CarPrice запустил сервис для проверки подержанных авто — с видео, фото и отчётами специалистов Статьи редакции
Одну проверку в день можно заказать бесплатно.
- Проверить машину через сервис CarTeka можно по VIN-коду или госномеру. В базе CarTeka более 1 млн автомобилей. В отчёте есть данные о комплектации, повреждениях, видео тест-драйва и интерьера, результаты профессионального осмотра каждого авто от специалистов CarPrice по множеству пунктов. Пример можно посмотреть здесь.
- Сервис доступен бесплатно для частных клиентов, но надо авторизоваться в CarPrice. Для профессиональных покупателей действуют тарифы с депозитом.
- 13 тысяч рублей — минимальный депозит, 3000 рублей стоят три отчёта. Из депозита абонентская плата не вычитается, но он вернётся полностью, если пользователь перестанет пользоваться сервисом, пояснили vc.ru в компании. Депозит — это гарантия «серьёзных намерений покупателя» и «способ отсеять огромное число мошенников».
- Есть опция с 20 отчётами в день для дилеров за 8900 рублей.
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как говорят в народе "КарПрайс - хуже перекупа.." ))
Отчего так говорят? Вроде плохих отзывов не слышал. И есть реальные знакомые, которые пользовались.
Помойная контора не связывайтесь даже
Сервис говно, статья говно - из содержания статьи может показаться, что проверить можно любой авто, типа как в автотеке. Но нет - попробовал три своих машины - ни по одной нет инфы, и это логично - мои машины НЕ проезжали даже мимо этого карпрайса. Тогда так и пишите в рекламе - отчеты по машинам, которые только продавались/покупались через нас.
Странные выводы
Я понимаю, что я докопался, но. Называть колпак диском, а так же записывать в "Существенные повреждения" поцарапанный колпак и резину - это кажется всё, что нужно знать об этом сервисе ;)
неплохо,но мне кажется все равно есть шанс что нужного авто там не будет
Сейчас то уж точно
Будем надеяться на изменения в лучшую сторону.
Это же хорошо, что нужного вам авто не будет у этих перекупов
учитывая, что в РФ 50 млн легковых авто - имеем 2% шанс найти дополнительную инфу.
3 проверки => вероятность 6%, за 13000 рублей.
Давайте еще больше сервисов для перекупов