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Транспорт
Высокий крюк

Без гарантии и ремонта: Autonews — о том, как дилеры продают новые автомобили в России Статьи редакции

Главное из материала издания, которое под видом покупателя поговорило с продавцами автосалонов брендов разных ценовых сегментов.

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Фото Autonews
  • Дилеры в России предупреждают об исчерпании запасов автомобилей на складах — по разным оценкам, машин хватит до конца 2022 года. При этом в страну приходят новые марки: например, появились российские электрокары, машины привозят китайские бренды, постепенно восстанавливает производство Lada. Другие утверждают, что уже налажены поставки по параллельному импорту.

Mercedes

  • Дилеры уже начали привозить машины самостоятельно — они едут в том числе из Европы и даже из Германии по параллельному импорту. Такие закупки означают, что они организованы на юрлицо — иначе машину дороже €50 тысяч не вывезти, но менеджер Mercedes признаёт, что автомобили оформляют на физлиц.
  • В салоне есть Mercedes-Maybach по цене около 40 млн рублей, новыи седан Mercedes-Maybach S680 — за 58 млн рублей, внедорожники Mercedes-Benz GLE — за 16 млн рублей, Mercedes-Benz AMG G63 — за 43 млн рублей.
  • Ждать, пока привезут побольше машин, чтобы цены на них упали, нет смысла, говорит продавец. Подождать можно редких моделей, за которые просят больше из-за дефицита, популярные автомобили если и будут приходить — всё равно по высоким ценам.
  • Но выбора точно станет больше: много машин везут из Китая. У автомобилей есть подогрев, климат-контроль рассчитан на холодные температуры, сами модели русифицированы. Где-то может не работать навигация или будут китайские иероглифы, но у всех «удлинённая база» — потому что в Китае «любят длинные автомобили». Другой продавец говорит, что у машин больше опций: обычно для России привозили модели с минимальным набором, чтобы удешевить их, в китайской версии есть всё.
  • За некоторые машины «придётся побороться», но в целом у компании «есть возможность» привезти автомобили, которые всегда будут популярны — для людей, которые всё равно будут их покупать, несмотря на дефицит. Но пустыми салоны к концу 2022-го точно не будут.

BMW

  • В салоне автомобили продаются под табличкой «машины с пробегом»: на самом деле они новые, но ввезли их по параллельному импорту из Беларуси, Киргизии и других стран и оформили в России. Причём оформлены они на физлиц, поэтому считаются подержанными.
  • Цены можно узнать, просканировав QR-код рядом: тогда же можно убедиться, что у машин нулевой пробег либо практически нулевой. Например, есть BMW X1 с пробегом 1 км за 4,45–6,6 млн рублей, BMW X2— от 4,4 млн до 6,7 млн рублей, BMW X6 с пробегом 27 км — за 13,7 млн рублей.
  • Не у всех машин есть гарантия, она распространяется только на те, что были ввезены в Россию до конца февраля. За страховку придётся доплатить 1-3% от стоимости машины — многие соглашаются, но есть и те, кто готов рисковать.

Гарантии никакой нет, это же параллельный импорт, даже не надейтесь. Какие гарантии?! Покупаете машину и, если хотите гарантию, платите 1% от цены автомобиля в год. Не так дорого. Например, стоит автомобиль 10 млн рублей, то платите 300 тысяч за три года. И это не шутки. На машины из старых официальных поставок — гарантия на них 80 тысяч км пробега или два года.

  • Компания предпочитает привозить только большие внедорожники: они стоят от 10-12 млн рублей, и цена оправдывает высокую стоимость доставки.

Hyundai

  • Бренд приостановил производство в России, но ещё в середине 2022-го дилеры рассказывали, что получали автомобили «из старых запасов», которые компания успела выпустить.
  • Купить, например, Hyundai Tucson дешевле 3,7 млн рублей не получится: продавец рекомендует идти к другому дилеру, который завозит машины по параллельному импорту. Но тогда у автомобиля не будет гарантии, а ещё будет другой VIN-номер — например, казахский, что усложнит обслуживание.
  • Если на машине приехать к дилеру, он её просто не «увидит»: при вводе данных автомобиля в программу не появляется список опций, которые проверяют на техобслуживании. Придётся ехать в тот же Казахстан для ремонта и обслуживания. Но некоторые клиенты соглашаются на этот вариант и покупают такие машины — или не разбираются в проблеме, считая, что ремонт неважен.
  • В другом салоне предлагают тот же автомобиль за 3 млн рублей: гарантии нет, машина привезена из Казахстана, но менеджер уверяет, что это надёжная машина и «чинить в ней нечего».

#новость #автомобили

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51 комментарий
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 Вадим Д.

«Не бит, не крашен, гарантии и ремонта нет» – Бэри, дарагой, да?

