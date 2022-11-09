Транспорт
Поперечный татарин

У «Яндекс Такси» и Uber сбой: пользователи не могут вызвать машину Статьи редакции

При попытке это сделать появляется ошибка.

  • Вызвать машину нельзя ни в «Яндекс Такси», ни в Uber, при попытке это сделать появляется либо сообщение о неизвестной ошибке, либо уведомление, что не удалось завершить операцию. Похожая ошибка возникла и у редакции vc.ru.
  • «Код Дурова» сообщает, что проблемы возникли как минимум у пользователей в России, Беларуси и Дубае. Редакция vc.ru обратилась за комментарием в «Яндекс», но на момент написания заметки не получила ответ.
Бу @tanya_bunnyboo

Яндекс такси прилег

MK Project @ultra__sunshine

А что с такси в Питере? Чет упали все(

грустный принц @yourredpanda

Яндекс такси перестал грузиться в самый нужный момент. Есть риск опоздать.

Амбассадор дивана @KoraGrill

Мештем Яндекс.Такси @yandex_go лежит уже больше часа. Рассказывайте, чем пользуетесь во время его обмороков?

#новость #uber #яндекстакси

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9 комментариев
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 Вадим Д.

Забастовка ИИ? Скайнет очнулся и решил начать с восстания такси?

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Крепкий ихтиандр

а в Дубае +34 щас *голосом про в турьме макароны*

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Georgii Tsikun

ну если сбой массовый, старый добрый "палец вверх" у дороги будет отлично ловить машины)) 👍🏼

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Вадим Д.

Да и по звонку не запрещено покамест.

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Georgii Tsikun

о кстати да, но звонок распределят заказы водителям через агрегатор, а если он лёг с клиентской стороны, то возможно лежит и с водительской

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Jey Lee Jordan

Еле успел на поезд в нижнем. Ловил такси на дороге как в старые добрые времена

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Vangelis

в 11:58 по мск уже не работало
как раз в это время пытался вызвать такси.

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Отчаянный Артем

Вот что бывает, когда монополия

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Alexander Klimanskiy

есть же Ситимобил

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