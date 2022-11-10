Транспорт
Маша Цепелева

CarPrice запустил сервис для проверки подержанных авто — с видео, фото и отчётами специалистов Статьи редакции

Одну проверку в день можно заказать бесплатно.

  • Проверить машину через сервис CarTeka можно по VIN-коду или госномеру. В базе CarTeka более 1 млн автомобилей. В отчёте есть данные о комплектации, повреждениях, видео тест-драйва и интерьера, результаты профессионального осмотра каждого авто от специалистов CarPrice по множеству пунктов. Пример можно посмотреть здесь.
  • Сервис доступен бесплатно для частных клиентов, но надо авторизоваться в CarPrice. Для профессиональных покупателей действуют тарифы с депозитом.
  • 13 тысяч рублей — минимальный депозит, 3000 рублей стоят три отчёта. Из депозита абонентская плата не вычитается, но он вернётся полностью, если пользователь перестанет пользоваться сервисом, пояснили vc.ru в компании. Депозит — это гарантия «серьёзных намерений покупателя» и «способ отсеять огромное число мошенников».
  • Есть опция с 20 отчётами в день для дилеров за 8900 рублей.
Пример из отчёта CarTeka

#новость #carprice

859 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
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12 комментариев
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 Protein Wars

как говорят в народе "КарПрайс - хуже перекупа.." ))

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vvtwittep

Отчего так говорят? Вроде плохих отзывов не слышал. И есть реальные знакомые, которые пользовались.

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Alexey QuQu

Помойная контора не связывайтесь даже

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Сергей Козлов

Сервис говно, статья говно - из содержания статьи может показаться, что проверить можно любой авто, типа как в автотеке. Но нет - попробовал три своих машины - ни по одной нет инфы, и это логично - мои машины НЕ проезжали даже мимо этого карпрайса. Тогда так и пишите в рекламе - отчеты по машинам, которые только продавались/покупались через нас.

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Alexey QuQu

Странные выводы

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Артём

Я понимаю, что я докопался, но. Называть колпак диском, а так же записывать в "Существенные повреждения" поцарапанный колпак и резину - это кажется всё, что нужно знать об этом сервисе ;)

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Артём Дубков

неплохо,но мне кажется все равно есть шанс что нужного авто там не будет

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Александр Соколов

Сейчас то уж точно

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Евгений Филипов

Будем надеяться на изменения в лучшую сторону.

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Сергей Козлов

Это же хорошо, что нужного вам авто не будет у этих перекупов

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Тимур Харисов

учитывая, что в РФ 50 млн легковых авто - имеем 2% шанс найти дополнительную инфу.
3 проверки => вероятность 6%, за 13000 рублей.

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Валентин Солодченко

Давайте еще больше сервисов для перекупов

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