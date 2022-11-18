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В России начали продавать первые электрокроссоверы российской сборки Evolute Статьи редакции

С конца октября в России продаются электроседаны бренда.

  • Evolute i-Joy уже в наличии у официальных дилеров, сообщила компания-производитель «Моторинвест». Сейчас дилеры бренда есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре, Симферополе, «скоро» появятся в Ростове-на-Дону и Сочи.
  • Рекомендованная розничная цена составляет 3,49 млн рублей, с учётом госсубсидии — 2,56 млн рублей.
  • Максимальная скорость — 155 км/ч, до 100 км/ч автомобиль может разогнаться за 8,9 секунд. Есть три режима движения — Eco, Normal и Sport. Ёмкость батареи — 53 кВт•ч, запас хода — чуть более 400 км, мощность — 163 лошадиных сил.
  • На старте продаж автомобиль доступен в одной комплектации и в четырех расцветках: чёрный, красный, «синий металлик» и «белый неметаллик».
Источник: «Трушеринг»
  • Производство электромобилей Evolute запустили на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в конце сентября 2022 года. Первой моделью стал седан Evolute i-Pro, он поступил в продажу в конце октября. До конца 2022-го компания рассчитывает начать производство минивэнов i-Van, пишет ТАСС.
  • Источники «Ведомостей» рассказывали, что «Моторинвест» ведёт переговоры с «Яндекс Go» о поставках в 2023 году электромобилей i-Pro для таксопарков-партнёров агрегатора.

#новость #evolute #электромобили

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88 комментариев
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Волшебный блик

Если тут есть представители Evolute, то я готов совершенно бесплатно взять на бессрочный бета-тест вашу машину. Обещаю давать подробные отчеты раз в неделю, заряжать готов за свой счёт.

Пожалуйста только не седан и лучше яркого цвета, красный подойдёт.

Писать в ЛС.

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Caomhan Macha

Красный - это ты правильно выбрал. Красная машина едет быстрее, известный факт

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1 комментарий
Илья Михалков

Если тут есть представители Evolute, то я готов совершенно бесплатно взять на бессрочный бета-тест вашу машину. Обещаю давать подробные отчеты раз в неделю, заряжать готов за свой счёт.

Согласен на любой корпус и цвет!

Писать в ЛС.

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11 комментариев
Иван Серик

Если тут есть представители Evolute, то я готов совершенно бесплатно взять на бессрочный бета-тест вашу машину для работы в такси города Москвы. Обещаю давать подробные отчеты раз в неделю, а также проводить опрос всех пассажиров в конце поездки и заряжать готов за свой счёт.

Подойдёт любая, желательно жёлтого цвета.

Писать в ЛС.

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Ware Wow

Если тут есть представители Rolls Royce, то я готов совершенно бесплатно взять на бессрочный бета-тест вашу машину. Обещаю давать подробные отчеты раз в неделю, заправлять готов за свой счёт.

Пожалуйста только не седан и лучше яркого цвета, красный подойдёт.

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Национальный кран

в октябре была цена 2990000 уже 3,5.
не хило прилипло за месяц.
начнут пользоватся спросом цена 3,9 будет?

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Мяу

У них 2 модели. Одна действительно около 3 млн., другая 3.5.

Ценники не меняли, пока как озвучено.

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1 комментарий
Black7

За 3 походу это альмера переделанная под электоповозку

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1 комментарий
Roman

так добавь еще 2,5 млн субсидии, в общем за 6 пихают с ограничением 155 км/ч

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1 комментарий
Rownie

Ну пусть их на каршеринг закупают тогда народ пощупает что это такое, но в регионах где скорее всего 1.5 зарядки на район вряд ли купят

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Ivan Mart

В регионах электрокар более актуален, чем в мегаполисе. Особенно для живущих в частных домах.

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Денис Прадийчук

Дороговато

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Прочий теркин30см

Придется привыкать..
Это я не вам, а всем нам.

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Альберт Шакиров

На $6.000 дешевле чем Tesla Model 3 🤡🤡🤡🤡

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Национальный кран

так то седан. а это ЖИП!

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Bloody Kalash
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Павел Кондратьев

Если тут есть представители Evolute, то я готов взять на бета тест Вашу машину без каких либо условий. С меня видеоотчет и ведение статистики каждый вечер.

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Артём Кречетов

с них бесплатный автомобиль)))

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Andrey Novikov

За 3,5М можно новый крузак взять из Японии…

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Ха Ха

Новый?

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1 комментарий
Mila Mashkova

за 3,5 ляма возможно такой крузак возьмешь и то не факт

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Национальный кран

а с растаможкой сколько выйдет?

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2 комментария
Ирина Голунова

А зачем вот эта надпись сбоку, выглядит как такси какое-то

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Вадим Д.

