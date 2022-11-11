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Транспорт
Маша Цепелева

«Продавать их не очень выгодно, но других иномарок нет»: дилеры о работе с китайскими автомобилями в России Статьи редакции

Цены на машины из Китая с февраля выросли в 1,5 раза, производители просят дилеров открывать больше центров продаж, но поставки в Россию ограничены.

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  • Продавать китайские автомобили оказалось невыгодно из-за «полумонопольного положения» их производителей в России, дефицита машин, высоких цен и низкой маржи, рассказали опрошенные «Ведомостями» дилеры и другие участники рынка.
  • Стоимость автомобилей из Китая с начала «спецоперации» выросла в среднем в 1,5 раза, оценил председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин.

Дилеры наоткрывали салонов под обещания низких цен, а получили китайские кроссоверы по 3 млн рублей. Например, Chery Tiggo 7 в феврале стоил 1,7 млн рублей, а в конце апреля приехал уже почти по 3 млн рублей. Китайцы сильно подняли цены во время весенней девальвации рубля, но после возвращения курсов к докризисному уровню и ниже цены не изменились.

Алексей Подщеколдин, председатель совета директоров «БН-моторс»
  • Иногда дилеры продают машины ниже закупочной цены из-за высокой кредитной нагрузки. Это помогает быстро найти деньги для оплаты долгов, добавил Подщеколдин.
  • По его словам, очередь на дилерство к «большой тройке» китайских брендов Chery, Haval и Geely достигает 1000 продавцов. Вопрос планируется вынести на совет Ассоциации автодилеров в конце ноября, добавил он.
  • Другой топ-менеджер из крупного дилерского холдинга рассказал об убытках из-за дефицита машин и высоких цен — поставки новых автомобилей сейчас есть только от Lada и китайских концернов. Исключение по ценам составляет Haval, марка частично подпадает под российские программы льготного автокредитования.
  • Китайские компании не дают достаточного количества машин, но берут с дилеров обязательство оформлять салоны в соответствии со стандартами марки. А большая дилерская сеть при небольшом объёме машин пока не даёт на них заработать, рассказал источник «Ведомостей» в крупном федеральном автодилере. В Chery на это ответили, что требованиях по оформлению салонов обусловлены «портретом клиента» и его высокими ожиданиями.

Многие дилеры в августе – сентябре открыли салоны Exeed (суббренд Chery), а уже в октябре штаб-квартирой было предложено открыть новую локацию для другого суббренда, Omoda. В этой ситуации непонятно, что делать с недавно открытыми дилерскими центрами, которые не успели окупиться за такой срок.

источник «Ведомостей» из крупного дилерского центра
  • Продажи китайских машин в пересчёте на один салон — около восьми штук в месяц или около 50 за полгода, оценил источник издания. При отсутствии парка гарантийных машин для обслуживания такие продажи не дают прибыли, говорит он.
  • Спрос превышает предложение, и компания делает всё возможное, чтобы его удовлетворить, добавили в Chery. По словам представителя компании, машины между дилерами распределяются равномерно согласно региональным особенностям.

Что касается стоимости, то да, с одной стороны, изменился курс, а с другой – выросли логистические издержки и сам рынок диктует такие цены. Для управления конечной суммой в чеке потребителя у нас есть маркетинговые программы, по которым клиент может получить выгоду. В ближайшее время не в интересах потребителя, чтобы мы меняли подход.

представитель Chery
  • Geely не снизила розничные цены после возвращения курсов валют к докризисным значениям, но поддержала дилеров скидками до 750 тысяч рублей, рассказал источник «Ведомостей», близкий к дистрибутору марки в России.
  • В октябре 2022 года доля автомобилей всех китайских брендов на российском рынке составляла 30%, доля Lada — около 40%, говорил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Самая большая доля среди китайских компаний у Chery: чуть больше 10%, у Haval – 8%. По его словам, корейские Hyundai и Kia «пока держатся за счёт больших складских запасов» и «потихоньку набирает обороты параллельный импорт».
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Главное из материала издания об автомобильном рынке.

Фото Autonews
  • Доля китайских производителей на российском рынке будет расти, считает Удалов. «Такси и каршерингу надо обновлять парки, и некоторые автопроизводители из КНР уже говорили, что предложат машины для таких сегментов в России», — добавил аналитик.
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#новость

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45 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"Иногда дилеры продают машины ниже закупочной цены"

Дилер продаёт машину ниже закупочной цены? Аахахааха! Тебе бы в "Смехопанораме" выступать, Алексей Подщеколдин.

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Мяу

Бедные дилеры, не могут концы с концами свести.

Но бля... все мы знаем как они живут (жируют) последние 3 года.

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Слегка Придурковатый

Ещё и в уши ссут такими заявлениями, ты смари на них.

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Artem Saitgalin

Там же написано, иногда продают в убыток чтобы закрыть свои кредитные обязательства.

Это делается чтобы не испортить себе кредитную линию, поэтому вполне нормальный ход чтобы получить деньги и закрыть долги, на новых кредитах возьмут новые авто и будут пытаться на них заработать.

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Слегка Придурковатый

Это пиздёж, либо бывает в 1 из 1488000 случаев.

