Транспорт
Артур Томилко

Airbus засомневался в безопасности полётов в России — рейсов больше, чем до пандемии, а обслуживание судов под вопросом Статьи редакции

Перевозчики продолжают использовать Boeing и Airbus, хотя санкции запрещают поставлять оригинальные запчасти.

Источник: «Ведомости»
  • Российские авиакомпании совершают больше внутренних рейсов, чем до пандемии — и делают это без соблюдения требований к техническому обслуживанию самлётов, заявил гендиректор Airbus во время квартального отчёта.
  • Около 400 самолётов, которые были сданы в лизинг российским авиакомпаниям, по подсчётам Bloomberg, остаются в России. Санкции не позволяют им получать оригинальные запчасти и обновлять программное обеспечение.
  • По данным компании OAG, занимающейся исследованиями в сфере гражданской авиации, загруженность российских перевозчиков составляет 85% от уровня 2019 года. При этом большая часть регулярных международных рейсов отменены.
  • В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу.
  • В июне 2022 года вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что авиакомпаниям придётся разбирать часть иностранных самолётов из авиапарка.
  • 25 октября 2022 года Минтранс предложил разрешить использование неоригинальных запчастей для ремонта самолётов. В ведомстве заявили, что это общемировая практика, которая не влияет на безопасность полётов.

#новость #самолёты #airbus

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26 комментариев
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 Alexandro

Уверен, что какими-то мутными путями получают авиакомпании и запчасти и обновления, просто не трещат об этом на каждом углу (иначе прикроют лавочку)

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Женя Гагарин

пока нет, все запчасти с серийниками. Об этом бы говорили.
Пока всё работает, частично канибализацию уже подтверждали.

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Drunkenmaasta

на какие-то вещи, типа тормозных колодок, масляных фильтров они найдут каналы. А когда подойдут моточасы, где взять горячие части турбин, лопатки, микропроцессорные блоки?

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Roman Vasilev

По поводу обновления софта сильно под вопросом, закинуть IDшники в стоп листы дело не долгое

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Верхнеларс Туркоэмигрантович

Поправить пару ифов hex-редактором - ещё быстрее.

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Игорь Лесман

Да здравствует пиратское ПО 🏴‍☠️😂😂😂

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Олег Павлов

Будем так уверен до первой трагедии, увы

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Alexander Klimanskiy

Ну сомневается и сомневается, чё бубнить то?

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Daniil Levi

чтобы боялись летать

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Alexander Klimanskiy

да здесь вообще страшно жить.

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Daniil Levi

так раньше жить было страшно, а теперь еще и летать
того и добиваются

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Игорь Лесман

Да и раньше страшно было летать, что изменилось то?)))

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Drunkenmaasta

можете не боятся - еще ни разу не было такого, чтобы самолет не вернулся на землю )))

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Юрий Б.

Ахааха, "бубнить". Когда в России начнут падать самолёты, это чтоб потом не говорили что эйрбас хреновый самолёт.

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Alexander Klimanskiy

да и раньше падали

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Юрий Б.

Раньше?

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Вася Пражкин

Они просто не знают известной русской схемы ведения дел «авось».

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Верхнеларс Туркоэмигрантович

Тогда какая схема в Турции? Диннаху-поху-наху?

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Олег Павлов

Повесят на заднюю спинку каждого кресла иконки, шах и мат

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Drunkenmaasta

это будут чрезвычайно полезные для компаний Airbus и Boeing сведения. Представьте только - огромная страна проводит добровольно натурные испытания на определение предельного ресурса в условиях отсутствия полноценного техобслуживания! причем проводит их с полной нагрузкой, с салонами, в которых сидят живые люди!

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Андрей Волхонский

Дык правильно.
Когда посыпятся самолеты - вопрос лишь времени.

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Юрий Б.

Ну посыпятся и посыпятся,

чё бубнить то
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Aleks
В ведомстве заявили, что это общемировая практика, которая не влияет на безопасность полётов.

а исследования которые бы показывали отсутствие влияния на безопасность есть? Причем от разных исследователей разных стран?

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Олег Павлов

Тебе одного заявления недостаточно? Не иноагент ли ты часом?)

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Aleks

не, надо 2 заявления, чтобы наверняка, одно не так убедительно)

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roboto

Очень смешно слышать такие заявления от компании, которая отказалась поставлять запчасти.

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