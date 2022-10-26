«Это общепризнанная практика, она не влияет на безопасность»: Минтранс — о том, зачем самолётам неоригинальные запчасти Статьи редакции
В августе глава Мипромторга называл «мировой практикой» разбор самолётов на запчасти.
- Мировая авиационная и автомобильная промышленность широко используют неоригинальные запчасти — это общепризнанная практика, которая никак не влияет на безопасность, заявили в Минтрансе.
- Ведомство 25 октября предложило использовать такие детали в самолётах. По мнению Минтранса, он позволит расширить количество поставщиков запчастей, а значит — и продлить срок использования парка российских самолётов.
- Кроме того, отмечают в министерстве, использование неоригинальных запчастей одобрено «многими ведущими авиационными властями». Также оно опирается на «многолетний успешный международный опыт», а все запчасти изготовлены по технологиям, одобренным оригинальным производителем. Главный критерий, которым руководствуется Минтранс — безопасность.
- В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. В июне 2022 года вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что авиакомпаниям придётся разбирать часть иностранных самолётов из авиапарка. Тогда запасов хватит на пять лет работы.
- В июле Россия договорилась с Ираном об экспорте деталей и оборудования для самолётов, ремонте и технической поддержке. В августе Reuters рассказал, что «Аэрофлот» и другие авиакомпании начали разбирать самолёты на запчасти. Глава Минпромторга Денис Мантуров также называл это «мировой практикой».
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Я просто напомню, что по безопасности полетов РФ и с оригинальными запчастями (до 22 года) была на уровне Африки.
Откуда такая информация? Где посмотреть можно. Скиньте пруф, пожалуйста. Интересно.
Новая эра технологий уже маячит за горизонтом
Главное - не забыть красить самолёты в красный, чтобы они быстрее летали
А ну тогда ладно....Верим вам. Официальная версия она же по определению правдивая...
говорить можно все что угодно, мировая практика показывает что если ставить левые запчасти то можно и результат получить не такой как с оригинальными. Используют не потому что это достойная замена, а потому что не могут получить оригинал. Кто понесет ответственность в случае проблем вызванными неоригинальными запчастями? К кому претензии? К производителям? Так они на каждой бумажке напишут что вся ответственность на том кто принял решение. Проблема что под это дело могут пихать любые запчасти, в том числе и бракованные. Есть возможность провести проверку? Гарантия есть? Да и банально что помешает сократить возможность применения таких деталей остальными потребителями? Одна Россия не сможет обеспечить уровень заказа чтобы быть интереснее многих других стран.
Какая практика об этом говорит? У нас целая индустрия по наёбке принтеров и установке / дозаправке левых картриджей например.
ну и кто вам что-то возместит в случае если принтер сдохнет? А если с собой еще кого-то заберет?
мил человек заведите себе БУ авто.
разберетесь с понятиями оригинал, неоригинал, норм и куевый производитель. откроете для себя ящик пандоры выбора.
и поймете, что в жизни не бело/черно. есть еще другие краски.
Да никто никакой ответственности не понесет, даже когда самолёты будут падать на регулярной основе. Тут поможет только полная отставка президента и правительства, формирование адекватной власти с адекватными решениями.
Так мы своим путем идем, и не признаем эти общепризнанные штуки?
Или признаем?
Когда надо — своей путей.
Когда не надо — общемировая практика.
Одно дело поставить защёлку столика с АлиЭкспресс, а другое дело в двигатель что-то запихнуть. Черти!
Я тебе конечно верю.
А надёжность этих неоригинальных запчастей? 50/50 или упадёт или нет?
Не упадет а отрицательно взлетит !
А какая из западных стран так тоже делает?
Конечно безопасно и общемировая практика, раньше просто смысла не было так делать...
Мясо личинок полезнее говядины.
Не оригинальные запчасти не хуже оригинальных.
Отлично, осталось ещё самозанятым в гараже или у себя на кухне разрешить производство запчастей для самолётов. И полетели.
Когда я слышу про мировую практику или как ещё можно говорить "best practice", я сразу понимаю, что автор слов абсолютно не компетентен в вопросах.
Мантуров в промышленности разбирается как Рогозин в космосе.
Все будет нормально, че вы
Жду новостей:
Минтранс - надежность синей изоленты серьезно недооценена.