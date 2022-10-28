Транспорт
Полина Лааксо

«Яндекс» договорился о скидках на 10 тысяч машин «АвтоВАЗа» и китайских марок для таксопарков-партнёров — «Ведомости» Статьи редакции

Их продадут на 20% дешевле, сообщают источники.

  • «Яндекс» договорился о квотах с автопроизводителями, чтобы партнёры-таксопарки смогли получить до 10 тысяч автомобилей в 2022 году. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в «Яндексе» и собеседника, близкого к «Яндекс Такси».
  • «Ведомости» объясняют схему закупки так: «Яндекс» просит о квотах у автоконцернов, затем эти машины выкупают лизинговые компании, которые после вместе с «Яндексом» предлагают их таксопаркам. Схему считают выгодной все участники цепочки.
  • Квоты «Яндексу» предоставили «АвтоВАЗ», а также китайские Haval, Chery и Geely, рассказал один из источников. По его словам, скидка на некоторые модели может превышать 20%. Объём поставок Chery «частично соответствует запросам», но компания «работает над тем, чтобы удовлетворять их на 100%», уточнил представитель бренда. В Geely добавили, что «Яндекс» сейчас — их крупнейший заказчик.
  • До 2022 года таксопарки агрегатора нуждались в среднем в 40-50 тысячах новых транспортных средств. Источники полагают, что «Яндекс» продолжит переговоры о квотах, чтобы вернуться к этому уровню в 2023 году. Директор по развитию бизнеса «Яндекс Такси» Иван Запольский это подтвердил и заметил, что компания также ищет партнёров для поставок запчастей и централизованного обслуживания такси.
  • В начале сентября 2022 года стало известно о переговорах «Яндекса» с «АвтоВАЗом», белорусским Unison и китайскими BAIC и Chery. В конце того же месяца «Ведомости» рассказали, что компания обсуждает поставки электромобилей российской сборки Evolute.

#новость #яндексgo #яндекс

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30 комментариев
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 Сергей Марков

20% на весту - это почти уровень до сво. Поэтому возникает некоторый вопрос.... А точно у производителей авто есть проблемы с комплектующими, о которых они постоянно плакались с февраля?

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roboto

Автопроизводители по всему миру продолжают делать вид что у них проблемы с чипами (которой давно нет) и держать высокие цены, так что это общая тенденция.

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Вадим Егорычев

а вы часто видите, что цены уменьшали? я что-то такого не припомню))

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Сергей Марков

На прошлой неделе корм для моего кота подешевел)

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Олег Ларькин

Каждый пытается "врать", как может, чтобы выжить... Враньё в текущее время очень популярно во всех сферах, особенно в политике...

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Андрей Верижников

Когда у тебя не идут продажи, ты будешь готов и по себестоимости отдавать, просто чтобы завод работал.

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Саша G

lol, какая нах Веста
Гранта это максимум для дважды автомобильного АвтоВАЗа.

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Vlad Eliseev

А где в тексте про весту написано?

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Михаил Иванович

Надо Путину писать, чтобы обуздал этих зажравшихся автопроизводителей!

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Vitaly Ya

10к ниочем для такой огромной страны, нужно в 10 раз больше, иначе развалюхи ездить будут.

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Вадим Д.

Интересно, сколько из этих 10000 авто будет вазовскими? Или они поставят 5 штук и смело заявят о «беспрецедентном участии и поддержке ...»?

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Сергей Марков

Учитвая, что вазовская продукция сейчас дешевле китайской, то уверен, что доля будет приличной

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Вадим Д.

Дело не в приличности, а в мощности производства. Сколько осилят, учитывая дефицит комплектующих. Китайцы лишены этого дефицита.

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Сергей Марков

Тут речь идёт всего о 10 тыщ авто. Да же если автовазу перепадет половина - это всего 5 тыщ авто. До конца этого года автоваз планировал собрать 100 тыщ авто, так что... Это капля в море

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Мяу

Веста практически на 100% уйдет в небольшие города, так как в больших городах обычно уже авто класса С и выше.

Но все-равно маленькие города это большинство машин, так как их очень много. Поэтому думаю на ВАЗ будет большинство поставки.

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Pavel Petel

Пфф, какая веста. Ее автоваз без рено производить не может и не будет. Гранта.

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Мяу

Ну пускай гранта. Но по Весте заблуждаетесь, уже начали опытный образцы производить и в 2023 начнут снова много собирать. https://motor.ru/news/vesta-production-27-10-2022.htm
Пишут, что в марте запустят конвейер после доводки.

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Pavel Petel

Сотрудников уволили, запчастей нет, но будем обещать, что весной следующего года запустим точно.

«Сварка, окраска кузова, а также изготовление шасси проблем не вызовет, это чисто управляемый и отлаживаемый процесс. Наполнение нужными комплектующими, в первую очередь электронными компонентами, вот это может стать причиной задержки по срокам перезапуска производства флагмана АвтоВАЗа», — отмечают инсайдеры.

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Мяу

А если запустят станцуешь на видео в трусах лампаду, с листочком с надписью "для VC" и выложишь видео на VC?

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Pavel Petel

А если не запустят сам станцуешь?

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Мяу

А вы не перекидывайте вопрос, ответьте, а дальше я приму решение.

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Pavel Petel

Нет, а ты готов?

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Мурад Муртазалиев

В будущем нам вообще много что обещают, впрочем как и раньше, обещали и не делали.

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Мяу

Прям всегда на 100% обещали и не сделали?! Во негодяи то!

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Alex R

В небольших городах Веста это комфорт класс. Там даже ваз 2114 ездит в такси

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Женатый франт

А инструкция будет переведена с китайского на русский? Чтоб на руле были не иероглифы а русские слова

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Мяу

Evolut давайте в такси! Хочу развитие электрозаправок везде.

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M-S-R

И почему автозаводу не продавать изначально на 20% дешевле?!

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Alexander Golubev

Потому что скидка за объём.

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M-S-R

Если завод будет продавать по адекватным ценам, то у него такой объём будет - огого

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