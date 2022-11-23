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Транспорт
Иркутский рубин

На бывшем заводе Renault в Москве начали собирать «Москвичи» Статьи редакции

Продажи машин начнутся в декабре 2022 года. Цены пока не называют.

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  • Первой моделью стал кроссовер «Москвич 3», сообщили в Минпромторге. Это автомобиль с бензиновым турбомотором (150 лошадиных сил) и автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач.
  • До конца 2022 года на заводе соберут 600 автомобилей — 400 с ДВС и 200 электромобилей («Москвич 3е» с запасом хода 410 км), добавили в «КамАЗе», который стал технологическим партнёром проекта. В 2023-м завод рассчитывает увеличить выпуск до 50 тысяч машин по технологии крупноузловой сборки, в том числе 10 тысяч электромобилей.
Источник: Autonews.ru

В 2022 году запускается крупноузловая сборка «Москвич 3» и электромобилей. Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года.

Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года.

Денис Мантуров, глава Минпромторга
Источник: Минпромторг
  • Российские активы Renault перешли в госсобственность весной 2022 года: московские власти получили завод «Рено Россия» и пообещали выпускать на нём «Москвичи». В августе правительство Москвы договорилось о совместном владении заводом с «КамАЗом», а также инвестициях в 5 млрд рублей в него.
  • Летом же «Москвич» показал планы на новые машины. На представленных изображениях у машин не видно бренда, но СМИ заметили, что автомобили похожи на модели китайской JAC. О том, что под брендом «Москвич» будут собирать машины этого производителя, говорили и источники «Ведомостей».

#новость #москвич

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64 комментария
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 Игорь Горшков

Ну к автомобилестроению и его развитию это не имеет отношения, но молодцы, что нашли вариант со сборкой и сохранили рабочие места. Люди будут работать, а не пойдут на улицу.

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Aleks B

нет не молодцы, лучше бы пошли на улицу

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3 комментария
Duck

Ну конечно же есть. Это ровно китайская схема: копировать всё подчистую, параллельно разбираясь в технологиях для создания своих.

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Комментарий удален модератором

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Aleksandr Vasilev

Следующим этапом предлагаю снести Зиларт и заново отстроить завод ЗИЛ

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Alexander Egorin

Низзя. Там хоккей же.

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1 комментарий
Dmitry Abutkov

Обезьяна Чичичи собирала Москвичи.

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Ildar Aslyamov
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Алексей Неров

Зачем это возвращение к совковым традициям в нейминге? Ничего лучше "Москвича" не смогли придумать?
Или ЦА таких авто 65+ ?

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Андрей Рядькин

Люди хотят совок и мороженое

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5 комментариев
Илья Тюменцев

В общем пока как-то так получается

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Армен Арзуманян

Понятно, что Москвич будет Китайским .... ну а как иначе, откуда взяться разработкам... Вопрос в том какова конечная стоимость продукции будет, смогут удержать аппетиты или как сейчас, когда стоимость китайского авто в два раза выше чем до февральских событий и это все при лояльном курсе валюты.... Пока больше вопросов, чем ответов.

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Солт Иов

Стоит обращать внимание, что ценообразование это не только вопрос к курсу, но так же нарушенные логистические цепочки, изза чего дорожает, так же удорожание на фоне того, что наших поставщиков пытаются поставить в неудобное положение,

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segamega

Китайский москвич это тот самый суверенитет?

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Dimitri

40% товарооборота с Китаем, и с каждым месяцем это доля растёт. Именно так суверенитет выглядит.

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2 комментария
John Yossarian

Давайте называть вещи своими именами. Не сборка отечественных «москвичей», а крупноузловая сборка китайской иномарки с переклеиванием лейбла JAC на некую «М».

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Семён Головизнин

Мне было бы стрёмно называть китайское авто нашим историческим названием "Москвич". Ну это типа надо вообще себя не уважать и плевать на историю. Дождались бы лучше, когда разработаем свой новый дизайн и тогда бы перезапустили Москвичей.

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ImPReZ

Удобно, что у Джака логотип сделан так, что любой другой можно приклеить и будто так и было.
Вчера смотрел подробный обзор этой брички: ну такое, неплохой конкурент Креты.
Но эргономика абсолютно ужасная: руль не регулируется по вылету, подогрев сидений глубоко спрятан в меню дисплея, много других детских болячек и недоработок.
Но нужды ППС, ДПС, каршеринга и других гор.служб это говно покроет, а это и есть основная цель всего предприятия.

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Valeratal Val

судя по картинке это какой Жак

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Alex Gunt

Фреско

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1 комментарий
Aleks B

Ив?

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4 комментария
Kodebsky

Ценник мне покажите, потому что после просмотра цен на иномарки в наличии у дилеров создалось впечатление, что целью партии и правительства было то, чтоб россиянцы ни на чём кроме пустой гранты за 750 штук ездить не могли в идеале

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Sergei Timofeyev

Как обычно где-то 2-2,5 млн

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3 комментария
Андрей Рядькин

Новость на некоторых ресурсах звучит как будто за пол года создали платформу и начали клепать. Такому верить, можно и по повестке пойти «защищать»

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Маргарита Баженова

Так по сути же тот же завод, те же люди работают. Но наверняка супер спроса не будет, у нас народу нужна "иномарка", пусть самая низкопробная, потому что это типа престижнее

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Айрат Султан

А то москвич наш. Из нашего в этом москвиче только название. И все это понимают

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2 комментария
Dimitri

Как будто у людей будет выбор. Ну или точнее есть выбор между Москвичом и пешком ходить.

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Евгений Швайковский

Надо признать, что сам JAC у нас давно известны и заняли свою нижу между Geely и всяким мусором. Да и в самом Китае контора весьма рукопожатная и выпускает что только не. Их вот грузовики народ прям громко хвалит.

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Aleks B

смогли повторить епт

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Артур А.

Этот случаем не КИА ?

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Valeratal Val

Jac же

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2 комментария
Gosoo Gosoo

Победили америкосов проклятых во главе коллективного запада, получается?

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Dimitri

Правильно. Пересели полностью на добрую волу Кси.

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Sergei Timofeyev

Одного меня смущает название Москвич Зе? Это в чью сторону намёк? )

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Александр Лыжин

свастика же в виде буквы зю

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Евгений Мешков

Сообщение удалено

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Roman Rodin
Российские активы Renault перешли в госсобственность весной 2022 года

Иностранные инвестиции в РФ конечно всё. Причем вне зависимости от дружественности.

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Andre Macareno

То-то в ТЦ итальянские магазины косметики открываются после февраля

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Максим Еремин

Так Рено сам продал свои активы, их никто не отжимал и не заставлял уходить, они сами так решили. Не путайте, это другое

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1 комментарий
Maksim Razbo

Ну молодцы, чё

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Re-Spares

Очень крупноузловая сборка, замена шильдов на "Москвич")))

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