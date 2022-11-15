Транспорт
Последний мангал

У авиакомпании «Якутия» хотят забрать полученные в лизинг от государства самолёты — но их давно разобрали на запчасти Статьи редакции

А восстановить их невозможно из-за санкций — двигатели для самолётов не выпускают с марта.

  • В начале ноября 2022 года «Коммерсантъ» сообщил, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) собирается разорвать в одностороннем порядке договоры лизинга с авиакомпанией «Якутия» — и уже предложила купить переданные ей самолёты SSJ другим компаниям.
  • Проблемы возникли из-за долгов: «Якутия» накопила задолженность в 1,6 млрд рублей и не исполнила договорённость по её реструктуризации. Тогда же издание писало, что у авиакомпании четыре SSJ от ГТЛК — два летают, два «вне лётной годности».
  • Как выяснили «Ведомости», два из четырёх самолётов «Якутия» «каннибализировала» — то есть разобрала до неисправного состояния. ГТЛК обнаружила это в ходе внеочередного мониторинга, который проводила вместе с независимым техническим экспертом.
  • Разобрали самолёты больше года назад: на них отсутствуют маршевые силовые установки (основной двигатель самолёта) и другие ключевые запчасти, говорят источники издания. В ГТЛК подтверждают — «два SSJ находятся в неисправном состоянии и разукомплектованы».
  • После проверки ГТЛК обратилась к производителям — предприятию «Иркут» и Объединённой двигателестроительной корпорации — за экспертной оценкой. Те заявили, что из-за санкций восстановить самолёты «пока не представляется возможным». Российско-французская PowerJet прекратила выпускать и обслуживать двигатели для SSJ100 в марте, а российский аналог пока не прошёл сертификацию.
  • Проблемы с эксплуатацией и обслуживанием самолётов у «Якутии» были и раньше, говорит источник «Ведомостей»: в 2020-м на одном из SSJ потребовалось заменить стекло в кабине пилотов, компания решила сделать это самостоятельно. Но забыла поставить заглушки — и кабину залило дождём.
  • Как только ГТЛК получит согласие на расторжение договоров аренды, она запустит процесс изъятия этих судов у «Якутии». По словам источника, близкого к лизинговой компании, такие радикальные меры принимаются только «когда нас ставят в безвыходную ситуацию».

#новость #авиакомпании

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36 комментариев
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 Вася Пражкин
на одном из SSJ потребовалось заменить стекло в кабине пилотов, компания решила сделать это самостоятельно. Но забыла поставить заглушки — и кабину залило дождём.

Интересно, как удивились пилоты от таких ремонтов. А что дальше ждать нам, пассажирам?

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SG

Была ситуация, кажется, в Англии. Там после ремонта не тот гвоздь на окно пилота поставили и пилота выкинуло из кабины во время полёта, он ногой штурвал зацепил и самолет чуть не упал тогда. Второй пилот смог посадить, а проводник держал ногу пилота. Пилот, кстати, выжил тогда

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SG

Кому интересно, нашла про эту историю: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Инцидент_с_BAC_1-11_над_Дидкотом

Инцидент с BAC 1-11 над Дидкотом
Инцидент с BAC 1-11 над Дидкотом — авиационная авария, произошедшая в воскресенье 10 июня 1990…
ru.m.wikipedia.org
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Alexei Ageyev

Как говорится, мем смешной, а ситуация страшная. Если знать, что все закончилось хорошо (а про это говорится в начале статьи на Вики), то абзацы, где командир выскальзывал на пару сантиметров, его глаза не моргали, но выкидывать его не стали, чтобы не повредить двигатель, читаются как эпизод из комедии с мистером Бином.

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SG

Про эту ситуацию была серия в «Расследования авиакатастроф», там более детально рассказывается. Я когда смотрела, то в афиге полном была. У второго пилота вроде это был один из первых полётов, а из-за шума в кабине он какое-то время не слышал ничего от диспетчеров. Кому интересно, советую посмотреть

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Alexander Klimanskiy

потрясающее стечение обстоятельств
В самолёте было четыре бортпроводника и они решили держать командира, что бы не повредить двигатель.
Интересно, что бы было, если бы на их месте были бортпроводницы?

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Денис Демидов

Пассажиры экстремалы будут только счастливы, желающим держать голову в песке ничего не скажут, а адекватные люди просто перестанут летать пока этот пиздец не закончится.

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Владимир Кузнецов

падения безопасности полетов и отмены рейсов.

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Вадим Д.

Тут лучше на авось не поглагаться. Возможность летать терять очень не хочется, но жить хочется больше.

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Вадим Д.

Когда не согласовали порядок действий. Ох, насмешили.

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Олежка

А какой правильный ответ?)

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Деда Миша

Заебавр

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Роман

Ебамавр

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Вадим Д.

Да вот кажется мне, правильно мальчики выстроились.

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Максим Сидоренко

Комментарий авиакомпании «Якутия»:

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Слегка Придурковатый
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FigarrrrrrrRo Butchinini

Отдайте ваши самолёты обратно! Они у вас остались?

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Финтанк Точка Ру

Я бы на их месте просто в Грузию на велике уехал - и нет проблем. Учись налаживать дела, пока я жив.

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Иван Гуляев

всю попу можно себе отсидеть D

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Александр Пономарев

Самолёты есть? А если найду?

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Cynth

будем благодарны

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Славный Паша

"забыла поставить заглушки — и кабину залило дождём"
Дождь, звонкой пеленой наполнил кокпит майский дождь.

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Павел Иванов

Тютчев-стайл )

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Стерлядка Вяленая

Жаль с квартирами так нельзя. Забирает банк квартиру, потому что ипотеку не оплачиваешь, а ты квартиру давно на запчасти разобрал

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Zypar Akhmat

Прям анекдот какой то 😁

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MT Advanced

"Всё уже украдено до нас."©
Операция "Ы" и другие приключения Шурика.
Дурачье. Пожар - и концы в воду. Типа молния ударила. В Якутске. В ноябре 2021.

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xzvz gamer

Поняли что Скоро Якутия будет не в РФ, вот и пытаются отжать

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Антон Большаков

Тот момент, когда разворовали до воров ))

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Кигхриль Vselensky

Прорыв рывком

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Витя Зауцкий

Пусть сдают на металл, может и отобьют какую-нибудь часть. А что делать, вариантов особо нет

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flash

Уже второй заголовок сегодня такой сюр

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Артём Васнецов
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Айрат Галиуллин

Самолёты? Не, не слышал.

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Близкий шар

Ой что творится...

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Близкий шар

Якутия ВСЁ...

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Andy M

Вы самолеты получали?
Получали.
Рейсы организовывали?
Организовывали.
Теперь отдайте самолеты!
Какие самолеты?

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