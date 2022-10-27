Транспорт
Гуманитарный Никита

«Яндекс» начал тестировать свой сервис такси в Алжире Статьи редакции

Под международным брендом Yango.

  • Внимание на это обратило ТАСС. В «Яндексе» подтвердили vc.ru начало тестов, но детали не раскрыли.
  • Заказать машину сейчас можно только в столице североафриканской страны, а также в пригородах, в частности в Баб Эзуаре, уточняет агентство.
  • Yango — международный бренд «Яндекс Такси», который работает в более чем 20 странах и кроме такси предлагает доставку еды и посылок. Тарифы на поездки различаются в регионах и зависят от многих факторов.
  • В сентябре 2022 года сервис запустился в Дубае: пока там работает только заказ такси классов «Комфорт» и Premier.

#новость #яндекстакси

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 Пришелец 17

Когда же уже запуск в дружественной Эритрее?

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Timur Linarov

маленькими шажочками дойдут и до Эритреи)

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Вадим Д.

Как только из Алжира туда своим ходом доедут.

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Иван Борода

Янго Освобождённый

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Нелепый цвет

Всё и везде охуенно, лишь бы развивались и несли ДНК российского кода по миру, без ебаного милитаризма

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Михаил Зверев

В Алжире...ну страны Африки сейчас быстро развиваются

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Садых Садыхов

Еще бы в Египте появились, а то Uber там работает "как получится". Таксист приезжает и хочет чтобы оплата была наличкой, ну или приезжает совсем на разваливающейся машине. Мне кажется туристы точно готовы платить за комфорт

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Антон Штадлер

Ты думаешь, что от Убера это зависит, а не страны?)

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Бублик

В том числе от убера. Значит у них нет контроля над качеством своего сервиса

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Антон Штадлер

Нет, это значит, что в стране не существует:
1. Законодательной базы соответствующей
2. Сильны позиции профсоюзов такси
3. Нет запроса у населения
Работают или все факторы, или достаточно одного из 3

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Садых Садыхов

Я думаю, если это будет доступно в приложении Яндекс.Такси или хотя бы пользователи будут знать про Yango, посещая Египет, то многие приезжающие российские туристы будут им пользоваться. Есть спрос на такси, есть предложение. Если спрос будет идти через приложение Яндекса, то водители будут подключаться.

Если тур компания (на примере TezTour), смогли организовать вовремя подачу автобусов до отелей туристов и найти адекватных водителей - то я думаю и Яндекс сможет. Кто хочет работать - будет соблюдать правила.

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Антон Штадлер

Вы сами себе противоречите, заявляя тезис

есть спрос на такси, есть предложение

Если есть спрос на качественное такси и возможность изменить рынок, то он поменялся бы уже при Убере, Bolt, Ola, Cabify, DiDi. Но он всё ещё такой какой есть. При этом, Египет не Мальдивы, там огромное количество населения и туристов.
Значит в этом уравнении есть какая-то константа, которая мешает развитию рынка.
В Яндексе тоже не дураки работают, поэтому обходят рынок Египта стороной, хотя формально ЯнГо присутствует в Африке (Гана, Кот-Д'ивуар) не первый год. Но в Египте его никогда не было и планов тоже не было
А как таксистам легко победить Яндекс отлично показывает кейс Румынии, откуда он ушел с формулировкой: там невозможно оказывать те услуги, которые мы предлагаем

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Антон Штадлер

Как оказалось, Yango, как и все другие агрегаторы такси, не способен развиваться без постоянного сжигания кэша на маркетинг. Все потуги в Европе сошли на нет, как и в Африке
Хотя формат инДрайвера в странах 3 мира прижился. Как раз по ой причине, что он больше гибкости даёт как для клиентов, так и для водителя

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Вадим Д.

Оооо, нананана, в Алжире яндекса такси.

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Советник Альянса

После того, как их спалили на сливе данных граждан другой страны гебешникам. Ну удачи Алжирцам 😂

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