ни одного рейса, который бы они не задержали
Такое ощущение что вы вообще не летали по России, летал в своё время, много, лучший был аэрофлот, вам подтвердит любой кто часто летает в командировки.
Сейчас лучших в РФ нет в принципе, т.к. самолеты в большинстве импортные и они не могут корректно обслуживаться, запчасти импортные, эмбарго на поставку ПО и комплектующих
что ж говорят их семья это хорошие люди и по компании я больше верю в это чем если бы это было про аэрофлот, возможно " её ушли "
Я как малое дитя радуюсь, когда мой график перелетов совпадает с рейсами зеленых самолётов 😀 не знаю почему, но люблю летать на их зеленых самолетах 😀
я думаю если бы не лобби и монополия аэрофлота то с7 скорее всего имел бы больше рейсов на конкурентных условиях
Ну S7 занимает достойное место в своей нише. Альтернатив мало - Utair. Ну еще Трансаэро был, которых поглотил Аэрофлот. Остальное все так себе.
Трансаэро и дешевле был, и самолеты поновее, аэрофлот не вывозил и как всегда был уничтожен. Как и Дальавия на Дальнем Востоке.
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Не благодари.
Даже не буду комментировать это событие, холиваров на таких людей и так достаточно.
А зачем коммент оставили тогда?
ебатьспасибонахуй.jpg
это сразу после новости https://vc.ru/transport/526144-mintrans-zaplaniroval-razreshit-ispolzovanie-neoriginalnyh-zapchastey-dlya-remonta-samoletov ?
Неее, она заяву 21-го написала.
146% что-то заранее знала ...
Как правило, все новшества — результат лоббирования представителей отрасли.
Хорошее фото подобрали. Другие я посмотрел и они менее удачные
спасибо за ваше экспертное мнение
Надеюсь я никого не обидел
Просто фото похвалил
Думаю, Татьяна Филева тут не сидит.
Вы фотограф?
Ага, надо знания срочно подтянуть. Английского. Где нибудь в Монако😉
Очень жаль.
На поезде уехала?
Я видел Татьяну только на одном видео, где она презентовала лоукостера.
Осталось благоприятное впечатление. Удачи ей в новой жизни.
Филева норм. Может запилит какой нить проект международный.
S7 - это любовь.
https://www.youtube.com/watch?v=cgvm9SDgo5U
Ну уехала и уехала. Первый раз о ней слышу.
Не знаком с данной персоной, однако многократно летал в том числе и на S7, а также был на собеседовании в офисе S7, впечатление о компании в целом крайне печальные, ужасный менеджмент, ужасный сервис.
Смена менеджмента, может оно и к лучшему, поживем увидим
Новая неделя ротаций гендиров объявляется открытой. А то давненько не было, то один Яндекс прям за всех отдувался.