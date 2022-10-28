Транспорт
Маша Цепелева

Финский производитель шин Nokian Tyres продаст российский бизнес «Татнефти» Статьи редакции

Сделка будет отрицательно влиять на продажи компании в Центральной Европе ещё два-три года.

  • Стороны договорились о продаже активов. «Ожидается, что цена составит около €400 млн. На окончательную сумму повлияют корректировка чистых денежных средств и оборотного капитала, а также изменения обменного курса», — сообщила Nokian Tyres.
  • Компания не называет сроки закрытия сделки, пока она ожидает одобрения регулирующими органами.
  • Nokian Tyres работает в России с 2005 года. Ей принадлежит завод по производству шин во Всеволожске с общим штатом в 1500 человек. По собственным данным, это самый крупный завод в России, 60% продукции идёт на экспорт.
  • В 2021 году финская компания произвела в России около 80% всех шин для легковых автомобилей от общего числа. Поэтому продажа местного бизнеса значительно повлияет на финансовые результаты Nokian Tyres и отрицательно скажется на поставках в Центральную Европу в ближайшие два-три года. Производитель продолжит наращивать мощности заводов в Финляндии и США.
  • Компания приостановила работу в России в марте 2022 года. Активы обесценились на €280,7 млн. Общая оценка активов в России и Беларуси на конец третьего квартала 2022 года — €480,3 млн.

#новость #nokiantyres

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28 комментариев
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 Руслан Астафьев

собственно вопрос - а кому Нокиан хуже то сделали?
снова какой то дурацкий выстрел в член...

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Andrey

Лол, а кому они должны были сделать хуже?
Им санкции не позволяли адекватно работать, как это было раньше.
Логично, что они решили продать активы в РФ.

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melkiyPadonok

Что такое ? Снова финны загнутся без продаж в РФ как и без туристов ?

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Stanislav Lysikov

60% продукции завода шла на экспорт в 44 страны.
Да ничего такого.

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melkiyPadonok

Да-да , без газа замерзаем уже , без шин пешком ходить будем ...

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Dateh.RU

Скора вся европа без туалетки загнётся.

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melkiyPadonok

Скора ™®

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Юрий Б.

Ну типа надо было продолжать работать, не смотря ни на что?

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Иван Иванов

Никому. Они не могли работать нормально без поставок материалов и оборудования.

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Stanislav Lysikov

Остальные могут, а эти нет?
Да нет уж, скорее всего они не могли экспортировать продукцию.

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Рабочий шмель

шины подешевеют? или еще подорожают?
кто в теме

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Bender Rodriguez

все подорожает, с чего дешеветь? рынок монополизируется и кама будет конкурировать с белшиной, качество кстати скорее всего тоже упадёт из-за смены оборудования и компонентов

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Иван Иванов

Так это, электронику, оборудование, присадки и прочее завозить не стали. Экономика завода строилась на продажах вместе с Европой, без нее постоянные затраты размажет по оставшимся рынкам и шинам.

Новые модели опять же испытывать заново, вряд ли им Ноуиан патенты свои оставил.

Так что подорожает. Берите «сербский мишлен»

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Рабочий шмель

вот тоже так думаю, что станет дороже и не совсем то

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Арсений Антонов

Подешевеют

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Dateh.RU

Это положительно в целом, не смотря на то, что 400тыщ евро уедут из страны сохраняться рабочие места. Предлагаем название для новых шин - Татkian

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Сергей Исаков

Такая себе нейросеть

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k3rch

Хм-м, почему должны сохраниться рабочие места?

По собственным данным, это самый крупный завод в России, 60% продукции идёт на экспорт.

Теперь это станет российской компанией, экспорта явно не будет. Зачем им 1500 сотрудников для этого?

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Dateh.RU

Чтобы заменить часть отвалившегося импорта.

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Андрей Никольский

Будет ещё один завод по производству шин Кама)

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lc

Татнефть продали Каму, купили Nokian.

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Алексей Родной

Камиан

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onlyDropped

Ждём новый бренд? Кама и точка?

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Allestor Klei

Татточка

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Розарио Агро

Едет и ладно 😂

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Ramon

Кама пуля

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Слегка Придурковатый

"В 2021 году финская компания произвела в России около 80% всех шин для легковых автомобилей от общего числа"

Попахивает пиздежом.

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Павел Бондарев

Вопрос один, что с патентами и правообладанием, в каком формате продали...Если просто завод, производство и все, то будет Кама 2...

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