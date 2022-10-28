Финский производитель шин Nokian Tyres продаст российский бизнес «Татнефти» Статьи редакции
Сделка будет отрицательно влиять на продажи компании в Центральной Европе ещё два-три года.
- Стороны договорились о продаже активов. «Ожидается, что цена составит около €400 млн. На окончательную сумму повлияют корректировка чистых денежных средств и оборотного капитала, а также изменения обменного курса», — сообщила Nokian Tyres.
- Компания не называет сроки закрытия сделки, пока она ожидает одобрения регулирующими органами.
- Nokian Tyres работает в России с 2005 года. Ей принадлежит завод по производству шин во Всеволожске с общим штатом в 1500 человек. По собственным данным, это самый крупный завод в России, 60% продукции идёт на экспорт.
- В 2021 году финская компания произвела в России около 80% всех шин для легковых автомобилей от общего числа. Поэтому продажа местного бизнеса значительно повлияет на финансовые результаты Nokian Tyres и отрицательно скажется на поставках в Центральную Европу в ближайшие два-три года. Производитель продолжит наращивать мощности заводов в Финляндии и США.
- Компания приостановила работу в России в марте 2022 года. Активы обесценились на €280,7 млн. Общая оценка активов в России и Беларуси на конец третьего квартала 2022 года — €480,3 млн.
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собственно вопрос - а кому Нокиан хуже то сделали?
снова какой то дурацкий выстрел в член...
Лол, а кому они должны были сделать хуже?
Им санкции не позволяли адекватно работать, как это было раньше.
Логично, что они решили продать активы в РФ.
Что такое ? Снова финны загнутся без продаж в РФ как и без туристов ?
60% продукции завода шла на экспорт в 44 страны.
Да ничего такого.
Да-да , без газа замерзаем уже , без шин пешком ходить будем ...
Скора вся европа без туалетки загнётся.
Скора ™®
Ну типа надо было продолжать работать, не смотря ни на что?
Никому. Они не могли работать нормально без поставок материалов и оборудования.
Остальные могут, а эти нет?
Да нет уж, скорее всего они не могли экспортировать продукцию.
шины подешевеют? или еще подорожают?
кто в теме
все подорожает, с чего дешеветь? рынок монополизируется и кама будет конкурировать с белшиной, качество кстати скорее всего тоже упадёт из-за смены оборудования и компонентов
Так это, электронику, оборудование, присадки и прочее завозить не стали. Экономика завода строилась на продажах вместе с Европой, без нее постоянные затраты размажет по оставшимся рынкам и шинам.
Новые модели опять же испытывать заново, вряд ли им Ноуиан патенты свои оставил.
Так что подорожает. Берите «сербский мишлен»
вот тоже так думаю, что станет дороже и не совсем то
Подешевеют
Это положительно в целом, не смотря на то, что 400тыщ евро уедут из страны сохраняться рабочие места. Предлагаем название для новых шин - Татkian
Такая себе нейросеть
Хм-м, почему должны сохраниться рабочие места?По собственным данным, это самый крупный завод в России, 60% продукции идёт на экспорт.
Теперь это станет российской компанией, экспорта явно не будет. Зачем им 1500 сотрудников для этого?
Чтобы заменить часть отвалившегося импорта.
Будет ещё один завод по производству шин Кама)
Татнефть продали Каму, купили Nokian.
Камиан
Ждём новый бренд? Кама и точка?
Татточка
Едет и ладно 😂
Кама пуля
"В 2021 году финская компания произвела в России около 80% всех шин для легковых автомобилей от общего числа"
Попахивает пиздежом.
Вопрос один, что с патентами и правообладанием, в каком формате продали...Если просто завод, производство и все, то будет Кама 2...