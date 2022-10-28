«Яндекс» договорился о скидках на 10 тысяч машин «АвтоВАЗа» и китайских марок для таксопарков-партнёров — «Ведомости» Статьи редакции
Их продадут на 20% дешевле, сообщают источники.
- «Яндекс» договорился о квотах с автопроизводителями, чтобы партнёры-таксопарки смогли получить до 10 тысяч автомобилей в 2022 году. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в «Яндексе» и собеседника, близкого к «Яндекс Такси».
- «Ведомости» объясняют схему закупки так: «Яндекс» просит о квотах у автоконцернов, затем эти машины выкупают лизинговые компании, которые после вместе с «Яндексом» предлагают их таксопаркам. Схему считают выгодной все участники цепочки.
- Квоты «Яндексу» предоставили «АвтоВАЗ», а также китайские Haval, Chery и Geely, рассказал один из источников. По его словам, скидка на некоторые модели может превышать 20%. Объём поставок Chery «частично соответствует запросам», но компания «работает над тем, чтобы удовлетворять их на 100%», уточнил представитель бренда. В Geely добавили, что «Яндекс» сейчас — их крупнейший заказчик.
- До 2022 года таксопарки агрегатора нуждались в среднем в 40-50 тысячах новых транспортных средств. Источники полагают, что «Яндекс» продолжит переговоры о квотах, чтобы вернуться к этому уровню в 2023 году. Директор по развитию бизнеса «Яндекс Такси» Иван Запольский это подтвердил и заметил, что компания также ищет партнёров для поставок запчастей и централизованного обслуживания такси.
- В начале сентября 2022 года стало известно о переговорах «Яндекса» с «АвтоВАЗом», белорусским Unison и китайскими BAIC и Chery. В конце того же месяца «Ведомости» рассказали, что компания обсуждает поставки электромобилей российской сборки Evolute.
1751 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
20% на весту - это почти уровень до сво. Поэтому возникает некоторый вопрос.... А точно у производителей авто есть проблемы с комплектующими, о которых они постоянно плакались с февраля?
Автопроизводители по всему миру продолжают делать вид что у них проблемы с чипами (которой давно нет) и держать высокие цены, так что это общая тенденция.
а вы часто видите, что цены уменьшали? я что-то такого не припомню))
На прошлой неделе корм для моего кота подешевел)
Каждый пытается "врать", как может, чтобы выжить... Враньё в текущее время очень популярно во всех сферах, особенно в политике...
Когда у тебя не идут продажи, ты будешь готов и по себестоимости отдавать, просто чтобы завод работал.
lol, какая нах Веста
Гранта это максимум для дважды автомобильного АвтоВАЗа.
А где в тексте про весту написано?
Надо Путину писать, чтобы обуздал этих зажравшихся автопроизводителей!
10к ниочем для такой огромной страны, нужно в 10 раз больше, иначе развалюхи ездить будут.
Интересно, сколько из этих 10000 авто будет вазовскими? Или они поставят 5 штук и смело заявят о «беспрецедентном участии и поддержке ...»?
Учитвая, что вазовская продукция сейчас дешевле китайской, то уверен, что доля будет приличной
Дело не в приличности, а в мощности производства. Сколько осилят, учитывая дефицит комплектующих. Китайцы лишены этого дефицита.
Тут речь идёт всего о 10 тыщ авто. Да же если автовазу перепадет половина - это всего 5 тыщ авто. До конца этого года автоваз планировал собрать 100 тыщ авто, так что... Это капля в море
Веста практически на 100% уйдет в небольшие города, так как в больших городах обычно уже авто класса С и выше.
Но все-равно маленькие города это большинство машин, так как их очень много. Поэтому думаю на ВАЗ будет большинство поставки.
Пфф, какая веста. Ее автоваз без рено производить не может и не будет. Гранта.
Ну пускай гранта. Но по Весте заблуждаетесь, уже начали опытный образцы производить и в 2023 начнут снова много собирать. https://motor.ru/news/vesta-production-27-10-2022.htm
Пишут, что в марте запустят конвейер после доводки.
Сотрудников уволили, запчастей нет, но будем обещать, что весной следующего года запустим точно.
«Сварка, окраска кузова, а также изготовление шасси проблем не вызовет, это чисто управляемый и отлаживаемый процесс. Наполнение нужными комплектующими, в первую очередь электронными компонентами, вот это может стать причиной задержки по срокам перезапуска производства флагмана АвтоВАЗа», — отмечают инсайдеры.
А если запустят станцуешь на видео в трусах лампаду, с листочком с надписью "для VC" и выложишь видео на VC?
А если не запустят сам станцуешь?
А вы не перекидывайте вопрос, ответьте, а дальше я приму решение.
Нет, а ты готов?
В будущем нам вообще много что обещают, впрочем как и раньше, обещали и не делали.
Прям всегда на 100% обещали и не сделали?! Во негодяи то!
В небольших городах Веста это комфорт класс. Там даже ваз 2114 ездит в такси
А инструкция будет переведена с китайского на русский? Чтоб на руле были не иероглифы а русские слова
Evolut давайте в такси! Хочу развитие электрозаправок везде.
И почему автозаводу не продавать изначально на 20% дешевле?!
Потому что скидка за объём.
Если завод будет продавать по адекватным ценам, то у него такой объём будет - огого