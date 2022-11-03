Транспорт
Артур Томилко

Японский автопроизводитель Infiniti сообщил об уходе из России Статьи редакции

Компания приостановила поставки ещё в марте 2022 года, а собственного производства в стране не было.

  • О решении Infiniti полностью прекратить работу на российском рынке сообщил Autonews со ссылкой на местный офис компании.

Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла, — гласит японская мудрость. Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayōnara — на японском означает «до свидания».

Российский офис Infiniti
  • По данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале 2022 года Infiniti продала в России 262 автомобиля, что на 46% процентов больше показателей аналогичного период прошлого года. За сентябрь продано 22 машины бренда — на 83% меньше, чем год назад.
  • У Infiniti не было собственного производства в России. Кроссоверы и внедорожники QX50, QX55 и QX80, которые официально продавались в стране, импортировали из других государств.
  • 9 марта 2022 года Infiniti приостановила поставки в Россию. Тогда компания утверждала, что дилеры обладают достаточным запасом автомобилей для продолжения продаж.
  • В марте стало известно о прекращении экспорта в Россию автомобилей Honda и Mazda, а Volkswagen также решил остановить производство в стране.
  • В апреле решение об окончательно уходе с российского рынка приняла General Motors. Компания прекратила поставки дилерам и уволила сотрудников.
  • 6 мая Минпромторг разрешил параллельный импорт автомобилей. В список в том числе была включена Infiniti.
  • В мае завод Renault в Москве перешёл в госсобственность, на нём планируют собирать локализованные версии китайских JAC. Renault оценила потерю бизнеса в России в €2,3 млрд (примерно $2,2 млрд).
  • В октябре Минпромторг объявил о национализации российских активов Nissan. Кроме завода в Санкт-Петербурге в сделку вошли научно-исследовательский центр и центр продаж и маркетинга в Москве. Автопроизводитель оценил убытки от ухода из страны примерно в $686 млн.
Фото Infiniti

#новость #infiniti

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 Марат Яз

"Сегодня мы хотим сказать вам Sayōnara — на японском означает «до свидания»."

И до встречи в Казахстане!!

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Pier Woodman

Или у лисовской

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Grandzlo

Папа так и не купил инфинити.

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Denis Novikov

Кому?

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Олег

Мне

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Andre Macareno

Как будто речь какого-то старца из аниме прочитал

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Olga Kalashinkova

А у меня в голове озвучилось голосом мастера Угвея)

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Советник Альянса

Инфинити мало кто заметит. Вот когда Лексус решит. 🙃

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Марат Яз

Согласен, народ с вилами на улицу выйдет)

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Soulis

Я бы даже сказал народ с виллами

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Olga Kalashinkova

Такие вряд ли выйдут на улицу, просто поедут туда, где есть и вилла и лексус 😂

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Романелло Кивогенс

Сообщение удалено

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J J

Главное, чтоб не с вилками от голода

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semen matrasov

Кагда кукурузеры уйдут, менты прям заноют

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Советник Альянса

За кукурузерами уже и так стоят очередями в год, а то и больше. Лексус был более доступной опцией для людей с "тремя складками на шее и сложным выражением лица" ).

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Pier Woodman

Ничего не стоит , параллельный импорт в помощь , вон у Лисовской по 9,5 есть , а у дилера одна и то от 14 .
Нет очередей

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Марат Яз

У Лисовской с НДС?

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Pier Woodman

Появился и лизинг , он с ндс .
В разы дешевле дилера

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Марат Яз

А лисовскач содержит автосалон, штат продавцов, предоставляет гарантию?

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Arsenii

И Вован :)

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Константин Низамов

Лексус уже попал под ограничения по роскоши, там ни одна модель не попадает до 50 тыс $/€

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Олег

Да ладно, они вместе крутые.

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Станислав Киселёв

Инфинити, если такими темпами будут модельный ряд обновлять, скоро со всех рынков уйдут. У них уже давно с продажами вилы - у них просто нечего покупать. Зачем-то производят старые машины. На общем фоне данный уход сложно заметить. Я не рад, что они уходят. Я искренне не понимаю, кто и зачем их вообще покупал, в то время когда были все остальные. Машины то нормальные, в целом. Если бы сейчас был год так 2012-2015. Но в 2022м они выглядят как динозавры устаревшие просто во всём.

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Igor Chimbur

Тоже самое к Ленд Крузеру и Лексусу относится — морально устаревшие авто. Но их у нас в стране любят сильно.

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Доктор Богомол Тобогган

Любители крузаков - это вообще какая-то особая каста мужичков.

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Igor Chimbur

Смешно и грустно одновременно с таких, особенно когда дальше города не выезжают на них.
В городе это просто баржа неповоротливая, хз как можно получать удовольствие от езды на нем.

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Sergey K

А при чем здесь удовольствие?
Это чтобы "круто" и "как у всех"

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Вадя Кулаков

Они просто идут в комплекте к чёткам и к словам "обнЯл"

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Доктор Богомол Тобогган

Удовольствие через боль 😬

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John Malkovich
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Olga Kalashinkova

Уже не так бесконечна, как казалась

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Андрей Рядькин

Решение есть, но кто исполнит?

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Игорь Кузьменко

Да уж... Тот, на кого вы намекаете, тоже своего рода инфинити уже

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Thom322

Я вообще не понимаю о каком бизнесе может идти речь если логистика встала, мор пути встали, авиа не летает, вывод денег невозможен и тд тп. Они не ушли, а просто не имеют возможности работать. Или я не прав?

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Мурад Муртазалиев

Любой ватник вам легко объяснит, что финики эти на фиг не нужны, пусть валят. Они ещё плакать будут и стоя на коленях умолять вернуться. А фигу, у нас есть АвтоВАЗ без АБС. И что совсем скоро у нас все будет своё.

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Thom322

Я уже запутался когда и кто должен стоять на коленях. На всякий случай ушел плакать

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Сергей Д.

Зачем описали ваш вымышленный мир?

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Мурад Муртазалиев

Ещё минус рабочие места и налоги

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Pavel Voronkov

Так большинство ДЦ Инфинити закрылись ещё 3-4 года назад.

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Sergeant Ding

*Беру в руки карандаш* вычерчиваю, не нужны, не очень-то и что хотелось. Кто там следующий по списку?

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