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Artem Saitgalin

Это обычная практика чтобы не дать просрочки, кредитная линия для них это вся суть бизнеса, поэтому они с радостью продают в минус чтобы не испортить ее

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Андрей Лазутин

"Иногда дилеры продают машины ниже закупочной цены"-и другие сказки о добрых дилерах

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Alex McAvoy

Чтоб эти твари сами себя перегрызли
Клёуны 🤡😁

Китайцы, шатайте этих Иродов, они нас достали

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Слегка Придурковатый

Обожди, щас сюда нагрянет комментатор, забыл, как его, и начнёт затирать что-нибудь вроде: "Вы совки ебаные! Люди работают, чтобы вы, коммуняки подлые, себе тачки могли купить. Ну а накручивают цену - потому что капитализм. Вот ты бы не накручивал, совок ебаный? Вот то-то и оно! Тьфу нахуй на вас на всех!".

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Вадим Д.

Мыши плакали, кололись, но кроме кактуса ничего не было.

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Иван Серик
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EHF

Вообще то ёжики, иначе логики нет в выражении.

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Вадим Д.

Исторически шутка именно про мышей. Какая логика в поедании кактусов ежами?

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Денис Вершинин

Ждем велорикши на улицах Москвы. Индия нам поможет.

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Бублик

Может и велодорожки тогда Собянин начнет строить, а не монструозные развязки.

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Black7

Индусы, братишки, перестали срать на обочинах и пошли нам помогать восстанавливать автопром

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Мяу

Да, пускай Индия, Иран, Китай, да похер кто везут свои тачки это в итоге стабилизирует рынок. Потом уже заниматься принуждением к локализации, но надеюсь с выявленными промахами прошлых десятилетий.

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Random Access Memories

Нужно рынок стабилизировать, или протекционизмом заниматься? И рыбку съесть и и на лошадке покататься не получается

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Black7

Не очень выгодно - значит не минимум +500к

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Oleg Sukhoveev

бедные дилеры им нужно помочь и скинуться им на особняк

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Николай

Дилерам желаю успешно закрыться👍

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Мяу

Нужно еще 10-20 производителей из Китая, Индии и других стран и тогда этот бардак начнет заканчиваться.

Пока спрос превышает предложение так и будет.

Если бы не брали и цены бы откаттлись обратно.

Дошло до того, что легче пригнать из Китая, а не купить у дилера. Будет дешевле, выбора больше, но гарантии конечно не будет. Но при экономии 20-40% нахрен она нужна.

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Alexander Quartz

Ещё можно просто избавиться от деда

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vvtwittep

Скорее просто обнулить пошлины на ввоз машин до, к примеру, 5 лет. Тогда сюда хлынет вторичка из США и Европы по отличным ценам и Китай сам опустит стоимость отгрузки. Уж лучше я за 1500-2000к₽ буду ездить на трехлетней А4 из Германии, чем на новом хавале за 3000к₽

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Мяу

Это да, но как решать задачу по локализации производств в этом случае? Как сподвигнуть производителей?

Позиция нихера не получилось и нехер дальше пытаться думаю не особо катит.

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Random Access Memories

А кто поставил задачу локализации? В словении такой задачи нет, но машин производится на человека больше всех в ЕС

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Никита96

Пол Краснодара в Havalah а лица в них за рулем будто в последних ренджах сидят, трудно сказать

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Мяу

Ну так это сейчас практически топчик на рынке.

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Васисуалий Лоханкин

Китайские товарищи имеют дилеров так же, как они имели раньше покупателей )) Ну сейчас заплачем от жалости.

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Поверхностный звук

В школе учат, что Россия — великая и богатая страна

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Мяу

Так и есть.

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Pavel Voronkov

Кто-то великий, кто-то богатый, остальным просто не повезло.

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Частичный Спецоператор

Страна — да, но не жители.

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Anderson Silva

У меня нет своей машины, пользуюсь каршерингом, арендой, такси. Рекомендую и вам отказаться. От этого много плюсов, меньше головной боли. 😏

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Pavel Voronkov

Все зависит от поведенческой модели и расстояний.

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Частичный Спецоператор

Женщин тоже шеришь и арендуешь?

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Сергей И

Когда драли с покупателей в три шкуры - не выносили вопрос в ассоциацию дилеров. Но, к сожалению, все эти драки богатых и сильных сказываются исключительно на простых людях.

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Ilyaa

Не знаю, может у меня одного, полная апатия на грани с отторжением выработалась за 22 год ко всем автомаркам.

Вот работал человек, несколько лет откладывал на покупку любимого коня и тут бац, все автопроизводители помахали рукой, обложили санкциями, стоимость запчастей улетела в космос, а машину стало просто не продать. И как после такого кидка решится снова инвестировать кучу денег в авто ?

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muiren
Продавать китайские автомобили оказалось невыгодно из-за «полумонопольного положения» их производителей в России

Какая неожиданность!)

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Seller of Happiness

Так ведь китайцы избавляются от дилеров и будут вести продажу через единый интернет ресурс где будут представлены Производители China.
Тем самым обещают снизить цены)!

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Слегка Придурковатый

Это где они такое обещают. И кому, самое главное. Может для внутреннего рынка такое и будет, канеш.

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Мяу

Сейчас действительно уникальная возможность избавиться от дилеров и перевести продажи в онлайн. Другой вопрос воспользуются ли этим.

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Дневник стартапера

Зато не пешком

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Виктор Люлька

Пакупай осень дорага, патарапливайся, глупий 外国人.
Не бейте меня, я просто местный шутник.

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vvtwittep

Вообще я считаю, что руководство в данной ситуации ничего делать не будет. В России принята стратегия отказа от личного авто. И высокие цены позволяют решить этот вопрос ничего не делая. За 10-15 лет бедные пересядут на ОТ или бисиклеты на радость Варламову.

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