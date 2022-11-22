Иностранные лизинговые компании подали иски к страховщикам на $6,5 млрд из-за «потерянных» в России самолётов Статьи редакции
Страховщики же утверждают, что самолёты ещё можно вернуть.
- Компании, которые занимаются лизингом самолётов, предъявили страховым фирмам «десятки исков» из-за воздушных судов, оставшихся в России, пишет Reuters. Общая сумма требований — $6,5 млрд.
- Всего в России находится 400 самолётов, договоры по которым расторгнуты из-за санкций. Их стоимость оценивается в $10 млрд. Судна застрахованы в том числе от войны или кражи, утверждают лизинговые компании. Страховые — отвечают, что самолёты не повреждены и их ещё можно вернуть.
- Российские авиакомпании должны были вернуть судна в течение месяца после того, как ЕС 26 февраля запретил поставку в Россию самолётов и запчастей к ним. Но в марте Владимир Путин подписал закон, который дал возможность перерегистрировать самолёты в России.
- Самая большая сумма иска — $3,5 млрд. Его подал крупнейший в мире лизингодатель самолётов AerCap. Из-за санкций против России и ответных мер, которые ввела страна, компания «потеряла» 141 самолёт и 29 двигателей.
- Сингапурская BOC Aviation подала иск против 16 страховщиков из-за 17 самолётов, компания признала убытки в $804 млн от «потери» самолётов и заявила, что «вряд ли их вернёт». Против 30 страховщиков из-за 23 самолётов судится и одна из крупнейших лизинговых компаний Carlyle — она подала иск на $700 млн.
- Среди других пострадавших компаний — ирландские CDB Aviation и Avolon, американские Aircastle и Aviator Capital и дубайская Dubai Aerospace.
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Крупнейший «угон» самолётов в истории что ли?
В ответ на крупнейшую «заморозку» активов.
Деды нахуевертили лет на 30 вперёд
Наивные
Верно, разберут уже на запчасти к тому времени.
Так-то их действительно отделяет выдача разрешений на проводку платежей и поставки какой-нибудь «Сибири»
а есть ли деньги?
Самое забавное, что им предлагали выкупить самолеты - отказались. Теперь жалуются, что ‘украли’. Пусть обращаются к своим правительствам, наложившим санкции.
Так те, которые находились в финансовом лизинге, и выкупили, спрашивают за те, что в операционном?
Ну так $300 миллиардов замороженных активов собрались дербанить. Сейчас все выкатят свои убытки, там хотелок то значительно больше, на всех не хватит)
Так когда санкции накладывали об этом никто не думал?
Раз подали иски на $6,5 млрд., значит уже знают от какого куска и где отрежут. Вот это узнать было бы самым интересным. Ладно, подождем следующую новость на эту тему...
Самолёты вернуть можно, но есть нюанс.