Транспорт
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«Яндекс Go» добавил в корпоративный тариф поездки на такси для компаний на УСН — без уплаты НДС Статьи редакции

В отличие от расширенного тарифа, в новом продукте есть только поездки на такси.

  • У «Яндекс Go» уже есть расширенный тариф для бизнеса — с его помощью можно организовывать корпоративные поездки на такси, заказывать еду для сотрудников, канцтовары и технику в офис, арендовать автомобили, оплачивать бензин на заправках. Для поездок действует НДС.
  • В новый продукт входят только заказ такси для сотрудников, сообщила компания. Его можно оплачивать с расчётного счёта, оформлять закрывающие документы и не платить НДС за поездку. Все чеки появятся в личном кабинете «Яндекс Go» после завершения заказа.
  • Чтобы подключиться, компании необходимо заполнить форму. Затем нужно пополнить баланс в личном кабинете — и можно заказывать такси.
  • УСН — упрощённая система налогообложения. При ней бизнесу нужно платить только один налог — с доходов. Он заменяет НДС и НДФЛ для ИП, налог на прибыль для ООО и налог на имущество по бизнес-объектам, кроме торговой и офисной недвижимости.

#новость #яндексgo

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 Юрий Б.

Яндекс Go» добавил корпоративный тариф на поездки сотрудников УФСИН

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Денис Ананьев

Едут они, а платишь ты :)

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Яндекс молодцы, но могли бы подумать ещё и доставке курьерами. Мы уже больше двух лет доставляем товары яндексом, купили интеграцию для интернет магазина, из бекенда в два клика заказывали курьера. Потом просто посчитали, что переплата, если мы от физ лица заказываем составляет около четверти расходов и теперь заказываем вручную, ещё и бонусы копятся (вроде).
Ну сделайте тогда интеграцию для физ лиц без НДС, зачем лишние траты для наших клиентов и нас

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Бухой Пикачу

Требую: Если сотрудник на удаленке числится, то компания должна ему оплачивать любые поездки в офис! Т.к. это уже командировка.

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Инженер-душнила

причем даже из Алматы в Мск офис

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Бухой Пикачу

естественно. Т.к. это командировка

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Алексей Кузьмин

Может ещё и суточные платить? 😂

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Amanda

особенно если в честь удаленки перебрался в другой город

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FigarrrrrrrRo Butchinini

А когда Яндекс уже раздаст нормальные навигаторы своим таксистам?
И заодно сделает узбекский и таджикский языки одними из добавляемых

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Carl Herr

ахах,про языки это вы точно подметили)

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FigarrrrrrrRo Butchinini
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Вадим Д.

О, круто! Подумали о ИП.
Другой вопрос – очень ли популярен будет новый тариф.

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Dozent

Популярен будет для малого и среднего бизнеса. Особенно хорош для обслуживающих компаний

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Cassandra Puffen

Другой вопрос, много ли ИП осталось в стране, особенно после 21 сентября

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Maxim Stroganov

возможно сложно конкурировать с менее крупными перевозчиками, которые делают скидку ЮЛ на размер ндс. не прошло и 5 лет, Яндекс, чего вдруг сейчас

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Андрей Комягин

УСН появился недавно

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Доктор Богомол Тобогган

Это же просто о-ф-и-г-е-н-н-о!!

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S4 Consulting

Яндекс балуется дробленкой?

Или внес ПО в реестр отечественного ПО, сделал схемку ООО и пользуется льготой по НДС?

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Riddick

Рублика новости из пальца, теперь для ипешников услуги станут дешевле на сумму ндс. Яндексу на это 6 лет понадобилось, браво…

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