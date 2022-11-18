В России начали продавать первые электрокроссоверы российской сборки Evolute Статьи редакции
С конца октября в России продаются электроседаны бренда.
- Evolute i-Joy уже в наличии у официальных дилеров, сообщила компания-производитель «Моторинвест». Сейчас дилеры бренда есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре, Симферополе, «скоро» появятся в Ростове-на-Дону и Сочи.
- Рекомендованная розничная цена составляет 3,49 млн рублей, с учётом госсубсидии — 2,56 млн рублей.
- Максимальная скорость — 155 км/ч, до 100 км/ч автомобиль может разогнаться за 8,9 секунд. Есть три режима движения — Eco, Normal и Sport. Ёмкость батареи — 53 кВт•ч, запас хода — чуть более 400 км, мощность — 163 лошадиных сил.
- На старте продаж автомобиль доступен в одной комплектации и в четырех расцветках: чёрный, красный, «синий металлик» и «белый неметаллик».
- Производство электромобилей Evolute запустили на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в конце сентября 2022 года. Первой моделью стал седан Evolute i-Pro, он поступил в продажу в конце октября. До конца 2022-го компания рассчитывает начать производство минивэнов i-Van, пишет ТАСС.
- Источники «Ведомостей» рассказывали, что «Моторинвест» ведёт переговоры с «Яндекс Go» о поставках в 2023 году электромобилей i-Pro для таксопарков-партнёров агрегатора.
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Если тут есть представители Evolute, то я готов совершенно бесплатно взять на бессрочный бета-тест вашу машину. Обещаю давать подробные отчеты раз в неделю, заряжать готов за свой счёт.
Пожалуйста только не седан и лучше яркого цвета, красный подойдёт.
Писать в ЛС.
Красный - это ты правильно выбрал. Красная машина едет быстрее, известный факт
Если тут есть представители Evolute, то я готов совершенно бесплатно взять на бессрочный бета-тест вашу машину. Обещаю давать подробные отчеты раз в неделю, заряжать готов за свой счёт.
Согласен на любой корпус и цвет!
Писать в ЛС.
Если тут есть представители Evolute, то я готов совершенно бесплатно взять на бессрочный бета-тест вашу машину для работы в такси города Москвы. Обещаю давать подробные отчеты раз в неделю, а также проводить опрос всех пассажиров в конце поездки и заряжать готов за свой счёт.
Подойдёт любая, желательно жёлтого цвета.
Писать в ЛС.
Если тут есть представители Rolls Royce, то я готов совершенно бесплатно взять на бессрочный бета-тест вашу машину. Обещаю давать подробные отчеты раз в неделю, заправлять готов за свой счёт.
Пожалуйста только не седан и лучше яркого цвета, красный подойдёт.
Писать в ЛС.
в октябре была цена 2990000 уже 3,5.
не хило прилипло за месяц.
начнут пользоватся спросом цена 3,9 будет?
У них 2 модели. Одна действительно около 3 млн., другая 3.5.
Ценники не меняли, пока как озвучено.
За 3 походу это альмера переделанная под электоповозку
так добавь еще 2,5 млн субсидии, в общем за 6 пихают с ограничением 155 км/ч
Ну пусть их на каршеринг закупают тогда народ пощупает что это такое, но в регионах где скорее всего 1.5 зарядки на район вряд ли купят
В регионах электрокар более актуален, чем в мегаполисе. Особенно для живущих в частных домах.
Дороговато
Придется привыкать..
Это я не вам, а всем нам.
На $6.000 дешевле чем Tesla Model 3 🤡🤡🤡🤡
так то седан. а это ЖИП!
Если тут есть представители Evolute, то я готов взять на бета тест Вашу машину без каких либо условий. С меня видеоотчет и ведение статистики каждый вечер.
с них бесплатный автомобиль)))
За 3,5М можно новый крузак взять из Японии…
Новый?
