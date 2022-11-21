Авиакомпании 40 стран попросили международного регулятора рассмотреть возможность полётов с одним пилотом Статьи редакции
Это могло бы помочь справиться с дефицитом кадром и сократить затраты, но стоит вопрос безопасности таких полётов.
- Авиакомпании и регуляторы предлагают оставить в кабине пассажирских самолётов одного пилота вместо двух, что позволит снизить расходы компаний и справиться с дефицитом кадров. Более 40 стран обратились в Международную организацию гражданской авиации ООН (ИКАО) с просьбой помочь сделать такие полёты безопасными, пишет Bloomberg.
- Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) уже работает над этим вопросом, сообщает агентство. Регулятор ожидает, что соответствующие новые правила могут заработать с 2027 года.
- Первым шагом могло бы стать одиночное пилотирование в режиме крейсерского режима полёта, когда экипаж обычно менее загружен, чем при взлёте или посадке. В это время второй пилот мог бы отдыхать. Сменяя друг друга, экипаж из двух человек сможет летать на более длинные расстояния.
- В Airbus рассказали, что вместе с авиакомпаниями и регуляторами оценивают, смогут ли два пилота безопасно заменить экипаж из трёх человек на дальнемагистральных рейсах.
- Однако Международная федерация ассоциаций линейных пилотов (IFALPA) заявляла в октябре, что сегодня «нет ничего более безопасного, чем второй отдохнувший, квалифицированный, хорошо обученный пилот, физически присутствующий в кабине экипажа».
- В EASA сообщили, что знают об опасениях по поводу одиночных полётов. Там заявили, что идею не реализуют, пока авиасообщество не убедится, что такие полёты как минимум такие же безопасные, как сейчас.
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Андреас Любица им мало походу! Придурки!
Тот случай, когда этот кадр максимально в тему 👍🏻
С одним крылом тоже неплохо будет
Технически у самолета одно крыло.
А можно ведь без крыльев вообще, кайф будет так летать
Без пассажиров тогда вообще еще лучше
с одним двигателем тоже,если уж на то пошло
Чуть подправить нормативы высоты полета и с одним пилотом можно будет в метро.
вместо пилотов будут управлять игроки Microsoft Flight Simulator, удаленно подключаясь к самолету. Они еще и за это платить будут. На случай, если один удаленный "пилот" отключится, остальные игроки на серваке могут подхватить. С безопасностью тоже норм - если самолет упал, то игрока будут штрафовать - списывать очки рейтинга и отбирать достижения в Steam
Пора уже запрещать нахрен все эти самолёты. Пассажиры могут и в Метавселенной попутешествовать.
а вот это уже интересная схема, надо предложить им такой вариант
а что норм идея камера и удаленное управление через интернет 👍🏻
А если пилоту плохо станет? А если критическая ситуация? Я понимаю, если бы самолёты были полностью автоматизированы и пилот выполнял только страхующую роль, но до этого ещё далеко.
Вот именно, я не очень разбираюсь в этом но разве пилоту не было бы спокойнее если бы был рядом с ним второй пилот?
А если в автобусе водителю плохо станет?
Так-то самолеты сегодня гораздо более автоматизированы, чем автобусы, и многие из них вполне могут экстренно сесть самостоятельно
https://youtu.be/PiGkzgfR_c0
Самолеты уже совершают посадку на автопилоте при плохой видимости, поэтому в теории если что-то случится с пилотом, то самолет сядет. Другое дело что могут быть нестандартные ситуации, которые пилот должен решать самостоятельно. А дальше мне видится лишь вопрос вероятности совпадения инсульта у пилота и попадания стаи чаек во все двигатели
Или если пилот захочет самолет отправить в гору
У меня более рациональное предложение - пусть стюардесса управляет самолетом. Все равно при взлете/посадке она сидят на своем месте, а в остальном и автопилот сможет.
Пускай пассажиры управляют самолётом методом консенсуса.
Го давайте ещё плюс сделаем всего одну стюардессу на весь самолëт
Очень спорный вопрос. В первую очередь – вопрос безопасности.
