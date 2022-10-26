Транспорт
Влюбленный паук например

«Это общепризнанная практика, она не влияет на безопасность»: Минтранс — о том, зачем самолётам неоригинальные запчасти Статьи редакции

В августе глава Мипромторга называл «мировой практикой» разбор самолётов на запчасти.

  • Мировая авиационная и автомобильная промышленность широко используют неоригинальные запчасти — это общепризнанная практика, которая никак не влияет на безопасность, заявили в Минтрансе.
  • Ведомство 25 октября предложило использовать такие детали в самолётах. По мнению Минтранса, он позволит расширить количество поставщиков запчастей, а значит — и продлить срок использования парка российских самолётов.
  • Кроме того, отмечают в министерстве, использование неоригинальных запчастей одобрено «многими ведущими авиационными властями». Также оно опирается на «многолетний успешный международный опыт», а все запчасти изготовлены по технологиям, одобренным оригинальным производителем. Главный критерий, которым руководствуется Минтранс — безопасность.
  • В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. В июне 2022 года вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что авиакомпаниям придётся разбирать часть иностранных самолётов из авиапарка. Тогда запасов хватит на пять лет работы.
  • В июле Россия договорилась с Ираном об экспорте деталей и оборудования для самолётов, ремонте и технической поддержке. В августе Reuters рассказал, что «Аэрофлот» и другие авиакомпании начали разбирать самолёты на запчасти. Глава Минпромторга Денис Мантуров также называл это «мировой практикой».

#новость #самолёты

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22 комментария
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 Невкусно и грустно

Я просто напомню, что по безопасности полетов РФ и с оригинальными запчастями (до 22 года) была на уровне Африки.

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Юрий Бондаренко

Откуда такая информация? Где посмотреть можно. Скиньте пруф, пожалуйста. Интересно.

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FigarrrrrrrRo Butchinini

Новая эра технологий уже маячит за горизонтом
Главное - не забыть красить самолёты в красный, чтобы они быстрее летали

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Alex Lee

А ну тогда ладно....Верим вам. Официальная версия она же по определению правдивая...

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Aleks

говорить можно все что угодно, мировая практика показывает что если ставить левые запчасти то можно и результат получить не такой как с оригинальными. Используют не потому что это достойная замена, а потому что не могут получить оригинал. Кто понесет ответственность в случае проблем вызванными неоригинальными запчастями? К кому претензии? К производителям? Так они на каждой бумажке напишут что вся ответственность на том кто принял решение. Проблема что под это дело могут пихать любые запчасти, в том числе и бракованные. Есть возможность провести проверку? Гарантия есть? Да и банально что помешает сократить возможность применения таких деталей остальными потребителями? Одна Россия не сможет обеспечить уровень заказа чтобы быть интереснее многих других стран.

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Alex

Какая практика об этом говорит? У нас целая индустрия по наёбке принтеров и установке / дозаправке левых картриджей например.

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Aleks

ну и кто вам что-то возместит в случае если принтер сдохнет? А если с собой еще кого-то заберет?

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Особый магнит

мил человек заведите себе БУ авто.
разберетесь с понятиями оригинал, неоригинал, норм и куевый производитель. откроете для себя ящик пандоры выбора.
и поймете, что в жизни не бело/черно. есть еще другие краски.

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Семён Горбунков

Да никто никакой ответственности не понесет, даже когда самолёты будут падать на регулярной основе. Тут поможет только полная отставка президента и правительства, формирование адекватной власти с адекватными решениями.

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Дмитрий Волков
Это общепризнанная практика

Так мы своим путем идем, и не признаем эти общепризнанные штуки?
Или признаем?

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Merimok

Когда надо — своей путей.

Когда не надо — общемировая практика.

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Евгений Фрост

Одно дело поставить защёлку столика с АлиЭкспресс, а другое дело в двигатель что-то запихнуть. Черти!

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Марат Борода

Я тебе конечно верю.

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Вячеслав Грачунов

А надёжность этих неоригинальных запчастей? 50/50 или упадёт или нет?

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Илон Макс

Не упадет а отрицательно взлетит !

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Dutch courage

А какая из западных стран так тоже делает?

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Илон Макс

Конечно безопасно и общемировая практика, раньше просто смысла не было так делать...

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Merimok

Мясо личинок полезнее говядины.

Не оригинальные запчасти не хуже оригинальных.

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Мурад Муртазалиев

Отлично, осталось ещё самозанятым в гараже или у себя на кухне разрешить производство запчастей для самолётов. И полетели.

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Семён Горбунков

Когда я слышу про мировую практику или как ещё можно говорить "best practice", я сразу понимаю, что автор слов абсолютно не компетентен в вопросах.
Мантуров в промышленности разбирается как Рогозин в космосе.

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Qwert123

Все будет нормально, че вы

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Вася Пражкин

Жду новостей:
Минтранс - надежность синей изоленты серьезно недооценена.

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