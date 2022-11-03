Дистрибутор подтвердил запуск продаж китайского двухместного электромобиля YO-YO в России Статьи редакции
Компания пока не назвала дату начала поставок и цены в стране.
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- В России официально начнут продавать электромобили YO-YO, подтвердили Autonews в пресс-службе компании «Куаттро Моторос Рус» — официальном дистрибуторе автомобилей марки XEV.
- Даты начала поставок и цена в России пока не сообщались. В ЕС YO-YO стоит €13,9 тысячи (около 850 тысяч рублей по курсу на 3 ноября 2022 года).
- YO-YO прошли сертификацию в России в октябре 2022 года. Первая партия будет состоять из 150 электромобилей.
- Основную часть комплектующих для YO-YO печатают на 3D-принтерах в Китае. Габариты электрокара — 2,5х1,5х1,55 м, внутри установлена аккумуляторная батарея с тремя съёмными блоками. Полного заряда хватит на 150 км, максимальная скорость — 80 км/ч.
- Кузов с панорамной крышей, в салоне установлен сенсорный экран с подключением к смартфону. Через приложение можно удалённо следить за ключевыми параметрами электромобиля.
- Первую модель YO-YO представили в 2018 году, в Европе машины начали продавать в 2021 году.
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Езди и точка
Еще бы заряжалась от повербанка и можно брать.
Блин, это вот так наше будущее выглядит?
Киберпанк, который мы заслужили
Года 3 назад видел такие в Италии, Renault Twizy
Интересно, а эта бричка не превращается в лепешку после аварии?
Интересно, а эта бричка не превращается в лепешку после того, как в нее сядет человек 100+ кг.
Очевидно, что именно это и происходит
Безопаснее скутера
Скорее всего она максимум 50-60 км/ч ездит только
Это же живое кресло, надо только с балкона простынь скинуть белую
"Россия только выйграла...."
Прикольно, я бы в каршеринг такое хотела. Маленькое, легко парковать и для города самое оно
Ну смотря для какого города, у нас бывают ямы на её половину)
А Вы на Смарте не ездили? Я один раз ездила, прям всю дорогу за сердце хваталась. Ощущение, что ногами по земле бежишь, а высокий наливной, ещё до пластиковых, лежачий полицейский щас в челюсть даст. Каждый.
Ездила в Германии на электросмарте - в городе ничем не хуже Теслы или Лиафа. Может дороги были отличные или я как водитель не прихотливая , но плюсов нашла много: Легкость парковки, можно педальку от светофора прижать да и чувствуется в ней комфортно.
Единственное что у дома такое не поставить, но это проблема любого электрохлама(кара) на данный момент,если у твоего дома нету подземной парковки.
А это зачем?
850к за мотоколяску, спасибо но нет
Опять, надеюсь, будет а ля в Китае "500 000 рублей" , а в РФ для господ за 1 500 000 руб продавать будут?