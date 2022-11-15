Транспорт
Полина Лааксо

В «Яндекс Go» появился новый тариф для доставки — «В течение дня» Статьи редакции

Приёмка и отправка займут в сумме около четырёх часов, зато услуга обойдётся на 20-30% дешевле, чем при тарифе «Экспресс».

  • «Яндекс» представил новый тариф для доставки через «Яндекс Go» — он называется «В течение дня»: курьер заберёт посылку у отправителя в течение одного-двух часов с момента заказа и доставит её получателю в том же городе за следующие два часа — до двери.
  • Тариф подойдёт для отправки небольших заказов до 10 кг и обойдётся в среднем на 20-30% дешевле, чем при доставке за час по тарифу «Экспресс», сообщили в компании. Редактор vc.ru попробовал несколько раз изменить точки отправки и доставки — цена всегда была меньше более чем на 100 рублей.
  • Сократить стоимость помогли увеличенный интервал доставки и новая технология маршрутизации и группировки заказов, рассказали в «Яндексе»: алгоритм анализирует цепочки заказов и распределяет их между курьерами так, чтобы один доставщик мог по пути развезти сразу несколько отправлений.
  • Курьерам тариф позволит выполнить больше заказов и, следовательно, больше заработать, а клиентам, у которых есть возможность немного подождать, — сэкономить, считает «Яндекс». Тариф также может стать оптимальным, например, для магазинов электроники, бытовых товаров и игрушек, аптек, цветочных лавок и представителей малого бизнеса с ограниченным бюджетом на логистику.
  • Пока тариф доступен только в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Челябинске и Уфе. В будущем список городов расширят.

#новость #яндекс #яндексgo

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16 комментариев
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 Genry give my bed

Следующий тариф «как почта», доставка будет в течении недели +- 3 дня))

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Последний Шанс

В течение дня. А может и завтрашнего

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Ияза Гара

Больше месяца назад заказывал по такому тарифу. Ощущение что система сначала специально ждала пару часов, потом назначила курьера, и он быстро привёз.

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Дмитрий Валерьевич

Более того. Этой функции уже несколько месяцев. Или они тестово раскатывали очень постепенно или одно из двух. (:

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Полина Лааксо
Автор

привет! уточнили у «яндекса»: тариф действительно раскатывали в тестовом режиме на небольшую группу пользователей

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Жан Жак

ну если вам не срочно то какая разница и экономия как никак

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Anton S

Ну так и работает, если к дедлайну не найден заказ, чтобы сгруппировать, то курьер повезет один заказ, а Яндекс (думаю) ему доплатит

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Невкусно и грустно

Идея продактам Яндекса - новый тариф "когда-нибудь".

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Артур А.

Но ценник конский.

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Jarosik Cobain

Новая идея, Яндекс.Повестка , пару часов и вас ждёт приятный сюрприз, даже ходить никуда не надо

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Алексей Шаров

Вообще норм вариант, если ценник будет не выше, чем у Достависты. Пока их чаще предпочитаю, а то Яндекс порой нормально дерёт

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Оля Янко

У нас в городе такой функции нет и думаю в ближайшее время не предвидется(

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Осень золотая

Верни прошлый патч, дура на яше

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Вадим Д.

«В течение дня» – угадай, когда тебе нужно подорваться, чтобы встретить курьера.

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Eugene Podosenov

В чём проблема? Если я знаю, что целый день буду дома – да ради бога.
Тем более, судя по скринам, примерный диапазон времени всё же описан, и это не 24 часа.

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Sam Esq

На заборе тоже много чего написано, а за Яндексом не заржавеет в очередной раз рылом в грязь упасть. Сервисы то посредственные.

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