Хотя бы не стали называть "отечественными".

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Андрей Киселев
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Stas Sokolov

3,5 млн...дураки что ли?

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Национальный кран

вы просто не в теме по чем сейчас повозки

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1 комментарий
МЗТА

Это перелицованный китайский Dongfeng. Для начала неплохо. Но хорошо бы пойти дальше и сделать свою разработку.

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Национальный кран

и получится танк или лада.
пусть уж лучше шильдики китайские переклеивают.
лучше чем иран или индия.

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3 комментария
Eve Besson

Для собственной разработки нужны заводы, а потенциальную рабочую силу лучше отправить на фронт против нацистов и сатанистов, а мы посидим, потерпим, не привыкать, сейчас вот-вот и поднимемся с колен 💪

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Герман Хибберт

Эволюция зашла куда-то ни туда.

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Капитан Титаника
Максимальная скорость — 155 км/ч

По МКАД уже не поездишь

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Национальный кран

так это чтобы успеть остановится, когда батарейка на ходу кончится(

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Alexander

Почему?

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Национальный кран

Кроссовер на фото, пример портрета типичного россиянина/потенциального покупателя.
Дом на фото его.
Удобно и экологично ездить по поместью или гольф клубу.

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Andrey Gulevskiy

Российской сборки?Дайте угадаю город сборки-Гуанчжоу?!

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MMT

у меня только один вопрос - почему JOY будто иероглифами написано

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Boris Kuzmin

Это ж Dongfeng

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Случайные фотографии

Российского от Evolute в новых машинах – лишь название и производство. Машины не разрабатывались в России – это плод труда инженеров китайской компании Dongfeng. Седан Evolute i-Pro – это китайский Aeolus E70, под названием i-Joy скрывается кроссовер Fengon E3, а кросс-купе i-Jet – не что иное, как «китаец» DFSK Seres 5.

Российские электромобили существуют только на бумаге

Evolute нельзя в полной мере считать российскими электромобилями – это китайские машины с российскими шильдиками, выпускающиеся на российском заводе. Другой схожий пример – сверхпопулярный в России кроссовер Renault Duster. До начала спецоперации на Украине он собирался на московском заводе Renault, а после появились планы по его сборке на мощностях «АвтоВАЗа». Однако российским от этого Duster не станет.

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Национальный кран

1 в курсе
2 выбор пока не богат. электромобилей выпускают аж ДВЕ модели.
3. это лучше нашей разработки ибо китай в электромобилях уже впереди планеты всей.

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1 комментарий
Sergei Timofeyev

Буквы тоже не русские.

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Случайные фотографии

А если погуглить что этот китайский джипик спонсирует не частная компания а государство то понятно кто занёс во все новостные сайты денежку чтобы слово китайский не появлялось хотя-бы до середины статьи.
Зато гордо наяриваем на место сборки. Хорошо что это не видят ушедшие с рынка автокомпании они то оказывается были российские

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1 комментарий
Constantine Kiselev

покупателям Evolute - зарядная станция со скидкой 2,67%.

Цвет любой на выбор.

Писать в ЛС

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Andrei M

удлиннитель на 50 метров чтобы с 9 этажа сбрасывать можно было.

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Саша Прохоренко

Интересно было бы почитать, сколько новых зарядных станций введено с весны и их географию

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Constantine Kiselev

не знаю как в России, а в СПб много

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1 комментарий
Defacto

За 3,5 млн можно и десятую долю в Уганде купить, го выкупим страну ?

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Vasiliy Leytman

Странно что название не на русском, не скрепно как-то.

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Andrei M

как то так...

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Михаил Качалов
название не на русском

- это про "i-Van"?

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Евгений Харитонов

Тесла в США в районе 3 млн стоит

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Alexander

2.56М с субсидией выглядит уже неплохо. Как получить субсидию?

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Национальный кран

она вроде автоматом, на покупку ВСЕХ электрокаров произведенных у нас.
ну то есть обоих. как в анекдоте про китайцев слыхали?

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Василий Красивый

Evolute в комплектации Drandulete

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Андрей Сипатов

Дизайн прям ТОП 🤫 Вот тебе наш ответ Илон Маск!

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Андрей Сипатов

Дизайн ТОП 🚀 вот тебе наш ответ Илон Маск 🙃

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Roman

6 лямов за 155 км/ч?

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Национальный кран

где 6?
вы в торговле работаете? привыкли умножать на 2)

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3 комментария
Константин Киселёв

Ничего не понял, почему при локальной сборке этот авто эконом-сегмента стоит как bmw 5ка локальной сборки.

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Случайные фотографии

Щас китайцы просто правильный курс не знают вот им скинут по какой цене продавать и сразу кинуться пересчитывать скидки могучему партнёру.

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