Комментарий недоступен
Посмотрим, что перевесит у людей: жажда экономии или забота о пассажирах...
Опять сокращение расходы приравнивают к жизням людским. Так себе затея 😕
Можно сразу обязать продавцов билетов указывать при продаже что рейс выполняется одним пилотом!? И желательно с возрастом того самого пилота
Возраст пилота не определяющий фактор. КВС может быть с 13К+ часами налёта, но flight pilot будет 3.5К+ часов
А что вас не будет устраивать 100 летний пилот? Какие же щас мы всё избалованные //// пхахаххахахахахвххвх
Я всегда был уверен, что два пилота это в первую очередь резервное дублирование. Как-то стрёмно от таких новостей.
Комментарий недоступен
Закажут новый самолет, делов-то.
Стюардесса посидит рядом
Интереснее причины дефицита кадров.
надувной авто-пилот, как вариант
Сократить стюардесс, убрать кухню и жратву с водой, один пилот, вместо кресел трёхъярусные шконки, один сортир на самолёт.
Я готов к совещанию совета директоров любой авиакомпании.
Это что-то из серии автобус без кондуктора, когда он бедный и везёт и людей рассчитывает. И толком ни то, ни то не делает. Только на дороге можно остановиться, а что делать в небе в случае форс-мажора? Нашли на чем экономить
В автобусах без кондуктора уже давно водители ничего не продают.
Тут не только вопрос : что если плохо станет пилоту. Не просто так и питание им дают разное, чтобы при отравлении, второй пилот смог завершить полёт.
А если уснёт пилот. А если он решит совершить теракт. Тут много если. Два пилота в разы надежнее, чем с одним.
в случае отравления будет на утке сажать
Ну и конечно же после снижения расходов можно поднять и стоимость билетов ( где-то убудет а где-то прибудет 🤣)
Представляю что б тут началось, если бы это Аэрофлот предложил. А так всё нормально, всего 70 комментариев пока
Тяги рёва пердаков хватило бы на год перелетов
А можно список стран в студию?
Судя по https://www.icao.int/Meetings/a41/Documents/WP/wp_101_en.pdf это все страны ЕС плюс Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Молдова, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сан Марино, Сербия, Швейцария, Турция, Украина и Великобритания.
Страны ЕС скорее всего, Нов.Зеландия, Австралия, Япония. Именно у них вечно протестуют сотрудники авиа отрасли из-за этого, что они мало отдыхают.
Пусть те кто это предлагает идут дружно на..й и летают хоть без пилотов совсем.
Кто поздравит с днем рожденья девушку свою так, как это делает пилот?
Второй пилот, но его хотят убрать
Вот что было бы, если на борту в этой ситуации был один пилот?
https://news.rambler.ru/incidents/49240594-pilot-passazhirskogo-chartera-poteryal-soznanie-na-vysote-9-km/
Я думаю человеческие жизни на много дороже чем переплата за авиабилеты
Если второй пилот будет сидеть в диспетчерской на земле и иметь доступ ко всем приборам - может и неплохая идея 🙄
Какая чушь. Выглядит так, как будто где-то одна бабка сказала, а журнашлюхи сколотили новость из этого. Во-первых, современные самолеты все еще не очень расчитаны на полет с один пилотом, и в хоть в теории один пилот может спокойно слетать рейс, но на дистанции будет большой перегруз. Пилотам нужно будет больше отдыха, вместо 80 часов будут летать по 40-50. Во-вторых никакой защиты от Лубицов, разве что сажать рядом необученного чувака, чтобы за маленькие деньги он приглядывал за КВС.
Пока не сделают более совершенные автопилоты или какое-нибудь управление с земли, ничего такого ждать не стоит, лет 20 еще точно.
В ковид всех пилотов послали нахер что они пошли развозчиками пиццы работать, а теперь опять не хватает.
Совсем двинулись, правила и нормы писаны по аналогии с ПДД. Кровью.
а че сразу не с одним двигателем?
А если пилот решит Роскомнадзорнуться? А ведь такие случаи уже были!