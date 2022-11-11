«Продавать их не очень выгодно, но других иномарок нет»: дилеры о работе с китайскими автомобилями в России Статьи редакции
Цены на машины из Китая с февраля выросли в 1,5 раза, производители просят дилеров открывать больше центров продаж, но поставки в Россию ограничены.
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- Продавать китайские автомобили оказалось невыгодно из-за «полумонопольного положения» их производителей в России, дефицита машин, высоких цен и низкой маржи, рассказали опрошенные «Ведомостями» дилеры и другие участники рынка.
- Стоимость автомобилей из Китая с начала «спецоперации» выросла в среднем в 1,5 раза, оценил председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин.
- Иногда дилеры продают машины ниже закупочной цены из-за высокой кредитной нагрузки. Это помогает быстро найти деньги для оплаты долгов, добавил Подщеколдин.
- По его словам, очередь на дилерство к «большой тройке» китайских брендов Chery, Haval и Geely достигает 1000 продавцов. Вопрос планируется вынести на совет Ассоциации автодилеров в конце ноября, добавил он.
- Другой топ-менеджер из крупного дилерского холдинга рассказал об убытках из-за дефицита машин и высоких цен — поставки новых автомобилей сейчас есть только от Lada и китайских концернов. Исключение по ценам составляет Haval, марка частично подпадает под российские программы льготного автокредитования.
- Китайские компании не дают достаточного количества машин, но берут с дилеров обязательство оформлять салоны в соответствии со стандартами марки. А большая дилерская сеть при небольшом объёме машин пока не даёт на них заработать, рассказал источник «Ведомостей» в крупном федеральном автодилере. В Chery на это ответили, что требованиях по оформлению салонов обусловлены «портретом клиента» и его высокими ожиданиями.
- Продажи китайских машин в пересчёте на один салон — около восьми штук в месяц или около 50 за полгода, оценил источник издания. При отсутствии парка гарантийных машин для обслуживания такие продажи не дают прибыли, говорит он.
- Спрос превышает предложение, и компания делает всё возможное, чтобы его удовлетворить, добавили в Chery. По словам представителя компании, машины между дилерами распределяются равномерно согласно региональным особенностям.
- Geely не снизила розничные цены после возвращения курсов валют к докризисным значениям, но поддержала дилеров скидками до 750 тысяч рублей, рассказал источник «Ведомостей», близкий к дистрибутору марки в России.
- В октябре 2022 года доля автомобилей всех китайских брендов на российском рынке составляла 30%, доля Lada — около 40%, говорил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Самая большая доля среди китайских компаний у Chery: чуть больше 10%, у Haval – 8%. По его словам, корейские Hyundai и Kia «пока держатся за счёт больших складских запасов» и «потихоньку набирает обороты параллельный импорт».
- Доля китайских производителей на российском рынке будет расти, считает Удалов. «Такси и каршерингу надо обновлять парки, и некоторые автопроизводители из КНР уже говорили, что предложат машины для таких сегментов в России», — добавил аналитик.
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"Иногда дилеры продают машины ниже закупочной цены"
Дилер продаёт машину ниже закупочной цены? Аахахааха! Тебе бы в "Смехопанораме" выступать, Алексей Подщеколдин.
Бедные дилеры, не могут концы с концами свести.
Но бля... все мы знаем как они живут (жируют) последние 3 года.
Ещё и в уши ссут такими заявлениями, ты смари на них.
Там же написано, иногда продают в убыток чтобы закрыть свои кредитные обязательства.
Это делается чтобы не испортить себе кредитную линию, поэтому вполне нормальный ход чтобы получить деньги и закрыть долги, на новых кредитах возьмут новые авто и будут пытаться на них заработать.
Это пиздёж, либо бывает в 1 из 1488000 случаев.
Это обычная практика чтобы не дать просрочки, кредитная линия для них это вся суть бизнеса, поэтому они с радостью продают в минус чтобы не испортить ее
"Иногда дилеры продают машины ниже закупочной цены"-и другие сказки о добрых дилерах
Чтоб эти твари сами себя перегрызли
Клёуны 🤡😁
Китайцы, шатайте этих Иродов, они нас достали
Обожди, щас сюда нагрянет комментатор, забыл, как его, и начнёт затирать что-нибудь вроде: "Вы совки ебаные! Люди работают, чтобы вы, коммуняки подлые, себе тачки могли купить. Ну а накручивают цену - потому что капитализм. Вот ты бы не накручивал, совок ебаный? Вот то-то и оно! Тьфу нахуй на вас на всех!".
