Транспорт
Маша Цепелева

Ford вышел из СП с «Соллерс» и продал группе свою долю в 49% Статьи редакции

Автопроизводитель сможет выкупить её обратно в течение пяти лет.

  • О продаже доли объявила Ford Motor Company. «Соллерс» получит долю Ford по номинальной стоимости, сумму не раскрывают. Её можно будет выкупить обратно в течение пяти лет, «если ситуация в мире изменится».
  • Ford приостановил работу в России 2 марта — включая производство, поставку запчастей, ИТ и инженерную поддержку. Завод «Форд Соллерс» в Елабуге, где производили Ford Transit, был в простое с 3 марта.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Соллерс Форд» в 2021 году составила 40,7 млрд рублей, прибыль — 3,4 млрд рублей.
  • В мае 2022 года московский завод Renault перешёл в госсобственность. Renault оценила потерю бизнеса в России в €2,3 млрд (примерно $2,2 млрд). В октябре Минпромторг объявил о национализации российских активов Nissan, убыток автопроизводителя составил $686 млн.
  • В октябре рассматривать варианты продажи производства в России начали Hyundai, Volvo и Mercedes-Benz.
Фото Ford

#новость #ford

538 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Мировой космос

Renault это явно пошло на пользу. Баласт скинули, и пошли дальше.
И с остальными тоже самое будет..

https://tass.ru/ekonomika/16121147

Renault отчиталась о росте прибыли на 20% в…
По всему миру группа смогла реализовать 481 тыс. автомобилей
tass.ru
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
null