Mercedes-Benz может продать завод в Подмосковье дилеру «Автодом» — «Ведомости» Статьи редакции
Не исключено, что о сделке объявят уже 26 октября.
- Об этом рассказали три источника «Ведомостей», знакомые с ходом переговоров. Один из них сообщил, что договор о продаже подписали на неделе, начинающейся с 17 октября. Среди потенциальных кандидатов был также автодилер «Авилон».
- Сумму возможной сделки не раскрывают. В консалтинговой NF Group оценивают стоимость «земли и здания завода без учёта бизнеса» в пределах 4 млрд рублей. В CORE.XP говорят, что даже без оборудования и технологий объект может стоить не менее 7,5 млрд рублей.
- Соглашение может предусматривать опцион на выкуп, предполагает один из собеседников газеты. На такие же условия уже договорились Renault при выходе из «АвтоВАЗа» и Nissan при продаже предприятия в Санкт-Петербурге.
- О планах Mercedes-Benz продать имущество в России дилеру и перестать работать в стране напрямую стало известно ещё 11 июля 2022 года. Тогда речь шла о складе и дилерском центре, а завод в Подмосковье не упоминали. О желании избавиться и от него рассказали источники «Ъ» в августе.
- Предприятие в подмосковном Есипово заработало в апреле 2019 года. В 2021 году продажи легковых автомобилей марки росли, но с января по сентябрь 2022-го сократились в 3,7 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее.
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Дед наплевал не только на судьбы миллионов, но и на поколения вперёд
Драматизма мало. Давайте сразу миллиарды :-)
уход западных компаний и откат в совок вызывает радость ?
но зато барский сапог в ж
Так And и есть настоящий Совок - но ради справедливости заметьте все эти совки с радостью пользуются благами Запада и Америки : смартфоны, машины, компьютеры, даже трусы китайские. Но! Он зато якобы " патриот" а по факту просто лизоблюд которых в России матушке всегда было с избытком.
Человек более сложное создание чем базовые эмоциональные реакция - радость/печаль.
Уход западных компаний - нейтрально.
CCCР определяется для меня прежде всего плановой экономикой, а не наличием западной продукции.
Экономика в РФ гибридная, с большой долей госкорпораций. Она сейчас почти во всем мире гибридная включая Китай и ЕС. В Скандинавии государство даже цены на квартиры фиксирует, что по правде не идет рынку недвижимости на пользу :-)
Хорошо. А как насчет десяток тысяч убитых людей, столько же раненых и инвалидов, и миллионов людей, которые лишились жилья и привычного мирного образа жизни?
хорошо на бутылке видать, вон как улыбаешься
У Вас все комментарии про бутылки, -15 р и рашистов.
Вы точно сайтом не ошиблись?
и 15 рублей видать ещё дали, сбылась руZZкая мечта, пиши ещё
Вы самое главное не останавливайтесь :-)
Хихикай-хихикай, двачуй, убивай, еби гусей. Пока на твой дом не упал заряженный бомбер, а на твоего сына не прислали похоронку за удовлетворение амбиций хуйла по удержанию власти и "освобождение" от жизни украинцев.
При чем тут VC?
Порвался? Жаль.
И на судьбы триллионов их нерождённых потомков.
И на поколения всех котиков :-)
Changhan uni-k норм пацаны...
надо брать.
Зачем завод автодилеру, не совсем понятно. Или просто в качестве актива? Надеюсь не будут выпускать ДомАЗы.
Есть разные варианты:
- может больше претендентов на выкуп нет. Вон как много предложений на рынке.
- в продолжении п.1 - "аффилированные люди" автодилеру на этот завод денег дали. Не светится же им в медийном поле.
- VAG пытается мутить по схеме: " а ручки то вот они" - продолжить выпуск авто под независимой маркой, типа "а мы не при чем". Может и Мерседесу так "зачесалось".
Да, схемы нынче дюже интересные, от номинальной смены собственника до простого переименования. Так что ничему уже не приходится удивляться.
С такой скидкой кому угодно надо
а купили "эти".
Возможно, так проще провернуть историю обратного выкупа. Хотя, по-моему, всем уже ясно, что вернуться на то, что было уже не выйдет
Как вариант, просто посторожить.. А там видно будет.
Что-то делать с активом надо, а возможностей немного.
будут выпускать какие-то китайские автомобили
С Китаем сейчас не все понятно. Что они готовы выпускать, а где ццут от вторичных санкций.
Опять же я как не настоящий сварщик, не совсем понимаю: как на оборудовании Мерседес - выпускать китай-авто? разве это не требует значительной переделки под др технологическую платформу!
Машинокомплекты можно собирать хоть в подвале, оборудование не понадобится
Не знаю что там на Мерседесе, а у Ниссана даже свое КБ было в РФ. Адаптировали под условия. И сборочные линии с прессами не только кузовных деталей, но и двигатели собирали. По моему на каких то производствах даже роботизированные линии стояли. Но это не точно.
Ну так и у Мерседеса должен быть завод полного цикла по СПИКу вроде. Но я к тому, что Китай только машинокомплекты сюда поставляет, на Автотор и Моторинвест-Эволют. Потому что нет смысла пока вкладывать в заводы, если можно продать из контейнера. А для машинокомплектов роботы нужны не будут
Ну и чудненько. Будут гвинейские электромобили собирать
Там же Уганда, вроде, предлагала помощь в этом направлении)
Спасибо за бдительность, товарищ!
Под овощебазу можно переделать в принципе
Под торговый центр - была такая традиция, если кто помнит.
Сейчас и торговые центры можно под овощебазы сдавать
Вы оптимист. Овоще базы - лучше ТЦ. Торговые центры сами себя не накормят.
Лофт офисы
и коворкинг пространство.
ну все покусились на святое
Нормально так кто-то "купил себе мерс" ))
Ну вот и все, теперь если ты на мерене то это уже какой то будет не достяжимый уровень для средне статистического россиянина. Потому что верхушка, то себе привезет. Теперь на мерене может будет, и через две сплошные, и так далее, райзайдись крутой барин едит.