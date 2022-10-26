Ford вышел из СП с «Соллерс» и продал группе свою долю в 49% Статьи редакции
Автопроизводитель сможет выкупить её обратно в течение пяти лет.
- О продаже доли объявила Ford Motor Company. «Соллерс» получит долю Ford по номинальной стоимости, сумму не раскрывают. Её можно будет выкупить обратно в течение пяти лет, «если ситуация в мире изменится».
- Ford приостановил работу в России 2 марта — включая производство, поставку запчастей, ИТ и инженерную поддержку. Завод «Форд Соллерс» в Елабуге, где производили Ford Transit, был в простое с 3 марта.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Соллерс Форд» в 2021 году составила 40,7 млрд рублей, прибыль — 3,4 млрд рублей.
- В мае 2022 года московский завод Renault перешёл в госсобственность. Renault оценила потерю бизнеса в России в €2,3 млрд (примерно $2,2 млрд). В октябре Минпромторг объявил о национализации российских активов Nissan, убыток автопроизводителя составил $686 млн.
- В октябре рассматривать варианты продажи производства в России начали Hyundai, Volvo и Mercedes-Benz.
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Renault это явно пошло на пользу. Баласт скинули, и пошли дальше.
И с остальными тоже самое будет..
https://tass.ru/ekonomika/16121147