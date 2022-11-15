Какую часть сервисного обслуживания авто сделать самому, а что лучше доверить профессионалам

Разбираемся в деталях.

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Сервисное обслуживание автомобиля — вторая по популярности услуга среди автомобилистов после покупки машины. В среднем на неё уходит 200–250 тысяч рублей в год, или 20% бюджета владельца транспортного средства. Сейчас многие производители ушли с рынка и отказались от гарантийного обслуживания — цены на обслуживание выросли, а автомобилисты стали чаще задумываться о самостоятельном обслуживании. Рассказываем, сколько можно на этом сэкономить без вреда для машины.

В 2022 году наиболее популярными сервисными услугами технического обслуживания стали:

замена масла и фильтров;

замена аккумулятора и стоковой акустики;

замена тормозных колодок или поликлинового ремня;

визуальная и компьютерная диагностика;

кузовной ремонт и покраска.

Не все процедуры из списка можно выполнить самостоятельно. Если у вас возникает даже минимальное сомнение в успехе работ, стоит обращаться в сервис.

Какое сервисное обслуживание можно выполнить самому

Замена стоковой акустики

Сколько можно сэкономить: от 5 до 35 тысяч рублей

Имея минимальные навыки использования паяльника и умея читать схемы, своими руками можно создать уникальный комплект акустики. Варианты работ ограничиваются только фантазией и бюджетом владельца автомобиля. Как правило, всё начинается с замены штатной магнитолы на более мощную. Затем меняются колонки в салоне и, наконец, устанавливаются динамики-сабвуферы в багажник.

Важно правильно рассчитать свои компетенции и учесть, что некоторые варианты модернизации потребуют дополнительной шумоизоляции.

Замена воздушного фильтра

Сколько можно сэкономить: от 350 до 650 рублей (без учёта стоимости фильтра)

Воздушный фильтр — это бумажная или поролоновая вставка под капотом в специальном корпусе. Заменить её не сложнее, чем фильтр в кофеварке.

Замена салонного фильтра

Сколько можно сэкономить: от 400 до 1600 рублей (без учёта стоимости фильтра)

Салонный фильтр — относительно новая модификация и есть не в каждом автомобиле. Чтобы заменить его самостоятельно, надо отодвинуть крепления фильтра, вытащить его, поставить новый и вернуть крепления на место. Процедура занимает не более получаса, а узнать, где фильтр находится именно в вашей модели авто, можно в интернете.

Замена ламп фар

Сколько можно сэкономить: от 150 до 1000 рублей (без учёта стоимости ламп)

Как правило, большинство лампочек меняются легко. Но стоит помнить, что они нагреваются при включении. Поэтому если вы прикоснётесь к лампе пальцами, то оставите на ней жировые отпечатки. Жир быстро подгорит, а лампа выйдет из строя. Поэтому при замене стоит использовать нитриловые перчатки.

Когда обращаться в сервис

Замена поликлинового ремня

Стоимость работ в сервисе: от 2,5 до 19 тысяч рублей (без учёта стоимости ремня)

Для замены приводных ремней нужны специальные инструменты, которые есть не у каждого автомобилиста: торцевая головка нужного размера и ключ с трещоткой и длинной ручкой, короткий ключ с храповиком и куском трубы, надетым на рукоятку для увеличения длины рычага.

Кроме того, именно эти ремни приводят в движение все системы автомобиля. Поэтому минимальная ошибка в установке будет стоить работоспособности всей машины и дорогостоящего ремонта.

Замена аккумулятора

Стоимость работ в сервисе: от 500 до 1500 рублей (без учёта стоимости аккумулятора)

Тут есть риск неправильно установить клеммы «плюс» и «минус», что может вывести из строя не только аккумулятор, но и весь автомобиль.

Замена тормозных колодок

Стоимость работ в сервисе: от 500 до 600 рублей

Чтобы поменять тормозные колодки, надо приподнять автомобиль с помощью домкрата, снять собранный суппорт вместе со старыми тормозными колодками, заменить их на новые, смазать направляющие болты суппорта, раздвинуть его поршень и установить колесо на место. Это важнейший элемент безопасности автомобиля, поэтому работу лучше доверить специалистам.

Вещи, от которых точно стоит воздержаться

Заменять воздушный фильтр чем-либо ещё

Иногда в качестве воздушного фильтра находчивые автомобилисты используют первое, что попалось под руку. Например, бумажное ведёрко из-под попкорна. Это выведет автомобиль из строя, потому что посторонние предметы не способны выполнять функцию фильтра.

Использовать клейкую ленту

С помощью этого универсального материала можно починить многое, но рисковать безопасностью и работоспособностью автомобиля мы не рекомендуем.

Самому менять ремень безопасности

От него зависит жизнь водителя и пассажиров, поэтому это дело лучше доверить профессионалам.

Использовать посторонние предметы в качестве крышки для люка бензобака

Некоторые автолюбители используют для этого диски. Но любое такое решение — серьёзное нарушение правил безопасности.