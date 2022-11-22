Транспорт
Маленький танк88

Иностранные лизинговые компании подали иски к страховщикам на $6,5 млрд из-за «потерянных» в России самолётов Статьи редакции

Страховщики же утверждают, что самолёты ещё можно вернуть.

  • Компании, которые занимаются лизингом самолётов, предъявили страховым фирмам «десятки исков» из-за воздушных судов, оставшихся в России, пишет Reuters. Общая сумма требований — $6,5 млрд.
  • Всего в России находится 400 самолётов, договоры по которым расторгнуты из-за санкций. Их стоимость оценивается в $10 млрд. Судна застрахованы в том числе от войны или кражи, утверждают лизинговые компании. Страховые — отвечают, что самолёты не повреждены и их ещё можно вернуть.
  • Российские авиакомпании должны были вернуть судна в течение месяца после того, как ЕС 26 февраля запретил поставку в Россию самолётов и запчастей к ним. Но в марте Владимир Путин подписал закон, который дал возможность перерегистрировать самолёты в России.
  • Самая большая сумма иска — $3,5 млрд. Его подал крупнейший в мире лизингодатель самолётов AerCap. Из-за санкций против России и ответных мер, которые ввела страна, компания «потеряла» 141 самолёт и 29 двигателей.
  • Сингапурская BOC Aviation подала иск против 16 страховщиков из-за 17 самолётов, компания признала убытки в $804 млн от «потери» самолётов и заявила, что «вряд ли их вернёт». Против 30 страховщиков из-за 23 самолётов судится и одна из крупнейших лизинговых компаний Carlyle — она подала иск на $700 млн.
  • Среди других пострадавших компаний — ирландские CDB Aviation и Avolon, американские Aircastle и Aviator Capital и дубайская Dubai Aerospace.
Bloomberg

#новость #самолёты

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11 комментариев
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Правоохранительный кот

Крупнейший «угон» самолётов в истории что ли?
В ответ на крупнейшую «заморозку» активов.
Деды нахуевертили лет на 30 вперёд

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Gorbun iz Notr Dama
Страховщики же утверждают, что самолёты ещё можно вернуть

Наивные

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Способный магнит

Верно, разберут уже на запчасти к тому времени.

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Andre Macareno

Так-то их действительно отделяет выдача разрешений на проводку платежей и поставки какой-нибудь «Сибири»

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Андрей Рядькин

а есть ли деньги?

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Петров Алексей

Самое забавное, что им предлагали выкупить самолеты - отказались. Теперь жалуются, что ‘украли’. Пусть обращаются к своим правительствам, наложившим санкции.

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Andre Macareno

Так те, которые находились в финансовом лизинге, и выкупили, спрашивают за те, что в операционном?

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Nomad

Ну так $300 миллиардов замороженных активов собрались дербанить. Сейчас все выкатят свои убытки, там хотелок то значительно больше, на всех не хватит)

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flash

Так когда санкции накладывали об этом никто не думал?

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Alexander

Раз подали иски на $6,5 млрд., значит уже знают от какого куска и где отрежут. Вот это узнать было бы самым интересным. Ладно, подождем следующую новость на эту тему...

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Вадим Д.

Самолёты вернуть можно, но есть нюанс.

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