В «Шереметьево» в 2023 году установят цифровых «помощников» с распознаванием лиц — как альтернативу стойке регистрации Статьи редакции
Через них также можно будет узнать расписание рейсов, оплатить парковку или воспользоваться банковскими услугами.
- В московском аэропорту «Шереметьево» установят цифровых «помощников», рассказал «Ведомостям» управляющий партнёр компании-разработчика NeuroPort Максим Кретов на форуме «Транспортная неделя 2022». Это интерактивные мониторы с базой данных, в которую загружено расписание рейсов, навигационное ПО, «банковский офис и Duty Free». Они также оборудованы системой распознавания лиц и должны стать альтернативой стойке регистрации.
Первые 70 «помощников» разместят в терминалах B и С в марте 2023 года. В будущем эта технология может служить базой для создания национальной цифровой экосистемы аэропоротов, говорится в пресс-релизе «Шереметьево».
- Стоимость одного монитора зависит от интерфейса и может составлять от 150 тысяч до 1 млн рублей, рассказал изданию источник, близкий к аэропорту. По словам Кретова, системами уже заинтересовались другие аэропорты России и аэропорт в Дубае.
- NeuroPort — компания из Воронежа. Она проектирует и разрабатывает ПО, интерфейсы, системы управления сетями «умных» устройств, а также инструменты для монетизации и сбора данных. Её учредили специально для проекта в «Шереметьево».
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Блин это удобно. Подошел к стойке регистрации на рейс, лицо определилось, повестка распечаталась, посадочный в Белгородскую область выдал.
Все-таки у нас цифровая страна госуслуг. Молодцы!
а лицо из какой базы берется?
прошел мимо без маски автоматически получил штраф :)
Есть пара вариантов. Собственная система хранения биометрии, один раз зарегился, а дальше ездий и не пей перед полетом сильно, что бы распознать могли (например для аэропортов отдельная) ну или та что банки делали не доделали ))
Судя по статье, одна система на все аэропорты, хотя, если говорят о банковских услугах, значит будут внешние потребители как минимум
По задумке Великих мыслителей и властителей система биометрии должна быть единая ))
Ну-да, почти наверняка только с таким условием удалось эти стойки через СБ протащить
Я думаю те кто эти киоски делает будет в трех чтениях сразу законы легализующие такой вид верификации проводить. Чай не холопам доверять же дела госужарьевы!))
еще можно купить биометрию в даркнете и использовать ее - покрутите головой..
Гланвое что бы не ртом!))))
Давайте с главного начнём: зачем вообще лицам распозновать? На каком основании хотят контролировать передвижения граждан?
Так у меня два варианта ответа, выбирайте любой.
От государственника - а на таком что граница на замке должна быть, вас и так идентифицируют по паспорту, какая разница какой способ использовать. А сбор биометрии давно уже узаконен и охраняется роскомнадзором. Так что вы это - не шалите.
От школоты - да кто там будет кого спрашивать на каком основании то? Сказали надо, знать надо!))
вы правы очень удобно "призывник контроль"
Призывники - это мелкий частный случай. Злоупотребления распознованием широко года с девятнадцатого распространились в Москве
Здорово, только зачем, если новых самолетов в стране не предвидится, а разбирать на запчасти старые вечно не получится?
Уже заезженная пластинка
Да сколько можно твердить, что новых самолетов нет, новых самолетов нет. Че вы нудите, разберут один и 5 починят!
Потом 5 разберут и 25 починят. Самолётов дуром в стране! Разбирай не хочу!
по вашей логике, через два хода, починят от 625 до 390 625 самолетов
Тёркиши и прочие Этихады так-то летают
С одной стороны, в Дубае похожая система на погранконтроле суперудобно работает, а с другой, Шереметьево, увы, не в Эмиратах находится
Так погранконтроль и в Шарике такой есть для 75 паспортов
Мой красный в эти 75 не попадал. Но, справедливости ради, я последний раз из Шереметьево летал года полтора назад
Ваша регистрация очень важна для нас пожалуйста оставайтесь у стойки
Первый освободившийся военком подойдет к вам в течение 2х минут!))
А где 3D-голограммы? Чо за прошлый век?
Скажи, жалко, что ещё потрогать нельзя
Надеюсь, страшная кукла с обложки – это не тот самый цифровой «помощник», с которым предстоит общаться. Выглядит как виртуальный бармен из Назад в будущее 2.
во всем мире ужел лет 10 как автоматические кассы по выдаче билетов
Такие в Шереметьево уже и стоят лет 7)
"должны стать альтернативой стойке регистрации."
Ну тогда о чем новость?
О том что будут распознавать лица и сажать Вас на рейс без паспорта )
Внутри шенгена летал недавно, документы один раз спросили. Причем перед посадкой в самолет. При входе в зону досмотра сам сканируешь посадочный на телефоне и идешь. В РФ даже на внутренних рейсах так неможно...
Это Вы батенька на святое посягаете, на охранников наших, которые живота своего не жалея сравнивают ваше фото с паспортом на регистрации, входе в чистую зону, потом на вылете, а вдруг не вы там летите, а супостаты?!)))
Если сделают цифровых пилотов, не ведитесь, не довезут
"банковский офис и Duty Free"
А это тогда зачем там?
Думаю услуги без паспорта. Просто ускорение процессов, там где нужен был паспорт теперь скан лица и удобнее услуга
Так регистрация это больше про верификацию пассажира, а не про покупку билета. Билет можно и в телефоне купить.
Тут я думаю наш коллега чуть ошибся в формулировках. Речь у него скорее всего о регистрации на рейс конечно же )
Так автоматические стойки регистрации уже существуют не первый год, хотя может не в Шереметьево
В Шереметьево они первые в России и появлялись. Речь идет об определении лица и выдачи посадочных, в теории без паспорта можно на рейс попасть.
Ну да, в России без паспорта вообще редко куда можно попасть, тем более на рейс, тут с паспортом-то не всех пускают))
Ну банки уже идентифицируют без паспорта. Тут же главное не наличие паспорта, а то что система знает что обладать паспорта это именно вы, а не тот красивый парень с обложки))
В моей деревне всем паспорт подавай, но зафоткать конечно зафоткают
Крутая аватарка! Этт же глаза, да?
В израильском Бен-Гурионе такая штука есть. Удобно. Сканируешь загранпаспорт, смотришь в камеру. Если все ОК - пропускает дальше
Пустой хайп. Идентификация решается с использование RFID (хочешь мобайл форм-факторы, хочешь в паспорт встраивай, да как угодно) за копейки. Теткой этой "виртуальной" быстро наиграются, только детей занять. Ну а если гэбня так думает свои задачи решить, то это пустые надежды.
Эти цифровые "помощники" напоминают мне, простите за сравнение, кассы самообслуживания в супермаркетах. Когда их только начали внедрять, рядом стояли девушки, готовые помочь справиться с чудо-кассой всем неофитам.
Но вообще, мне это кажется удобным. Технологии распознавания лиц уже давно во всем мире работают. Только бы вот обслуживалась вся эта система нормально, чтобы ничего нигде не зависало, иначе проблем будет больше, чем пользы.
А потом вся биометрия утекает в даркнет. Наказание: 60 тысяч рублёв.