«Яндекс Go» добавил в корпоративный тариф поездки на такси для компаний на УСН — без уплаты НДС Статьи редакции
В отличие от расширенного тарифа, в новом продукте есть только поездки на такси.
- У «Яндекс Go» уже есть расширенный тариф для бизнеса — с его помощью можно организовывать корпоративные поездки на такси, заказывать еду для сотрудников, канцтовары и технику в офис, арендовать автомобили, оплачивать бензин на заправках. Для поездок действует НДС.
- В новый продукт входят только заказ такси для сотрудников, сообщила компания. Его можно оплачивать с расчётного счёта, оформлять закрывающие документы и не платить НДС за поездку. Все чеки появятся в личном кабинете «Яндекс Go» после завершения заказа.
- Чтобы подключиться, компании необходимо заполнить форму. Затем нужно пополнить баланс в личном кабинете — и можно заказывать такси.
- УСН — упрощённая система налогообложения. При ней бизнесу нужно платить только один налог — с доходов. Он заменяет НДС и НДФЛ для ИП, налог на прибыль для ООО и налог на имущество по бизнес-объектам, кроме торговой и офисной недвижимости.
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Яндекс Go» добавил корпоративный тариф на поездки сотрудников УФСИН
Едут они, а платишь ты :)
Яндекс молодцы, но могли бы подумать ещё и доставке курьерами. Мы уже больше двух лет доставляем товары яндексом, купили интеграцию для интернет магазина, из бекенда в два клика заказывали курьера. Потом просто посчитали, что переплата, если мы от физ лица заказываем составляет около четверти расходов и теперь заказываем вручную, ещё и бонусы копятся (вроде).
Ну сделайте тогда интеграцию для физ лиц без НДС, зачем лишние траты для наших клиентов и нас
Требую: Если сотрудник на удаленке числится, то компания должна ему оплачивать любые поездки в офис! Т.к. это уже командировка.
причем даже из Алматы в Мск офис
естественно. Т.к. это командировка
Может ещё и суточные платить? 😂
особенно если в честь удаленки перебрался в другой город
А когда Яндекс уже раздаст нормальные навигаторы своим таксистам?
И заодно сделает узбекский и таджикский языки одними из добавляемых
ахах,про языки это вы точно подметили)
О, круто! Подумали о ИП.
Другой вопрос – очень ли популярен будет новый тариф.
Популярен будет для малого и среднего бизнеса. Особенно хорош для обслуживающих компаний
Другой вопрос, много ли ИП осталось в стране, особенно после 21 сентября
возможно сложно конкурировать с менее крупными перевозчиками, которые делают скидку ЮЛ на размер ндс. не прошло и 5 лет, Яндекс, чего вдруг сейчас
УСН появился недавно
Это же просто о-ф-и-г-е-н-н-о!!
Яндекс балуется дробленкой?
Или внес ПО в реестр отечественного ПО, сделал схемку ООО и пользуется льготой по НДС?
Рублика новости из пальца, теперь для ипешников услуги станут дешевле на сумму ндс. Яндексу на это 6 лет понадобилось, браво…