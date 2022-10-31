Суд арестовал 157 млн рублей на счетах российской «дочки» Hyundai на фоне возможного ухода автопроизводителя из России Статьи редакции
Компания может вывести все российские активы и тогда не выплатит долги по строительству завода в Санкт-Петербурге, считает истец.
- Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск строительной компании «СтройТехИмпорт» к российской «дочке» Hyundai, пишет Forbes со ссылкой на данные суда.
- На счетах компании арестованы 156,7 млн рублей — это задолженность и проценты по одному из договоров на строительство завода двигателей Hyundai Wia в Петербурге. Истец подал иск о взыскании в апреле 2022 года, а в октябре — попросил наложить обеспечительные меры на эту сумму. «В случае ухода Hyundai из России всё имущество компании будет реализовано, а активы выведены», — указано в материалах дела.
- Истцу стало известно, что персонал, работающий на заводах Hyundai в России, уволен, а вакансии там закрыты, говорится в материалах. Также там приведены ссылки на публикации в СМИ о возможном уходе компании с российского рынка.
- Суд признал обеспечительные меры «ускоренным средством защиты». «В данных обстоятельствах суд оценивает достоверность и достаточность доказательств по своему внутреннему убеждению», — говорится в определении суда.
- По данным базы «Контур.Фокуса», выручка российского юрлица ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в 2021 году составила 207 млрд рублей, чистая прибыль — 11,2 млрд рублей.
- Завод Hyundai в Сестрорецке приостановил работу 1 марта из-за проблем с поставками комплектующих. На заводе собирались Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Завод двигателей Hyundai Wia запущен в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Компания оценила объём инвестиций в проект в 15,8 млрд рублей.
- В октябре 2022 года южнокорейская газета «Тона Ильбо» сообщила, что Hyundai Motor может продать завод в Санкт-Петербурге со ссылкой на внутренний отчёт компании с анализом «ситуации и перспектив в России». В нём указано, что за два месяца не продано ни одной машины, собранной на предприятии. Если ситуация сохранится, то завод «может обанкротиться».
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Инвестиционный климат - RIP. Кто то вообще захочет остаться после такого?
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Причём тут вообще это? Это обычные меры предпринимаемые судом на время рассмотрения иска (которые снимут по окончании рассмотрения дела) когда есть вероятность неисполнения решения. Юридически пробовал объяснить не получилось, объясню по русски - вам Вася должен 100 миллионов, вы их решили взыскать с него, но тут узнали что он планирует навсегда из страны уехать - какие ваши действия, сказать а фиг с ними со 100 миллионами ещё заработаю а то вдруг не вернётся! Или будете просить на время рассмотрения дела принять обеспечительные меры в виде ареста средств?
Даже не пытайся объяснять.
Я тут перечитывал некоторые посты годичной (и раньше) давности.
Какие были коммментаторы, какие дискуссии...
А сейчас VC твердо движется в сторону, чтобы стать похожим на жуткую смесь TJ и Пикабу
Когда закрыли tj часть зачем то перебралась сюда)
Ну а чего, хорошее решение, спасибо за понимание )
У меня заблокировали акции на американской площадке. Инвестиционный климат RIP.
Причина-следствие. Ваши акции заблокированы из-за действий РФ. То же самое и с уходом Hyundai - он уходит из-за действий РФ. И теперь еще больше убытков получит - из-за действий РФ.
Рассматривая теперь любые инвестиция в РФ в будущем, любой инвестор будет держать такие риски в памяти. Что РФ - это не благонадежно для инвестирования. И если уж делать что-то в РФ, то закладывать большие расходы.
А в вашем случае нужно учитывать, что вы живете в стране, которая может совершить совершенно безумные вещи и в таких условиях вы можете все потерять одномоментно. Из-за действий своего собственного государства. Лично у меня это была одна из основных причин для отъезда задолго до войны.
Справедливости ради Хендэ уходит не из-за действий РФ, а из-за жопы в экономике, которая началась из-за действий РФ.
Акции заблокировали не у вас а у того кому вы их доверили
А потом, при чем тут я. Я не олигарх, к Кремлю отношения не имею. Похоже на старое доброе английское пиратство.
