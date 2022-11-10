Mazda передаст «Соллерсу» свою долю в совместном предприятии на Дальнем Востоке за €1 Статьи редакции
Но сможет выкупить её обратно в течение трёх лет.
- Японская Mazda Motor объявила о передаче своей доли в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» партнёру по проекту — «Соллерс». Соглашение об этом стороны подписали 24 октября 2022 года.
- Сделку завершат после получения одобрений властей. В связи с этим компания понесёт 12 млрд иен ($82 млн) убытков.
- В «Соллерсе» подтвердили, что выкупают долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Компания готовит перезапуск завода на новой модельной линейке в 2023 году.
- До весны 2022 года во Владивостоке выпускались кроссоверы Mazda CX-9 и CX-5, седан Mazda 6, писал «Ъ». СП выпускало автомобили в режиме крупноузловой сборки с 2012 года. За 2021 год предприятие выпустило около 28 тысяч машин, проектная мощность — 100 тысяч.
- В октябре 2022 года Ford вышел из СП с «Соллерс» и продал группе свою долю в 49% — автопроизводитель сможет выкупить её обратно в течение пяти лет, «если ситуация в мире изменится». В сентябре «Соллерс Авто» объявил, что запустит производство машин под новым собственным брендом.
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А выкупить тоже за 1 евро можно будет? 🤔
Да, в течение 3 лет можно будет забрать обратно за 1 евро. Но сделку ещё должны одобрить в правительстве
На кой он мазде нужен будет после того как они его перестроют? Колёса прикручивать (читай крупноузловую сборку осуществлять) и в гаражах можно
чур я первый,вам продам за 2
**zda
Хорошие машины уходят. Китайское говно прибывает.