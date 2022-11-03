Японский автопроизводитель Infiniti сообщил об уходе из России Статьи редакции
Компания приостановила поставки ещё в марте 2022 года, а собственного производства в стране не было.
- О решении Infiniti полностью прекратить работу на российском рынке сообщил Autonews со ссылкой на местный офис компании.
- По данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале 2022 года Infiniti продала в России 262 автомобиля, что на 46% процентов больше показателей аналогичного период прошлого года. За сентябрь продано 22 машины бренда — на 83% меньше, чем год назад.
- У Infiniti не было собственного производства в России. Кроссоверы и внедорожники QX50, QX55 и QX80, которые официально продавались в стране, импортировали из других государств.
- 9 марта 2022 года Infiniti приостановила поставки в Россию. Тогда компания утверждала, что дилеры обладают достаточным запасом автомобилей для продолжения продаж.
- В марте стало известно о прекращении экспорта в Россию автомобилей Honda и Mazda, а Volkswagen также решил остановить производство в стране.
- В апреле решение об окончательно уходе с российского рынка приняла General Motors. Компания прекратила поставки дилерам и уволила сотрудников.
- 6 мая Минпромторг разрешил параллельный импорт автомобилей. В список в том числе была включена Infiniti.
- В мае завод Renault в Москве перешёл в госсобственность, на нём планируют собирать локализованные версии китайских JAC. Renault оценила потерю бизнеса в России в €2,3 млрд (примерно $2,2 млрд).
- В октябре Минпромторг объявил о национализации российских активов Nissan. Кроме завода в Санкт-Петербурге в сделку вошли научно-исследовательский центр и центр продаж и маркетинга в Москве. Автопроизводитель оценил убытки от ухода из страны примерно в $686 млн.
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"Сегодня мы хотим сказать вам Sayōnara — на японском означает «до свидания»."
И до встречи в Казахстане!!
Или у лисовской
Папа так и не купил инфинити.
Кому?
Мне
Как будто речь какого-то старца из аниме прочитал
А у меня в голове озвучилось голосом мастера Угвея)
Инфинити мало кто заметит. Вот когда Лексус решит. 🙃
Согласен, народ с вилами на улицу выйдет)
Я бы даже сказал народ с виллами
Такие вряд ли выйдут на улицу, просто поедут туда, где есть и вилла и лексус 😂
Сообщение удалено
Главное, чтоб не с вилками от голода
Кагда кукурузеры уйдут, менты прям заноют
За кукурузерами уже и так стоят очередями в год, а то и больше. Лексус был более доступной опцией для людей с "тремя складками на шее и сложным выражением лица" ).
Ничего не стоит , параллельный импорт в помощь , вон у Лисовской по 9,5 есть , а у дилера одна и то от 14 .
Нет очередей
У Лисовской с НДС?
Появился и лизинг , он с ндс .
В разы дешевле дилера
А лисовскач содержит автосалон, штат продавцов, предоставляет гарантию?
И Вован :)
Лексус уже попал под ограничения по роскоши, там ни одна модель не попадает до 50 тыс $/€
Да ладно, они вместе крутые.
Инфинити, если такими темпами будут модельный ряд обновлять, скоро со всех рынков уйдут. У них уже давно с продажами вилы - у них просто нечего покупать. Зачем-то производят старые машины. На общем фоне данный уход сложно заметить. Я не рад, что они уходят. Я искренне не понимаю, кто и зачем их вообще покупал, в то время когда были все остальные. Машины то нормальные, в целом. Если бы сейчас был год так 2012-2015. Но в 2022м они выглядят как динозавры устаревшие просто во всём.
Тоже самое к Ленд Крузеру и Лексусу относится — морально устаревшие авто. Но их у нас в стране любят сильно.
Любители крузаков - это вообще какая-то особая каста мужичков.
Смешно и грустно одновременно с таких, особенно когда дальше города не выезжают на них.
В городе это просто баржа неповоротливая, хз как можно получать удовольствие от езды на нем.
А при чем здесь удовольствие?
Это чтобы "круто" и "как у всех"
Они просто идут в комплекте к чёткам и к словам "обнЯл"
Удовольствие через боль 😬
Уже не так бесконечна, как казалась
Решение есть, но кто исполнит?
Да уж... Тот, на кого вы намекаете, тоже своего рода инфинити уже
Я вообще не понимаю о каком бизнесе может идти речь если логистика встала, мор пути встали, авиа не летает, вывод денег невозможен и тд тп. Они не ушли, а просто не имеют возможности работать. Или я не прав?
Любой ватник вам легко объяснит, что финики эти на фиг не нужны, пусть валят. Они ещё плакать будут и стоя на коленях умолять вернуться. А фигу, у нас есть АвтоВАЗ без АБС. И что совсем скоро у нас все будет своё.
Я уже запутался когда и кто должен стоять на коленях. На всякий случай ушел плакать
Зачем описали ваш вымышленный мир?
Ещё минус рабочие места и налоги
Так большинство ДЦ Инфинити закрылись ещё 3-4 года назад.
*Беру в руки карандаш* вычерчиваю, не нужны, не очень-то и что хотелось. Кто там следующий по списку?