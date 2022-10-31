«Тинькофф» запустил «Тинькофф Авто» — платформу для покупки автомобилей Статьи редакции
Пока через сервис можно купить автомобили китайского бренда Haval.
- «Тинькофф Авто» также объединит все текущие и будущие продукты экосистемы «Тинькофф» для автомобилистов, сообщил банк. Кроме продажи машин в неё войдут раздел «Топливо» в приложении «Тинькофф», а также услуги, связанные с обслуживанием и эксплуатацией автомобиля — от страхования до обслуживания и помощи на дорогах.
- На сайте платформы доступны выбор модели, комплектации, цвета машины, а также запись на тест-драйв, оформление заказа и доставки. В будущем купить машину можно будет также в приложении «Тинькофф». Забрать автомобиль можно самостоятельно в дилерском центре, либо оформить доставку к своему дому.
- Как пишут «Ведомости», проект запускается через дилера Fresh Auto. После подтверждения сделки от клиента дилер бронирует машину, а затем «Тинькофф» привозит машину покупателю. Все процессы — выбор модели, оформление заказа, подписание договора купли-продажи — проходят на платформе банка.
- Все автомобили будут представлены по цене производителя, утверждает «Тинькофф». Также покупателям доступны дополнительные услуги — оформление автокредита, автостраховки, расчёт предварительной цены по трейд-ин, поддержка на всех этапах покупки.
- Первая марка, которую уже сейчас можно приобрести через «Тинькофф Авто» — китайский бренд Haval. На выбор доступно пять моделей: от Haval Jolion по цене от 1,9 млн рублей до Haval H9 стоимостью от 4 млн рублей.
- Своя платформа для продажи и покупки автомобилей есть и у «Сбера»: «СберАвто» запустился в 2020 году, а в ноябре 2021 года сервис начал выкупать подержанные автомобили.
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Какой банк, такие и машины..)
Тинькофф мастер обертки.
А чо Фольксвагены не продают?
Понедельник, утро, прочёл сперва: «Тинькофф запустил Тинькофф Авито». Ну а почему бы и нет?
А про Havalуже неделю точно в приложении был пункт.
Все будет в стиле ньюТиньков. Оплатил авто сейчас, а получил через полгода (но без колес, т.к. комиссия).