У «Яндекс Такси» и Uber сбой: пользователи не могут вызвать машину Статьи редакции
При попытке это сделать появляется ошибка.
- Вызвать машину нельзя ни в «Яндекс Такси», ни в Uber, при попытке это сделать появляется либо сообщение о неизвестной ошибке, либо уведомление, что не удалось завершить операцию. Похожая ошибка возникла и у редакции vc.ru.
- «Код Дурова» сообщает, что проблемы возникли как минимум у пользователей в России, Беларуси и Дубае. Редакция vc.ru обратилась за комментарием в «Яндекс», но на момент написания заметки не получила ответ.
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Забастовка ИИ? Скайнет очнулся и решил начать с восстания такси?
а в Дубае +34 щас *голосом про в турьме макароны*
ну если сбой массовый, старый добрый "палец вверх" у дороги будет отлично ловить машины)) 👍🏼
Да и по звонку не запрещено покамест.
о кстати да, но звонок распределят заказы водителям через агрегатор, а если он лёг с клиентской стороны, то возможно лежит и с водительской
Еле успел на поезд в нижнем. Ловил такси на дороге как в старые добрые времена
в 11:58 по мск уже не работало
как раз в это время пытался вызвать такси.
Вот что бывает, когда монополия
есть же Ситимобил