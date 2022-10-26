Транспорт
Полина Лааксо

Mercedes-Benz может продать завод в Подмосковье дилеру «Автодом» — «Ведомости» Статьи редакции

Не исключено, что о сделке объявят уже 26 октября.

  • Об этом рассказали три источника «Ведомостей», знакомые с ходом переговоров. Один из них сообщил, что договор о продаже подписали на неделе, начинающейся с 17 октября. Среди потенциальных кандидатов был также автодилер «Авилон».
  • Сумму возможной сделки не раскрывают. В консалтинговой NF Group оценивают стоимость «земли и здания завода без учёта бизнеса» в пределах 4 млрд рублей. В CORE.XP говорят, что даже без оборудования и технологий объект может стоить не менее 7,5 млрд рублей.
  • Соглашение может предусматривать опцион на выкуп, предполагает один из собеседников газеты. На такие же условия уже договорились Renault при выходе из «АвтоВАЗа» и Nissan при продаже предприятия в Санкт-Петербурге.
  • О планах Mercedes-Benz продать имущество в России дилеру и перестать работать в стране напрямую стало известно ещё 11 июля 2022 года. Тогда речь шла о складе и дилерском центре, а завод в Подмосковье не упоминали. О желании избавиться и от него рассказали источники «Ъ» в августе.
  • Предприятие в подмосковном Есипово заработало в апреле 2019 года. В 2021 году продажи легковых автомобилей марки росли, но с января по сентябрь 2022-го сократились в 3,7 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Дополнено в 10:18. Минпромторг подтвердил, что между Mercedes-Benz и «Автодомом» «достигнута договорённость», а переговорный процесс «вышел на финальную стадию согласования». По словам ведомства, новый владелец сможет обслуживать автомобили Mercedes-Benz и привлекать «другие компании в качестве партнёров, чтобы организовать совместное производство на базе завода».
Источник: «Автомобиль года»

#новость #автомобили #mercedesbenz

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42 комментария
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 Dozent

Дед наплевал не только на судьбы миллионов, но и на поколения вперёд

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And

Драматизма мало. Давайте сразу миллиарды :-)

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Dozent

уход западных компаний и откат в совок вызывает радость ?

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Xota Bitch

но зато барский сапог в ж

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Свиридова Наталья

Так And и есть настоящий Совок - но ради справедливости заметьте все эти совки с радостью пользуются благами Запада и Америки : смартфоны, машины, компьютеры, даже трусы китайские. Но! Он зато якобы " патриот" а по факту просто лизоблюд которых в России матушке всегда было с избытком.

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And

Человек более сложное создание чем базовые эмоциональные реакция - радость/печаль.

Уход западных компаний - нейтрально.
CCCР определяется для меня прежде всего плановой экономикой, а не наличием западной продукции.

Экономика в РФ гибридная, с большой долей госкорпораций. Она сейчас почти во всем мире гибридная включая Китай и ЕС. В Скандинавии государство даже цены на квартиры фиксирует, что по правде не идет рынку недвижимости на пользу :-)

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Сергей Лукин

Хорошо. А как насчет десяток тысяч убитых людей, столько же раненых и инвалидов, и миллионов людей, которые лишились жилья и привычного мирного образа жизни?

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Xota Bitch

хорошо на бутылке видать, вон как улыбаешься

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And

У Вас все комментарии про бутылки, -15 р и рашистов.
Вы точно сайтом не ошиблись?

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Xota Bitch

и 15 рублей видать ещё дали, сбылась руZZкая мечта, пиши ещё

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And

Вы самое главное не останавливайтесь :-)

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citizen

Хихикай-хихикай, двачуй, убивай, еби гусей. Пока на твой дом не упал заряженный бомбер, а на твоего сына не прислали похоронку за удовлетворение амбиций хуйла по удержанию власти и "освобождение" от жизни украинцев.

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And

При чем тут VC?

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citizen

Порвался? Жаль.

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Вадим Д.

И на судьбы триллионов их нерождённых потомков.

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And

И на поколения всех котиков :-)

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Марат Яз

Changhan uni-k норм пацаны...

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Искатель

надо брать.

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Вадим Д.

Зачем завод автодилеру, не совсем понятно. Или просто в качестве актива? Надеюсь не будут выпускать ДомАЗы.

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Oleg Ast

Есть разные варианты:
- может больше претендентов на выкуп нет. Вон как много предложений на рынке.
- в продолжении п.1 - "аффилированные люди" автодилеру на этот завод денег дали. Не светится же им в медийном поле.
- VAG пытается мутить по схеме: " а ручки то вот они" - продолжить выпуск авто под независимой маркой, типа "а мы не при чем". Может и Мерседесу так "зачесалось".

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Вадим Д.

Да, схемы нынче дюже интересные, от номинальной смены собственника до простого переименования. Так что ничему уже не приходится удивляться.

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Zachemonitashatpushku

С такой скидкой кому угодно надо

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Oleg Ast

а купили "эти".

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Zachemonitashatpushku

Возможно, так проще провернуть историю обратного выкупа. Хотя, по-моему, всем уже ясно, что вернуться на то, что было уже не выйдет

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Мировой космос

Как вариант, просто посторожить.. А там видно будет.
Что-то делать с активом надо, а возможностей немного.

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Тесть Роршаха

будут выпускать какие-то китайские автомобили

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Искатель

С Китаем сейчас не все понятно. Что они готовы выпускать, а где ццут от вторичных санкций.
Опять же я как не настоящий сварщик, не совсем понимаю: как на оборудовании Мерседес - выпускать китай-авто? разве это не требует значительной переделки под др технологическую платформу!

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Саша Прохоренко

Машинокомплекты можно собирать хоть в подвале, оборудование не понадобится

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Искатель

Не знаю что там на Мерседесе, а у Ниссана даже свое КБ было в РФ. Адаптировали под условия. И сборочные линии с прессами не только кузовных деталей, но и двигатели собирали. По моему на каких то производствах даже роботизированные линии стояли. Но это не точно.

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Саша Прохоренко

Ну так и у Мерседеса должен быть завод полного цикла по СПИКу вроде. Но я к тому, что Китай только машинокомплекты сюда поставляет, на Автотор и Моторинвест-Эволют. Потому что нет смысла пока вкладывать в заводы, если можно продать из контейнера. А для машинокомплектов роботы нужны не будут

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M-S-R

Ну и чудненько. Будут гвинейские электромобили собирать

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Yan Pimenov

Там же Уганда, вроде, предлагала помощь в этом направлении)

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M-S-R

Спасибо за бдительность, товарищ!

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Саша Прохоренко

Под овощебазу можно переделать в принципе

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Искатель

Под торговый центр - была такая традиция, если кто помнит.

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Саша Прохоренко

Сейчас и торговые центры можно под овощебазы сдавать

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Искатель

Вы оптимист. Овоще базы - лучше ТЦ. Торговые центры сами себя не накормят.

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Сергей Лукин

Лофт офисы

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Oleg Ast

и коворкинг пространство.

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Heather Morris

ну все покусились на святое

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Александр Костенко

Нормально так кто-то "купил себе мерс" ))

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Макс Тракс

Ну вот и все, теперь если ты на мерене то это уже какой то будет не достяжимый уровень для средне статистического россиянина. Потому что верхушка, то себе привезет. Теперь на мерене может будет, и через две сплошные, и так далее, райзайдись крутой барин едит.

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