Какую часть сервисного обслуживания авто сделать самому, а что лучше доверить профессионалам

Разбираемся в деталях.
Сервисное обслуживание автомобиля — вторая по популярности услуга среди автомобилистов после покупки машины. В среднем на неё уходит 200–250 тысяч рублей в год, или 20% бюджета владельца транспортного средства. Сейчас многие производители ушли с рынка и отказались от гарантийного обслуживания — цены на обслуживание выросли, а автомобилисты стали чаще задумываться о самостоятельном обслуживании. Рассказываем, сколько можно на этом сэкономить без вреда для машины.
В 2022 году наиболее популярными сервисными услугами технического обслуживания стали:
- замена масла и фильтров;
- замена аккумулятора и стоковой акустики;
- замена тормозных колодок или поликлинового ремня;
- визуальная и компьютерная диагностика;
- кузовной ремонт и покраска.
Не все процедуры из списка можно выполнить самостоятельно. Если у вас возникает даже минимальное сомнение в успехе работ, стоит обращаться в сервис.
Какое сервисное обслуживание можно выполнить самому
Замена стоковой акустики
Сколько можно сэкономить: от 5 до 35 тысяч рублей
Имея минимальные навыки использования паяльника и умея читать схемы, своими руками можно создать уникальный комплект акустики. Варианты работ ограничиваются только фантазией и бюджетом владельца автомобиля. Как правило, всё начинается с замены штатной магнитолы на более мощную. Затем меняются колонки в салоне и, наконец, устанавливаются динамики-сабвуферы в багажник.
Важно правильно рассчитать свои компетенции и учесть, что некоторые варианты модернизации потребуют дополнительной шумоизоляции.
Замена воздушного фильтра
Сколько можно сэкономить: от 350 до 650 рублей (без учёта стоимости фильтра)
Воздушный фильтр — это бумажная или поролоновая вставка под капотом в специальном корпусе. Заменить её не сложнее, чем фильтр в кофеварке.
Замена салонного фильтра
Сколько можно сэкономить: от 400 до 1600 рублей (без учёта стоимости фильтра)
Салонный фильтр — относительно новая модификация и есть не в каждом автомобиле. Чтобы заменить его самостоятельно, надо отодвинуть крепления фильтра, вытащить его, поставить новый и вернуть крепления на место. Процедура занимает не более получаса, а узнать, где фильтр находится именно в вашей модели авто, можно в интернете.
Замена ламп фар
Сколько можно сэкономить: от 150 до 1000 рублей (без учёта стоимости ламп)
Как правило, большинство лампочек меняются легко. Но стоит помнить, что они нагреваются при включении. Поэтому если вы прикоснётесь к лампе пальцами, то оставите на ней жировые отпечатки. Жир быстро подгорит, а лампа выйдет из строя. Поэтому при замене стоит использовать нитриловые перчатки.
Когда обращаться в сервис
Замена поликлинового ремня
Стоимость работ в сервисе: от 2,5 до 19 тысяч рублей (без учёта стоимости ремня)
Для замены приводных ремней нужны специальные инструменты, которые есть не у каждого автомобилиста: торцевая головка нужного размера и ключ с трещоткой и длинной ручкой, короткий ключ с храповиком и куском трубы, надетым на рукоятку для увеличения длины рычага.
Кроме того, именно эти ремни приводят в движение все системы автомобиля. Поэтому минимальная ошибка в установке будет стоить работоспособности всей машины и дорогостоящего ремонта.
Замена аккумулятора
Стоимость работ в сервисе: от 500 до 1500 рублей (без учёта стоимости аккумулятора)
Тут есть риск неправильно установить клеммы «плюс» и «минус», что может вывести из строя не только аккумулятор, но и весь автомобиль.
Замена тормозных колодок
Стоимость работ в сервисе: от 500 до 600 рублей
Чтобы поменять тормозные колодки, надо приподнять автомобиль с помощью домкрата, снять собранный суппорт вместе со старыми тормозными колодками, заменить их на новые, смазать направляющие болты суппорта, раздвинуть его поршень и установить колесо на место. Это важнейший элемент безопасности автомобиля, поэтому работу лучше доверить специалистам.
Вещи, от которых точно стоит воздержаться
Заменять воздушный фильтр чем-либо ещё
Иногда в качестве воздушного фильтра находчивые автомобилисты используют первое, что попалось под руку. Например, бумажное ведёрко из-под попкорна. Это выведет автомобиль из строя, потому что посторонние предметы не способны выполнять функцию фильтра.
Использовать клейкую ленту
С помощью этого универсального материала можно починить многое, но рисковать безопасностью и работоспособностью автомобиля мы не рекомендуем.
Самому менять ремень безопасности
От него зависит жизнь водителя и пассажиров, поэтому это дело лучше доверить профессионалам.
Использовать посторонние предметы в качестве крышки для люка бензобака
Некоторые автолюбители используют для этого диски. Но любое такое решение — серьёзное нарушение правил безопасности.
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про замену аккума прям странный пункт
салонный фильтр достаточно легко поставить не той стороной, но аккум/клемы перепутать? аккумы продаются с сортировкой по твоей конкретной модели машин...
и про автозвук дико спорный пункт: надо понимать какая у тебя проводка, придется долго выбирать динамики, там очень много тонкостей и пол машины разобрать придется
Полностью согласен. Автозвук лучше как раз доверить профессионалом если вы в этом не понимаете ничего, а поменять аккумулятор, колодки, фильтры воздушный и салонный иожно и самому без особых знаний.
Статья которую мы заслужили
Салонный фильтр на разных машинах по разному меняется, на тойоте например в 3 секунде, а в ниссане навыки гинекологии пригодятся.
С аккумами могут быть проблемы на новых тачках, на Аркане можно например мозги сжечь при коротыше.
Все можно сделать самостоятельно. Вопрос времени и ресурса.
Или приобрести услугу, где все это сделают за вас. Поздравьте меня – переосмыслил любую услугу в любой сфере.
))))
вопрос знаний прежде всего
Конечно, всё очень индивидуально и нужно учитывать собственные знания и навыки, но в целом, сейчас с автомобильной акустикой проще уже давно продаются специальные проставочные кольца, единственная тонкость во всей этой установке - правильно подключение динамиков и то сейчас нет сложностей с плюсом и минусом. Нужно лишь заранее подумать о наличии нужных клемм, чаще всего нужны клемы "мама", но в продаже есть динамики с зажимными терминалами, провод просто заживается и никаких клем обживать не нужно, так что вполне возможно самостоятельная замена акустики и то мы тут не говорим про профессиональный автозвук, а про замену штатной акустики и магнитол)