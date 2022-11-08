Транспорт
Полина Лааксо

Arrival Дениса Свердлова заявила, что не сможет получить выручку раньше 2024 года Статьи редакции

Убыток компании за третий квартал тем временем вырос в десять раз по сравнению с тем же периодом в 2021 году.

Падение стоимости акций Arrival с начала октября 2022 года. Источник: FT
  • Британский производитель электромобилей Arrival отчитался за третий квартал 2022 года. Его убытки за три месяца до 30 сентября составили $310,3 млн — за аналогичный период в 2021-м показатель оценивали в $30,6 млн. Убыток по скорректированному EBITDA — $73,3 млн (за третий квартал 2021-го — $45,9 млн).
  • Он также рассказал инвесторам о планах на будущее. Компания объявила, что пока не сможет зарабатывать на электрофургонах модели L для европейского рынка — из-за высоких затрат на запчасти и недостатка финансовых средств: у компании на руках только $330 млн в денежном и другом эквивалентах. По этой причине, а также на фоне решения переориентироваться на рынок США и построить новые фургоны — XL — Arrival не рассчитывает получить выручку до 2024 года.
  • Насовсем отказываться от модели L компания не планирует: она обещала сохранить команду в Великобритании, чтобы к 2024 году провести редизайн и оптимизировать производство. Но в последующие несколько кварталов всё же сфокусируется на поиске нового капитала, чтобы заняться поставами в США.
  • На привлечение денег может уйти до полугода, предположил финансовый директор Arrival Джон Возняк. А само производство фургонов для американского рынка начнётся через год-полтора. Закончить 2022 год тем временем компания рассчитывает со $160-200 млн наличных денег.
  • На фоне новостей акции Arrival упали на 35% — до 0,39 цента. В марте 2021 года, когда проект вышел на биржу, он стоил примерно $13 млрд. На 8 ноября 2022 года — около $240 млн.
  • Летом 2022 года компания рассказала о плане реструктуризации, который включал сокращение расходов на 30%. Тогда же она сократила планы на выпуск электрофургонов — с 400 до 20 штук за 2022 год.
  • В октябре Arrival сообщила о ещё одной реструктуризации: производитель решил сосредоточиться на США вместо Великобритании, куда изначально планировал поставить первые машины. Уже в начале ноября газета FT рассказала о проблемах внутри проекта — со слов источников в том числе внутри фирмы. А TechCrunch не исключал, что компании грозит делистинг c Nasdaq.
Транспорт
Уральский украинец
Собранный вручную фургон и пожар во время демонстрации клиенту: FT рассказала о проблемах Arrival Дениса Свердлова Статьи редакции

Компания столкнулась с упадком морального духа после массовых увольнений, проблемами на производстве и растущим недовольством инвесторов, говорят источники издания.

#новость #arrival

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34 комментария
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 Иван Серик
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Ха Ха

Всмысле не добился??? Побрил нормально инвесторов. Теперь можно и на дно в Брюгге залечь.

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Вадим Д.

Да и не сомневался даже.

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Герман Манвелов

EBITDA оно всё конём

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Вадим Д.

Сутулым.

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Михаил

Помнится где-то с полтора года назад когда кампания стоила 13$ ее залистили на спб бирже, а тинькофф разместил красивый банер на главной странице с акциями и анализом от своих «аналитиков» о том на сколько эта кампания крутая, а основатель и вовсе чуть ли не второй илон маск из россии ! 😎

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Кирилл Макеев

спасибо, пошёл в пульс прокекаться

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Стас Иванов
а основатель и вовсе чуть ли не второй илон маск из россии ! 😎

Первый Илон Маск из России - Остап Бендер

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Алеоп

Ну так не финансовая рекомендация же, или мелкий шрифт не читаем

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Disp Rosit

Выручку, пилядь, выручку, а не прибыль. При этом, наверно, капитализация было в пол Фольксвагена.

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Михаил Желтухин

они 0 авто продают или косяк перевода?

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Disp Rosit

Они ноль производят...

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Михаил Желтухин

L уже разрабатывают, надо еще MMM модель сделать

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Valentin Dombrovsky

Да, они только разрабатывают свои первые авто.

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Евгений Широков

Я и без денег как они умею разрабатывать

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Вадим Д.

Они и не произвели и, соответственно, ничего не продали. Кроме громких, извините, пуков.

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Nikolay Skidanov

был 31млрд, VW сейчас 78млрд. не совсем конечно тож на тож, VW не на пике сейчас, но в общем можно натянуть что было 50%

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Марат Яз

Какой же писец, шляпа стоила как пол VW...

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Alexey V

На выручку или на прибыль?

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Полина Лааксо
Автор

у них там правда revenue в презентации, а это, увы, выручка...

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Внимательный нос

Пепе выглядит как инвестор

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Михаил Желтухин

Инвестировал в январе 2022

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Gollut
На привлечение денег может уйти до полугода

Это на разработку плана по ограблению банка? Они действительно считают, что остались фонды, которые в такое проинвестируют?

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Продавец Шаурмы

Ну а что они еще могут написать? Им только верить в инвестиции остается, больше вариантов нет. В разгар кризиса причем.

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Rafa Ramazanov

Не банкрот и то хорошо, найдут инвестора будет ап к 2$

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Nikolay Skidanov

если 2 доллара за всю компанию только. за квартал сожгли 300млн, денег осталось 300млн, выручку не ожидают раньше 24го года, но год рассчитывают закончить с 200млн. В такое даже козел не инвестирует, потому что выучился считать до десяти пока был козленком

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Александр Кузнецов

На выручку кому не смогут выйти?

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Продавец Шаурмы

Кормить инвесторов сказками внезапно помешал кризис, и очередной стартап с капитализацией больше некоторых крупных автопроизводителей, но с нулем произведенных машин идет на дно.

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Владимир Соколовский

Раньше в моде был бизнес без прибыли, теперь бизнес без выручки.

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Склонный холод
обещала сохранить команду в Великобритании, чтобы к 2024 году провести редизайн и оптимизировать производство

В этом предложении прекрасны три вещи
1. Платить простаивающей команде до 2024
2. Провести редизайн — редизайн чего?
3. Оптимизировать производство — чего? 😶

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p0sted

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Процесс разработки продуктов в Arrival
Процесс разработки продуктов в Arrival
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Бухой Пикачу

До 24 года уже китайцы рынок заполонят

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А10

Блин, это уже рецидивисты стартаперы какие то … вышли на большую дорогу, будут грабить, будут бить

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Алеоп

«заняться поставами в США» свои люди

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