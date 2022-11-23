На бывшем заводе Renault в Москве начали собирать «Москвичи» Статьи редакции
Продажи машин начнутся в декабре 2022 года. Цены пока не называют.
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- Первой моделью стал кроссовер «Москвич 3», сообщили в Минпромторге. Это автомобиль с бензиновым турбомотором (150 лошадиных сил) и автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач.
- До конца 2022 года на заводе соберут 600 автомобилей — 400 с ДВС и 200 электромобилей («Москвич 3е» с запасом хода 410 км), добавили в «КамАЗе», который стал технологическим партнёром проекта. В 2023-м завод рассчитывает увеличить выпуск до 50 тысяч машин по технологии крупноузловой сборки, в том числе 10 тысяч электромобилей.
- Российские активы Renault перешли в госсобственность весной 2022 года: московские власти получили завод «Рено Россия» и пообещали выпускать на нём «Москвичи». В августе правительство Москвы договорилось о совместном владении заводом с «КамАЗом», а также инвестициях в 5 млрд рублей в него.
- Летом же «Москвич» показал планы на новые машины. На представленных изображениях у машин не видно бренда, но СМИ заметили, что автомобили похожи на модели китайской JAC. О том, что под брендом «Москвич» будут собирать машины этого производителя, говорили и источники «Ведомостей».
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Ну к автомобилестроению и его развитию это не имеет отношения, но молодцы, что нашли вариант со сборкой и сохранили рабочие места. Люди будут работать, а не пойдут на улицу.
нет не молодцы, лучше бы пошли на улицу
Ну конечно же есть. Это ровно китайская схема: копировать всё подчистую, параллельно разбираясь в технологиях для создания своих.
Комментарий удален модератором
Следующим этапом предлагаю снести Зиларт и заново отстроить завод ЗИЛ
Низзя. Там хоккей же.
Обезьяна Чичичи собирала Москвичи.
Зачем это возвращение к совковым традициям в нейминге? Ничего лучше "Москвича" не смогли придумать?
Или ЦА таких авто 65+ ?
Люди хотят совок и мороженое
В общем пока как-то так получается
Понятно, что Москвич будет Китайским .... ну а как иначе, откуда взяться разработкам... Вопрос в том какова конечная стоимость продукции будет, смогут удержать аппетиты или как сейчас, когда стоимость китайского авто в два раза выше чем до февральских событий и это все при лояльном курсе валюты.... Пока больше вопросов, чем ответов.
Стоит обращать внимание, что ценообразование это не только вопрос к курсу, но так же нарушенные логистические цепочки, изза чего дорожает, так же удорожание на фоне того, что наших поставщиков пытаются поставить в неудобное положение,
Китайский москвич это тот самый суверенитет?
40% товарооборота с Китаем, и с каждым месяцем это доля растёт. Именно так суверенитет выглядит.
Давайте называть вещи своими именами. Не сборка отечественных «москвичей», а крупноузловая сборка китайской иномарки с переклеиванием лейбла JAC на некую «М».
Мне было бы стрёмно называть китайское авто нашим историческим названием "Москвич". Ну это типа надо вообще себя не уважать и плевать на историю. Дождались бы лучше, когда разработаем свой новый дизайн и тогда бы перезапустили Москвичей.
Удобно, что у Джака логотип сделан так, что любой другой можно приклеить и будто так и было.
Вчера смотрел подробный обзор этой брички: ну такое, неплохой конкурент Креты.
Но эргономика абсолютно ужасная: руль не регулируется по вылету, подогрев сидений глубоко спрятан в меню дисплея, много других детских болячек и недоработок.
Но нужды ППС, ДПС, каршеринга и других гор.служб это говно покроет, а это и есть основная цель всего предприятия.
судя по картинке это какой Жак
Фреско
Ив?
Ценник мне покажите, потому что после просмотра цен на иномарки в наличии у дилеров создалось впечатление, что целью партии и правительства было то, чтоб россиянцы ни на чём кроме пустой гранты за 750 штук ездить не могли в идеале
Как обычно где-то 2-2,5 млн
Новость на некоторых ресурсах звучит как будто за пол года создали платформу и начали клепать. Такому верить, можно и по повестке пойти «защищать»
Так по сути же тот же завод, те же люди работают. Но наверняка супер спроса не будет, у нас народу нужна "иномарка", пусть самая низкопробная, потому что это типа престижнее
А то москвич наш. Из нашего в этом москвиче только название. И все это понимают
Как будто у людей будет выбор. Ну или точнее есть выбор между Москвичом и пешком ходить.
Надо признать, что сам JAC у нас давно известны и заняли свою нижу между Geely и всяким мусором. Да и в самом Китае контора весьма рукопожатная и выпускает что только не. Их вот грузовики народ прям громко хвалит.
смогли повторить епт
Этот случаем не КИА ?
Jac же
Победили америкосов проклятых во главе коллективного запада, получается?
Правильно. Пересели полностью на добрую волу Кси.
Одного меня смущает название Москвич Зе? Это в чью сторону намёк? )
свастика же в виде буквы зю
Сообщение удалено
Иностранные инвестиции в РФ конечно всё. Причем вне зависимости от дружественности.
То-то в ТЦ итальянские магазины косметики открываются после февраля
Так Рено сам продал свои активы, их никто не отжимал и не заставлял уходить, они сами так решили. Не путайте, это другое
Ну молодцы, чё
Очень крупноузловая сборка, замена шильдов на "Москвич")))