за 3,5 ляма возможно такой крузак возьмешь и то не факт
а с растаможкой сколько выйдет?
А зачем вот эта надпись сбоку, выглядит как такси какое-то
Хотя бы не стали называть "отечественными".
3,5 млн...дураки что ли?
вы просто не в теме по чем сейчас повозки
Это перелицованный китайский Dongfeng. Для начала неплохо. Но хорошо бы пойти дальше и сделать свою разработку.
и получится танк или лада.
пусть уж лучше шильдики китайские переклеивают.
лучше чем иран или индия.
Для собственной разработки нужны заводы, а потенциальную рабочую силу лучше отправить на фронт против нацистов и сатанистов, а мы посидим, потерпим, не привыкать, сейчас вот-вот и поднимемся с колен 💪
Эволюция зашла куда-то ни туда.
По МКАД уже не поездишь
так это чтобы успеть остановится, когда батарейка на ходу кончится(
Почему?
Кроссовер на фото, пример портрета типичного россиянина/потенциального покупателя.
Дом на фото его.
Удобно и экологично ездить по поместью или гольф клубу.
Российской сборки?Дайте угадаю город сборки-Гуанчжоу?!
у меня только один вопрос - почему JOY будто иероглифами написано
Это ж Dongfeng
Российского от Evolute в новых машинах – лишь название и производство. Машины не разрабатывались в России – это плод труда инженеров китайской компании Dongfeng. Седан Evolute i-Pro – это китайский Aeolus E70, под названием i-Joy скрывается кроссовер Fengon E3, а кросс-купе i-Jet – не что иное, как «китаец» DFSK Seres 5.
Российские электромобили существуют только на бумаге
Evolute нельзя в полной мере считать российскими электромобилями – это китайские машины с российскими шильдиками, выпускающиеся на российском заводе. Другой схожий пример – сверхпопулярный в России кроссовер Renault Duster. До начала спецоперации на Украине он собирался на московском заводе Renault, а после появились планы по его сборке на мощностях «АвтоВАЗа». Однако российским от этого Duster не станет.
1 в курсе
2 выбор пока не богат. электромобилей выпускают аж ДВЕ модели.
3. это лучше нашей разработки ибо китай в электромобилях уже впереди планеты всей.
Буквы тоже не русские.
А если погуглить что этот китайский джипик спонсирует не частная компания а государство то понятно кто занёс во все новостные сайты денежку чтобы слово китайский не появлялось хотя-бы до середины статьи.
Зато гордо наяриваем на место сборки. Хорошо что это не видят ушедшие с рынка автокомпании они то оказывается были российские
покупателям Evolute - зарядная станция со скидкой 2,67%.
Цвет любой на выбор.
Писать в ЛС
удлиннитель на 50 метров чтобы с 9 этажа сбрасывать можно было.
Интересно было бы почитать, сколько новых зарядных станций введено с весны и их географию
не знаю как в России, а в СПб много
За 3,5 млн можно и десятую долю в Уганде купить, го выкупим страну ?
Странно что название не на русском, не скрепно как-то.
как то так...
- это про "i-Van"?
Тесла в США в районе 3 млн стоит
2.56М с субсидией выглядит уже неплохо. Как получить субсидию?
она вроде автоматом, на покупку ВСЕХ электрокаров произведенных у нас.
ну то есть обоих. как в анекдоте про китайцев слыхали?
Evolute в комплектации Drandulete
Дизайн прям ТОП 🤫 Вот тебе наш ответ Илон Маск!
Дизайн ТОП 🚀 вот тебе наш ответ Илон Маск 🙃
6 лямов за 155 км/ч?
где 6?
вы в торговле работаете? привыкли умножать на 2)
Ничего не понял, почему при локальной сборке этот авто эконом-сегмента стоит как bmw 5ка локальной сборки.
Щас китайцы просто правильный курс не знают вот им скинут по какой цене продавать и сразу кинуться пересчитывать скидки могучему партнёру.