Мыши плакали, кололись, но кроме кактуса ничего не было.
Вообще то ёжики, иначе логики нет в выражении.
Исторически шутка именно про мышей. Какая логика в поедании кактусов ежами?
Ждем велорикши на улицах Москвы. Индия нам поможет.
Может и велодорожки тогда Собянин начнет строить, а не монструозные развязки.
Индусы, братишки, перестали срать на обочинах и пошли нам помогать восстанавливать автопром
Да, пускай Индия, Иран, Китай, да похер кто везут свои тачки это в итоге стабилизирует рынок. Потом уже заниматься принуждением к локализации, но надеюсь с выявленными промахами прошлых десятилетий.
Нужно рынок стабилизировать, или протекционизмом заниматься? И рыбку съесть и и на лошадке покататься не получается
Не очень выгодно - значит не минимум +500к
бедные дилеры им нужно помочь и скинуться им на особняк
Дилерам желаю успешно закрыться👍
Нужно еще 10-20 производителей из Китая, Индии и других стран и тогда этот бардак начнет заканчиваться.
Пока спрос превышает предложение так и будет.
Если бы не брали и цены бы откаттлись обратно.
Дошло до того, что легче пригнать из Китая, а не купить у дилера. Будет дешевле, выбора больше, но гарантии конечно не будет. Но при экономии 20-40% нахрен она нужна.
Ещё можно просто избавиться от деда
Скорее просто обнулить пошлины на ввоз машин до, к примеру, 5 лет. Тогда сюда хлынет вторичка из США и Европы по отличным ценам и Китай сам опустит стоимость отгрузки. Уж лучше я за 1500-2000к₽ буду ездить на трехлетней А4 из Германии, чем на новом хавале за 3000к₽
Это да, но как решать задачу по локализации производств в этом случае? Как сподвигнуть производителей?
Позиция нихера не получилось и нехер дальше пытаться думаю не особо катит.
А кто поставил задачу локализации? В словении такой задачи нет, но машин производится на человека больше всех в ЕС
Пол Краснодара в Havalah а лица в них за рулем будто в последних ренджах сидят, трудно сказать
Ну так это сейчас практически топчик на рынке.
Китайские товарищи имеют дилеров так же, как они имели раньше покупателей )) Ну сейчас заплачем от жалости.
В школе учат, что Россия — великая и богатая страна
Так и есть.
Кто-то великий, кто-то богатый, остальным просто не повезло.
Страна — да, но не жители.
У меня нет своей машины, пользуюсь каршерингом, арендой, такси. Рекомендую и вам отказаться. От этого много плюсов, меньше головной боли. 😏
Все зависит от поведенческой модели и расстояний.
Женщин тоже шеришь и арендуешь?
Когда драли с покупателей в три шкуры - не выносили вопрос в ассоциацию дилеров. Но, к сожалению, все эти драки богатых и сильных сказываются исключительно на простых людях.
Не знаю, может у меня одного, полная апатия на грани с отторжением выработалась за 22 год ко всем автомаркам.
Вот работал человек, несколько лет откладывал на покупку любимого коня и тут бац, все автопроизводители помахали рукой, обложили санкциями, стоимость запчастей улетела в космос, а машину стало просто не продать. И как после такого кидка решится снова инвестировать кучу денег в авто ?
Какая неожиданность!)
Так ведь китайцы избавляются от дилеров и будут вести продажу через единый интернет ресурс где будут представлены Производители China.
Тем самым обещают снизить цены)!
Это где они такое обещают. И кому, самое главное. Может для внутреннего рынка такое и будет, канеш.
Сейчас действительно уникальная возможность избавиться от дилеров и перевести продажи в онлайн. Другой вопрос воспользуются ли этим.
Зато не пешком
Пакупай осень дорага, патарапливайся, глупий 外国人.
Не бейте меня, я просто местный шутник.
Вообще я считаю, что руководство в данной ситуации ничего делать не будет. В России принята стратегия отказа от личного авто. И высокие цены позволяют решить этот вопрос ничего не делая. За 10-15 лет бедные пересядут на ОТ или бисиклеты на радость Варламову.