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Андрей Иванов
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1 комментарий
Тётя Сара Моргенштерн

не бита не крашена, козлы не еб.лись

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Иван Серик
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Виталий Скоробогатов

мда уж,без гарантии и с учетом того что оригинальные запчасти трудно достать такое себе

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Катерина

переходим на Российский автопром

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Gorbun iz Notr Dama

Чтобы на него перейти, он должен быть

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1 комментарий
Михаил
Где-то может не работать навигация или будут китайские иероглифы, но у всех «удлинённая база» — потому что в Китае «любят длинные автомобили». Другой продавец говорит, что у машин больше опций: обычно для России привозили модели с минимальным набором, чтобы удешевить их, в китайской версии есть всё.
За некоторые машины «придётся побороться», но в целом у компании «есть возможность» привезти автомобили, которые всегда будут популярны — для людей, которые всё равно будут их покупать, несмотря на дефицит.

Получается только выиграли? И санкции на «пользу» ))) мало того, что опций теперь больше, так еще и ДЛИННЕЕ, а то что дороже в три раза и нет гарантии, да разве это проблема? Автосалоны возят машины только для успешных людей, которые могут себе это позволить! Если что можно и новую купить после поломки. На хорошую зарплату из госдуры после очередной рече о загнивающем западе, где одни гэи, все замерзли и сидят без света

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Иван Серик

Совсем охренели! Мало того, что продают машины в 2-3 раза дороже официальной стоимости от производителя! Так теперь без гарантии и обслуживания!
Это просто хамство и жлобство!

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Eli
Совсем охренели! Мало того, что продают машины в 2-3 раза дороже официальной стоимости от производителя! Так теперь без гарантии и обслуживания! Это просто хамство и жлобство!

Это к мудрым правителям вопрос, бизнес просто подстраивается как может. Гавное не забудь его на следующих выборах задать. И знакомым расскажи, что подаренная государством сосиска перед выборами это ещё не наладившаяся жизнь :)

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Sergei Timofeyev

Ты видишь реальное лицо бизнеса. Это всегда было (помнишь, славные времена, когда допы пытались впарить), только раньше пряталось за некоей конкуренцией и улыбками.

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2 комментария
Православный щит

Это же сарказм?

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Bad Santa

Интересно, что скажет суд на их «гарантии нет»

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Sergei Timofeyev

Если машина бэу, то ничего.

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Владимир Игнатов

Продавцом выступает физлицо, а дилер берет комиссию, какая гарантия алё)

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Gosoo Gosoo

Понятно. Лучше просто купить новый haval.

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морда наглая

Говорят, китаец, это машина одного хозяина

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1 комментарий
Элвис Пресли, поэт-песенник

В Казахстан за тачкой 👍

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Полина Тихомирова

за тачкой, за новым телефоном, за колой

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5 комментариев
Влад Светлый

"сами модели русифицированы"
1. Отключите антивирус.
2. Распакуйте содержимое архива в папку с программой.
3. Наслаждайтесь ездой.

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Rax034

Мне кажется рассматривать сейчас новую машину к покупке будет только либо очень богатый, либо очень глупый человек.

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Алексей Чехонадских

Лучше времен может и не быть, можно ждать всю жизнь, и быть без машины

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3 комментария
Vladimir Lebedev

А как они вообще могут продавать технически сложный товар без гарантии?

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Sergei Timofeyev

Он не новый.

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Aleks B

Жесть

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Михаил Иванович

В марте я на Смарт купил пластмасску маленькую, которая закрывает контакт стартера, за 3600. А сейчас её вообще не купить. Удачи покупать новые Мерседесы сейчас в России 👍

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морда наглая

Охото надрываться чудаку...он клада ищет жадными руками! И как находки рад, копаясь в хламе, любому дождевому червяку....

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Вася Пражкин
машина привезена из Казахстана, но менеджер уверяет, что это надёжная машина и «чинить в ней нечего»

Российские дороги с тоннами соли - "Подержи мое пиво".

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Артем Сухенко

Почти под каждую новость можно подставлять пикчу, как с каждым днем все радостнее жить

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Zypar Akhmat

Прям как в Кыргызстане 😂👍

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Artem Toporov

Вопрос, а как работает эта гарантия? Какой объем узлов в машине являются гарантийными? У мерседеса и так с гарантией всегда плохо было, а что сейчас…
Попахивает «наедаловым»…

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igotosochi

из Европы и даже из Германии😲

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Православный щит

Плять, надо было брать за 7(

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николай

А если СВО затянется еще на 4 года, че тогда продавать будут?

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Maxim Roslyakov

Костюмы химзащиты и изолирующие противогазы

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Вильгельм Богачев

Спички, соль, свечи, папиросы...

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роман долгополов

Че серьезно ,звонили по телефону спрашивали "а у вас майбахи остались"?

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Yaroslav O

русскэ, пора умирать

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