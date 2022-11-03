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Транспорт
Маша Цепелева

Дистрибутор подтвердил запуск продаж китайского двухместного электромобиля YO-YO в России Статьи редакции

Компания пока не назвала дату начала поставок и цены в стране.

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Фото здесь и далее XEV
  • В России официально начнут продавать электромобили YO-YO, подтвердили Autonews в пресс-службе компании «Куаттро Моторос Рус» — официальном дистрибуторе автомобилей марки XEV.
  • Даты начала поставок и цена в России пока не сообщались. В ЕС YO-YO стоит €13,9 тысячи (около 850 тысяч рублей по курсу на 3 ноября 2022 года).
  • YO-YO прошли сертификацию в России в октябре 2022 года. Первая партия будет состоять из 150 электромобилей.
  • Основную часть комплектующих для YO-YO печатают на 3D-принтерах в Китае. Габариты электрокара — 2,5х1,5х1,55 м, внутри установлена аккумуляторная батарея с тремя съёмными блоками. Полного заряда хватит на 150 км, максимальная скорость — 80 км/ч.
  • Кузов с панорамной крышей, в салоне установлен сенсорный экран с подключением к смартфону. Через приложение можно удалённо следить за ключевыми параметрами электромобиля.
  • Первую модель YO-YO представили в 2018 году, в Европе машины начали продавать в 2021 году.

#новость #электромобили

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18 комментариев
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 WTF

Езди и точка

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A

Еще бы заряжалась от повербанка и можно брать.

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XPEH B TOMATE

Блин, это вот так наше будущее выглядит?

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Allestor Klei

Киберпанк, который мы заслужили

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Марат Яз

Года 3 назад видел такие в Италии, Renault Twizy

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Васисуалий Лоханкин

Интересно, а эта бричка не превращается в лепешку после аварии?

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Советник Альянса

Интересно, а эта бричка не превращается в лепешку после того, как в нее сядет человек 100+ кг.

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Kodebsky

Очевидно, что именно это и происходит

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Максим Мостовой

Безопаснее скутера

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Капитан Титаника

Скорее всего она максимум 50-60 км/ч ездит только

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Спокойный торшер

Это же живое кресло, надо только с балкона простынь скинуть белую

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Марат Яз

"Россия только выйграла...."

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Екатерина Продавцова

Прикольно, я бы в каршеринг такое хотела. Маленькое, легко парковать и для города самое оно

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Спокойный торшер

Ну смотря для какого города, у нас бывают ямы на её половину)
А Вы на Смарте не ездили? Я один раз ездила, прям всю дорогу за сердце хваталась. Ощущение, что ногами по земле бежишь, а высокий наливной, ещё до пластиковых, лежачий полицейский щас в челюсть даст. Каждый.

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Екатерина Продавцова

Ездила в Германии на электросмарте - в городе ничем не хуже Теслы или Лиафа. Может дороги были отличные или я как водитель не прихотливая , но плюсов нашла много: Легкость парковки, можно педальку от светофора прижать да и чувствуется в ней комфортно.

Единственное что у дома такое не поставить, но это проблема любого электрохлама(кара) на данный момент,если у твоего дома нету подземной парковки.

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Миша Магадан
Через приложение можно удалённо следить за ключевыми параметрами электромобиля.

А это зачем?

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Vitaly Ya

850к за мотоколяску, спасибо но нет

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Михаил Затолокин

Опять, надеюсь, будет а ля в Китае "500 000 рублей" , а в РФ для господ за 1 500 000 руб продавать будут?

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