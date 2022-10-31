Транспорт
Маша Цепелева

Суд арестовал 157 млн рублей на счетах российской «дочки» Hyundai на фоне возможного ухода автопроизводителя из России Статьи редакции

Компания может вывести все российские активы и тогда не выплатит долги по строительству завода в Санкт-Петербурге, считает истец.

  • Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск строительной компании «СтройТехИмпорт» к российской «дочке» Hyundai, пишет Forbes со ссылкой на данные суда.
  • На счетах компании арестованы 156,7 млн рублей — это задолженность и проценты по одному из договоров на строительство завода двигателей Hyundai Wia в Петербурге. Истец подал иск о взыскании в апреле 2022 года, а в октябре — попросил наложить обеспечительные меры на эту сумму. «В случае ухода Hyundai из России всё имущество компании будет реализовано, а активы выведены», — указано в материалах дела.
  • Истцу стало известно, что персонал, работающий на заводах Hyundai в России, уволен, а вакансии там закрыты, говорится в материалах. Также там приведены ссылки на публикации в СМИ о возможном уходе компании с российского рынка.
  • Суд признал обеспечительные меры «ускоренным средством защиты». «В данных обстоятельствах суд оценивает достоверность и достаточность доказательств по своему внутреннему убеждению», — говорится в определении суда.
  • По данным базы «Контур.Фокуса», выручка российского юрлица ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в 2021 году составила 207 млрд рублей, чистая прибыль — 11,2 млрд рублей.
  • Завод Hyundai в Сестрорецке приостановил работу 1 марта из-за проблем с поставками комплектующих. На заводе собирались Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Завод двигателей Hyundai Wia запущен в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Компания оценила объём инвестиций в проект в 15,8 млрд рублей.
  • В октябре 2022 года южнокорейская газета «Тона Ильбо» сообщила, что Hyundai Motor может продать завод в Санкт-Петербурге со ссылкой на внутренний отчёт компании с анализом «ситуации и перспектив в России». В нём указано, что за два месяца не продано ни одной машины, собранной на предприятии. Если ситуация сохранится, то завод «может обанкротиться».

#новость #hyundai

3026 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
43 комментария
Написать комментарий...
 Дмитрий Струков

Инвестиционный климат - RIP. Кто то вообще захочет остаться после такого?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Зарубежный корабль
Инвестиционный климат - RIP. Кто то вообще захочет остаться после такого?

Причём тут вообще это? Это обычные меры предпринимаемые судом на время рассмотрения иска (которые снимут по окончании рассмотрения дела) когда есть вероятность неисполнения решения. Юридически пробовал объяснить не получилось, объясню по русски - вам Вася должен 100 миллионов, вы их решили взыскать с него, но тут узнали что он планирует навсегда из страны уехать - какие ваши действия, сказать а фиг с ними со 100 миллионами ещё заработаю а то вдруг не вернётся! Или будете просить на время рассмотрения дела принять обеспечительные меры в виде ареста средств?

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Даже не пытайся объяснять.
Я тут перечитывал некоторые посты годичной (и раньше) давности.
Какие были коммментаторы, какие дискуссии...

А сейчас VC твердо движется в сторону, чтобы стать похожим на жуткую смесь TJ и Пикабу

Ответить
Развернуть ветку
Царский клуб

Когда закрыли tj часть зачем то перебралась сюда)

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
сказать а фиг с ними со 100 миллионами ещё заработаю

Ну а чего, хорошее решение, спасибо за понимание )

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Eliseev

У меня заблокировали акции на американской площадке. Инвестиционный климат RIP.

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

Причина-следствие. Ваши акции заблокированы из-за действий РФ. То же самое и с уходом Hyundai - он уходит из-за действий РФ. И теперь еще больше убытков получит - из-за действий РФ.

Рассматривая теперь любые инвестиция в РФ в будущем, любой инвестор будет держать такие риски в памяти. Что РФ - это не благонадежно для инвестирования. И если уж делать что-то в РФ, то закладывать большие расходы.
А в вашем случае нужно учитывать, что вы живете в стране, которая может совершить совершенно безумные вещи и в таких условиях вы можете все потерять одномоментно. Из-за действий своего собственного государства. Лично у меня это была одна из основных причин для отъезда задолго до войны.

Ответить
Развернуть ветку
Tsoy Victor

Справедливости ради Хендэ уходит не из-за действий РФ, а из-за жопы в экономике, которая началась из-за действий РФ.

Ответить
Развернуть ветку
segamega

Акции заблокировали не у вас а у того кому вы их доверили

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Eliseev

А потом, при чем тут я. Я не олигарх, к Кремлю отношения не имею. Похоже на старое доброе английское пиратство.

Ответить
Развернуть ветку
segamega

Ну так бы сразу и сказали что вы вне политики

Ответить
Развернуть ветку
Целый шар

когда бояре ругаются, всегда трещат лбы холопов.
ну вы прям удивили.

