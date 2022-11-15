У авиакомпании «Якутия» хотят забрать полученные в лизинг от государства самолёты — но их давно разобрали на запчасти Статьи редакции
А восстановить их невозможно из-за санкций — двигатели для самолётов не выпускают с марта.
- В начале ноября 2022 года «Коммерсантъ» сообщил, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) собирается разорвать в одностороннем порядке договоры лизинга с авиакомпанией «Якутия» — и уже предложила купить переданные ей самолёты SSJ другим компаниям.
- Проблемы возникли из-за долгов: «Якутия» накопила задолженность в 1,6 млрд рублей и не исполнила договорённость по её реструктуризации. Тогда же издание писало, что у авиакомпании четыре SSJ от ГТЛК — два летают, два «вне лётной годности».
- Как выяснили «Ведомости», два из четырёх самолётов «Якутия» «каннибализировала» — то есть разобрала до неисправного состояния. ГТЛК обнаружила это в ходе внеочередного мониторинга, который проводила вместе с независимым техническим экспертом.
- Разобрали самолёты больше года назад: на них отсутствуют маршевые силовые установки (основной двигатель самолёта) и другие ключевые запчасти, говорят источники издания. В ГТЛК подтверждают — «два SSJ находятся в неисправном состоянии и разукомплектованы».
- После проверки ГТЛК обратилась к производителям — предприятию «Иркут» и Объединённой двигателестроительной корпорации — за экспертной оценкой. Те заявили, что из-за санкций восстановить самолёты «пока не представляется возможным». Российско-французская PowerJet прекратила выпускать и обслуживать двигатели для SSJ100 в марте, а российский аналог пока не прошёл сертификацию.
- Проблемы с эксплуатацией и обслуживанием самолётов у «Якутии» были и раньше, говорит источник «Ведомостей»: в 2020-м на одном из SSJ потребовалось заменить стекло в кабине пилотов, компания решила сделать это самостоятельно. Но забыла поставить заглушки — и кабину залило дождём.
- Как только ГТЛК получит согласие на расторжение договоров аренды, она запустит процесс изъятия этих судов у «Якутии». По словам источника, близкого к лизинговой компании, такие радикальные меры принимаются только «когда нас ставят в безвыходную ситуацию».
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Интересно, как удивились пилоты от таких ремонтов. А что дальше ждать нам, пассажирам?
Была ситуация, кажется, в Англии. Там после ремонта не тот гвоздь на окно пилота поставили и пилота выкинуло из кабины во время полёта, он ногой штурвал зацепил и самолет чуть не упал тогда. Второй пилот смог посадить, а проводник держал ногу пилота. Пилот, кстати, выжил тогда
Кому интересно, нашла про эту историю: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Инцидент_с_BAC_1-11_над_Дидкотом
Как говорится, мем смешной, а ситуация страшная. Если знать, что все закончилось хорошо (а про это говорится в начале статьи на Вики), то абзацы, где командир выскальзывал на пару сантиметров, его глаза не моргали, но выкидывать его не стали, чтобы не повредить двигатель, читаются как эпизод из комедии с мистером Бином.
Про эту ситуацию была серия в «Расследования авиакатастроф», там более детально рассказывается. Я когда смотрела, то в афиге полном была. У второго пилота вроде это был один из первых полётов, а из-за шума в кабине он какое-то время не слышал ничего от диспетчеров. Кому интересно, советую посмотреть
потрясающее стечение обстоятельств
В самолёте было четыре бортпроводника и они решили держать командира, что бы не повредить двигатель.
Интересно, что бы было, если бы на их месте были бортпроводницы?
Пассажиры экстремалы будут только счастливы, желающим держать голову в песке ничего не скажут, а адекватные люди просто перестанут летать пока этот пиздец не закончится.
падения безопасности полетов и отмены рейсов.
Тут лучше на авось не поглагаться. Возможность летать терять очень не хочется, но жить хочется больше.
Когда не согласовали порядок действий. Ох, насмешили.
А какой правильный ответ?)
Заебавр
Ебамавр
Да вот кажется мне, правильно мальчики выстроились.
Комментарий авиакомпании «Якутия»:
Отдайте ваши самолёты обратно! Они у вас остались?
Я бы на их месте просто в Грузию на велике уехал - и нет проблем. Учись налаживать дела, пока я жив.
всю попу можно себе отсидеть D
Самолёты есть? А если найду?
будем благодарны
"забыла поставить заглушки — и кабину залило дождём"
Дождь, звонкой пеленой наполнил кокпит майский дождь.
Тютчев-стайл )
Жаль с квартирами так нельзя. Забирает банк квартиру, потому что ипотеку не оплачиваешь, а ты квартиру давно на запчасти разобрал
Прям анекдот какой то 😁
"Всё уже украдено до нас."©
Операция "Ы" и другие приключения Шурика.
Дурачье. Пожар - и концы в воду. Типа молния ударила. В Якутске. В ноябре 2021.
Поняли что Скоро Якутия будет не в РФ, вот и пытаются отжать
Тот момент, когда разворовали до воров ))
Прорыв рывком
Пусть сдают на металл, может и отобьют какую-нибудь часть. А что делать, вариантов особо нет
Уже второй заголовок сегодня такой сюр
Самолёты? Не, не слышал.
Ой что творится...
Якутия ВСЁ...
Вы самолеты получали?
Получали.
Рейсы организовывали?
Организовывали.
Теперь отдайте самолеты!
Какие самолеты?