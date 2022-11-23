Каршеринг «Ситидрайв» увеличит парк на 500 автомобилей — до почти 11 тысяч машин Статьи редакции
Среди новинок — «основа» для новых «Москвичей»: китайский JAC J7.
- Часть автомобилей уже доступна пользователям, сообщил «Ситидрайв». Из них 150 машин добавят в парк в Санкт-Петербурге. Вводить их будут постепенно, к концу 2022 года парк увеличится до 11 тысяч автомобилей, доступных для аренды в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
- Среди новых машин — китайский JAC J7. Это те же машины, на базе которых собирались производить «Москвичи». «Ситидрайв» первым из российских каршерингов добавил эту модель. 50 машин в комплектации Luxury уже доступны для аренды в Москве.
- Также «Ситидрайв» добавил автомобили Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 4 Pro — обе в комплектации Travel. Кроме того, парк пополнится машинами Geely Coolray в комплектации Comfort, а также Chery Tiggo 7 Pro в комплектациях Elite и Prestige. Сотня Chery Tiggo 7 Pro отправится в Санкт-Петербург, остальные останутся в московском парке.
- С таким количеством машин «Ситидрайв» — на третьем месте по размерам парка. У «Делимобиля» в сентябре 2021 года было 17 тысяч машин, в июле 2022-го — 20 тысяч. У «Яндекс Драйва» в том же месяце было 16 тысяч автомобилей в парке.
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Лучший каршеринг в Москве 👌🏽
Поддерживаю!
цены хорошие, в остальное тоже самое или хуже
Долго ищет машины на карте, долго открывает двери, долго завершает аренду и порой требует делать селфи.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Китайский JAC и для Москвича пока в диковину.
Получается белка car на четвёртом месте теперь?
Китайский хлам потом ремонтировать запаряться
А выбор у них какой?
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