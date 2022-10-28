Airbus засомневался в безопасности полётов в России — рейсов больше, чем до пандемии, а обслуживание судов под вопросом Статьи редакции
Перевозчики продолжают использовать Boeing и Airbus, хотя санкции запрещают поставлять оригинальные запчасти.
- Российские авиакомпании совершают больше внутренних рейсов, чем до пандемии — и делают это без соблюдения требований к техническому обслуживанию самлётов, заявил гендиректор Airbus во время квартального отчёта.
- Около 400 самолётов, которые были сданы в лизинг российским авиакомпаниям, по подсчётам Bloomberg, остаются в России. Санкции не позволяют им получать оригинальные запчасти и обновлять программное обеспечение.
- По данным компании OAG, занимающейся исследованиями в сфере гражданской авиации, загруженность российских перевозчиков составляет 85% от уровня 2019 года. При этом большая часть регулярных международных рейсов отменены.
- В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу.
- В июне 2022 года вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что авиакомпаниям придётся разбирать часть иностранных самолётов из авиапарка.
- 25 октября 2022 года Минтранс предложил разрешить использование неоригинальных запчастей для ремонта самолётов. В ведомстве заявили, что это общемировая практика, которая не влияет на безопасность полётов.
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Уверен, что какими-то мутными путями получают авиакомпании и запчасти и обновления, просто не трещат об этом на каждом углу (иначе прикроют лавочку)
пока нет, все запчасти с серийниками. Об этом бы говорили.
Пока всё работает, частично канибализацию уже подтверждали.
на какие-то вещи, типа тормозных колодок, масляных фильтров они найдут каналы. А когда подойдут моточасы, где взять горячие части турбин, лопатки, микропроцессорные блоки?
По поводу обновления софта сильно под вопросом, закинуть IDшники в стоп листы дело не долгое
Поправить пару ифов hex-редактором - ещё быстрее.
Да здравствует пиратское ПО 🏴☠️😂😂😂
Будем так уверен до первой трагедии, увы
Ну сомневается и сомневается, чё бубнить то?
чтобы боялись летать
да здесь вообще страшно жить.
так раньше жить было страшно, а теперь еще и летать
того и добиваются
Да и раньше страшно было летать, что изменилось то?)))
можете не боятся - еще ни разу не было такого, чтобы самолет не вернулся на землю )))
Ахааха, "бубнить". Когда в России начнут падать самолёты, это чтоб потом не говорили что эйрбас хреновый самолёт.
да и раньше падали
Раньше?
Они просто не знают известной русской схемы ведения дел «авось».
Тогда какая схема в Турции? Диннаху-поху-наху?
Повесят на заднюю спинку каждого кресла иконки, шах и мат
это будут чрезвычайно полезные для компаний Airbus и Boeing сведения. Представьте только - огромная страна проводит добровольно натурные испытания на определение предельного ресурса в условиях отсутствия полноценного техобслуживания! причем проводит их с полной нагрузкой, с салонами, в которых сидят живые люди!
Дык правильно.
Когда посыпятся самолеты - вопрос лишь времени.
Ну посыпятся и посыпятся,чё бубнить то
а исследования которые бы показывали отсутствие влияния на безопасность есть? Причем от разных исследователей разных стран?
Тебе одного заявления недостаточно? Не иноагент ли ты часом?)
не, надо 2 заявления, чтобы наверняка, одно не так убедительно)
Очень смешно слышать такие заявления от компании, которая отказалась поставлять запчасти.