Ну так бы сразу и сказали что вы вне политики
когда бояре ругаются, всегда трещат лбы холопов.
ну вы прям удивили.
Мой брокер не попал под санкции. Это никого не остановило.
Ну не захочешь, насильно оставят
Так их по делу.
сьебатся незаплатив налоги,
это типа хороший инвестиционный климат ? ))))
Ой да ладно. Инвестиционный климат в РФ сдох еще задолго до войны.
Вы не поверите! Но желающих хватает. Правда все из Азии и ближнего востока...
Нет, чтобы помочь нормальным автопроизводителям, так ещё и деньги хотят взять "за выход". Большинство россиян уже сейчас достойны только китайского автохлама на который они ещё и молятся)
Причем тут обеспечение долга по суду и деньги "за выход".
Смотрю тут никто не увидел, или не захотел увидеть, разницы.
Здесь людей не интересует правовое обоснование и понятие обеспечительных мер по иску, которые применяют в том числе и при спорах между российскими компаниями и даже с гос. органами чьи решения приостанавливают на время иска время от времени) а также что в случае если спор будет проигран то арест будет снят, а если в пользу истца то взыщут только ту сумму, которую удовлетворит суд, а не которую на время рассмотрения иска арестовали (если она больше исковых требований). Если обеспечительные меры примут в отношении другой российской компании никто слова не скажет, но западные компании они выше закона и не должны применяться такие меры а отношении них по их логике) А в этом и есть суть обеспечительных мер если известно что их не применение может усложнить исполнение решения суда.
Это кому?
Это, бляха, что за мотивация: вход рубль, выход – сто?
Ну да, ведь только так точно можно удержать компанию от ухода. Теперь Hyundai "одумается" и ни за что не подумает об уходе.
Не от ухода, а от невыплаты долгов. Пусть платят по долгам и тогда уходят.
Ахх-ха-ха, пусть с таким же объяснением кого-то из студентов не заберут по скорой с острым аппендицитом или к кому-то, кто после ВУЗа выпустился и как давай рожать много и усердно под маткапиталы из общего котла, при этом ни дня стажа, ни рубля отчисления, пусть им откажут пару разочков, пусть сначала оплатят свои "потребности", а потом отваливают.
Ваша пролетарская логика в вашем любимом государстве.
2.5 миллиона долларов на дороге не валяются, это возможно годовой бюджет Пензы на 2023
Ты точно такой тугой, что не понял о чем речь, или притворился?
С регистрацией, не тугой. Отрабатываешь 15 ₽?
Я понял что ты тугой, раз не понимаешь о чем судебное решение.
Возврат к традиционной лошади с телегой близок. Вы счастливы, борцы за скрепы?! Пьющие имперцы, мечтающие покорить мир в перерыве между запоями
Кочерыжка, ты уже уехал или потомок копателей черного моря?
Ого, сколько вас петушков беглых набежало. Ребята возвращайтесь, петушков в армию не берут.))
Точно, тебя же не взяли)
…арестовал на фоне… :(
Что-то VC совсем отупел - комментаторы даже новость прочитать не могут и понять, что произошло, а уже с воплями "проклятый режим спиздил деньги азаза!!!", "срочно валим!".
Бля, компания ДОЛЖНА подрядчику денег! И есть шанс, что компания свалит. Поэтому до результатов рассмотрения дела эта сумма ЗАМОРОЖЕНА. Никуда ее никто не спиздил, просто ты не можешь ей распоряжаться
157 млн? Больше похоже на выручку московского ресторана...
Этого хватит, чтобы ципсошники и беглые петушары рассказали нам про мордор.
ого, 15-рублевый ауешник))))
Это фиаско, Hyundai !
Вопрос кого в Южной Корее пытаются нагнуть, ибо для них рынок РФ приоритетный. Печально все это, когда мешают жить людям.
Но вы держитесь там)
А — Аргументация.
Я суд, я так вижу.
Вообще-то это так и в обязанностях судьи официально ...
Доказательста сторон + внутренние убеждения