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Eliseev

Мой брокер не попал под санкции. Это никого не остановило.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Ну не захочешь, насильно оставят

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Так их по делу.

Ответить
Развернуть ветку
Art.Spark

сьебатся незаплатив налоги,
это типа хороший инвестиционный климат ? ))))

Ответить
Развернуть ветку
Ржавые скрепы

Ой да ладно. Инвестиционный климат в РФ сдох еще задолго до войны.

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Вы не поверите! Но желающих хватает. Правда все из Азии и ближнего востока...

Ответить
Развернуть ветку
Стартапер-пессимист

Нет, чтобы помочь нормальным автопроизводителям, так ещё и деньги хотят взять "за выход". Большинство россиян уже сейчас достойны только китайского автохлама на который они ещё и молятся)

Ответить
Развернуть ветку
Geo

Причем тут обеспечение долга по суду и деньги "за выход".
Смотрю тут никто не увидел, или не захотел увидеть, разницы.

Ответить
Развернуть ветку
Зарубежный корабль
Причем тут обеспечение долга по суду и деньги "за выход".

Здесь людей не интересует правовое обоснование и понятие обеспечительных мер по иску, которые применяют в том числе и при спорах между российскими компаниями и даже с гос. органами чьи решения приостанавливают на время иска время от времени) а также что в случае если спор будет проигран то арест будет снят, а если в пользу истца то взыщут только ту сумму, которую удовлетворит суд, а не которую на время рассмотрения иска арестовали (если она больше исковых требований). Если обеспечительные меры примут в отношении другой российской компании никто слова не скажет, но западные компании они выше закона и не должны применяться такие меры а отношении них по их логике) А в этом и есть суть обеспечительных мер если известно что их не применение может усложнить исполнение решения суда.

Ответить
Развернуть ветку
Barbos
нормальным автопроизводителям

Это кому?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Это, бляха, что за мотивация: вход рубль, выход – сто?
Ну да, ведь только так точно можно удержать компанию от ухода. Теперь Hyundai "одумается" и ни за что не подумает об уходе.

Ответить
Развернуть ветку
Barbos

Не от ухода, а от невыплаты долгов. Пусть платят по долгам и тогда уходят.

Ответить
Развернуть ветку
Жесткий чайник

Ахх-ха-ха, пусть с таким же объяснением кого-то из студентов не заберут по скорой с острым аппендицитом или к кому-то, кто после ВУЗа выпустился и как давай рожать много и усердно под маткапиталы из общего котла, при этом ни дня стажа, ни рубля отчисления, пусть им откажут пару разочков, пусть сначала оплатят свои "потребности", а потом отваливают.
Ваша пролетарская логика в вашем любимом государстве.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Ok

2.5 миллиона долларов на дороге не валяются, это возможно годовой бюджет Пензы на 2023

Ответить
Развернуть ветку
Geo

Ты точно такой тугой, что не понял о чем речь, или притворился?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

С регистрацией, не тугой. Отрабатываешь 15 ₽?

Ответить
Развернуть ветку
Geo

Я понял что ты тугой, раз не понимаешь о чем судебное решение.

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Кочерыжкин

Возврат к традиционной лошади с телегой близок. Вы счастливы, борцы за скрепы?! Пьющие имперцы, мечтающие покорить мир в перерыве между запоями

Ответить
Развернуть ветку
Geo

Кочерыжка, ты уже уехал или потомок копателей черного моря?

Ответить
Развернуть ветку
Geo

Ого, сколько вас петушков беглых набежало. Ребята возвращайтесь, петушков в армию не берут.))

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Точно, тебя же не взяли)

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

…арестовал на фоне… :(

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Что-то VC совсем отупел - комментаторы даже новость прочитать не могут и понять, что произошло, а уже с воплями "проклятый режим спиздил деньги азаза!!!", "срочно валим!".

Бля, компания ДОЛЖНА подрядчику денег! И есть шанс, что компания свалит. Поэтому до результатов рассмотрения дела эта сумма ЗАМОРОЖЕНА. Никуда ее никто не спиздил, просто ты не можешь ей распоряжаться

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Gerasimov

157 млн? Больше похоже на выручку московского ресторана...

Ответить
Развернуть ветку
Geo

Этого хватит, чтобы ципсошники и беглые петушары рассказали нам про мордор.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Kadalashvili

ого, 15-рублевый ауешник))))

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Курнаков

Это фиаско, Hyundai !

Ответить
Развернуть ветку
Anatoly Ivanov

Вопрос кого в Южной Корее пытаются нагнуть, ибо для них рынок РФ приоритетный. Печально все это, когда мешают жить людям.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кузнецов

Но вы держитесь там)

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций
«В данных обстоятельствах суд оценивает достоверность и достаточность доказательств по своему внутреннему убеждению»

А — Аргументация.
Я суд, я так вижу.

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Вообще-то это так и в обязанностях судьи официально ...
Доказательста сторон + внутренние убеждения

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
null