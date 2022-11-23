Транспорт
Артур Томилко

Mercedes начнёт продавать подписку на быстрый разгон электромобилей за $1200 в год Статьи редакции

Она позволит уменьшить время разгона примерно на секунду в зависимости от модели.

  • В ближайшем обновлении ПО для Mercedes-EQ EQE и Mercedes-EQ EQS появится функция «Быстрый разгон», сообщил автопроизводитель. Она позволит сократить время разгона до 60 миль/ч (примерно 100 км/ч) на 0,8-09 секунды за счёт увеличения мощности двигателя на 20-25%.
  • Так, время разгона Mercedes-EQ EQE 350 4Matic сократится с 6 секунд до 5,1 секунды, а Mercedes-EQ EQE SUV 350 4Matic — 5,8 до 4,9 секунды.
  • Годовая подписка обойдется в $1200. Она не предусматривает установки дополнительного оборудования или физических характеристик, пишет The Verge. За эту сумму Mercedes открывает доступ к тем возможностям автомобиля, которые компания до этого отключила, чтобы потом продавать как дополнительную функцию.
  • В июле 2022 года The Verge писал, что BMW начала продавать в некоторых странах, в том числе Великобритании, Германии, Новой Зеландии и ЮАР, подписку на подогрев сидений за $18 в месяц. Среди других возможных платных функций — подогрев руля (около $12 в месяц), ассистент водителя (около $41 в месяц) и другие.
Mercedes-EQ EQE и Mercedes-EQ EQS

#новость #mercedes #подписка

2896 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
81 комментарий
Написать комментарий...
 Revenant

Ждём патчи на торрентах.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kulakov

Прошивку от Олега 😸

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Lexx Sky

BMW_Beha_ZVER_Edition

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Alex Shevchenko

Главное, чтобы патч не слетел неподходящий момент с сообщением Вы используете не лицензионное ПО😁

Ответить
Развернуть ветку
Mike

ну это уже совсем какой-то пиздец. Ладно бы физический апгрейд был, но они ж тупо изначально залочили, чтобы потом продавать. Надеюсь, регуляторы им пихнут прописку на многомиллиардные штрафы

Ответить
Развернуть ветку
Кремлевский мангал

Какие штрафы? Пиздец фантазия. За что?

Это же не подписка на срабатывание подушек безопасности.

Унификация/глобализация производства сейчас достигла таких масштабов, что проще и дешевле делать идентичные автомобили/устройства, а затем предлагать апгрейды по подписке только тем, кому это действительно необходимо.

Нормальная модель.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Михаил Желтухин

Процы залоченные давно все покупают и норм)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Антон Радустов

Надеюсь тормоза будут бесплатные?)

Ответить
Развернуть ветку
Memento Vivere

Подписка будет предложена сразу после быстрого разгона, чтобы увеличить конверсию

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Никита

С подпиской brakes Pro тормозной путь сокращается на 10%

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly Karasik

Оопс! Я надеялся что первым придумал эту шутку, но вы меня опередили :-)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Подписки становятся всё чуднее. Когда можно будет разогнать макароны до стейка?

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Из Бариллы 10$, из Макфы 15 :)

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

БМВ:

Ответить
Развернуть ветку
Мсье Риддлер

Дальше дворники, работающие бесплатно только на 1 скорости из 5 и фары, светящие на 50% яркости?

Ответить
Развернуть ветку
Gorbun iz Notr Dama

Покупаешь машину за хуеву тысяч долларов, а в ней некоторый функционал ограничен, и чтобы его разблокировать, нужно оплатить подписку. Я правильно понимаю?

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Eliseev

Именно так

Ответить
Развернуть ветку
Александр Никитченко

Сука,ну пиздец,да что такое, БЛЯДЬ НУ КУДА МИР КАТИТЬСЯ. СУКА ЧТО ПРОИСХОДИТ!!! РАЗБУДИТЕ МЕНЯ,ЭТОГО НЕ МОЖЕТ ЖЕ БЫТЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ....

Ответить
Развернуть ветку
flash

Просыпайся сейчас хлеб стоит 37 рублей...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Lexx Sky

Эм, ну как же. Как там было? Капитализм, счастье, заебись!

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Надеюсь, их европейские потребители натянут за такое

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

Такое ощущение, что скоро будут продавать машину, а затем подписку за возможность сесть за руль, закрыть дверь, нажать на газ и так далее. И будет это подписка "алл инклюзив" всего за ..

Ответить
Развернуть ветку
flash

0201929288292019828376373838363749484479392929 долларов в час)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Николай Владимирович Грудинин

Дешево, за троллейбус ценой 150000

Ответить
Развернуть ветку
Cere8ellum

А если рекламу смотреть, можно без подписки?

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

Ага, каждые 15 могут поездки остановка на 2 минуты и просмотр рекламы

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Скрябин

Идешь такой на обгон, до встречной машины 400 метров, и тебе вдруг голосовой помощник: "Чтобы успешно закончить обгон, вы можете активировать функцию дополнительного ускорения. Введите номер кредитной карты или посмотрите рекламу".

Ответить
Развернуть ветку
Непосредственный Денис

не хватает развития, ну какой смысл в 1 секунде, тем более в городских условиях. если бы при этом машина меняла цвет, как экипа в рпг играх, тогда другое дело. едешь на зелёных колёсах - нищ, на желтых - житель Плюка, на красных - господин ПЖ.

Ответить
Развернуть ветку
Возможный инструмент

Продакты как то не очень работают.
1 подписка - можно на машине Ездить 250 вечнозеленых/в месяц
(а так купил, стоит в гараже/у дома)
2 подписка - работает кондиционер 100$
3 подписка - кроме парковка, 1 и задняя скорость, добавляется 2. - 250$
и только 10 пунктом быстрый разгон.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Rumyankov

Просто это бюджетная версия Мерса.

« — А! — закричал Козлик. — Теперь мне понятно, почему гостиница называется "Экономической"! Потому что здесь можно сэкономить уйму денег. Захотел сэкономить сантик — спи без простыни или без одеяла. За два сантика можешь спать без подушки. А за целый пятак спи на голом полу. Сплошная выгода!»

Ответить
Развернуть ветку
Naran Lidzhiev

Ждем подписку на включение двигателя

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Скоро предложат подписку на тормоза)))
Вот подогрев сидений: если есть возможность активировать подогрев сидений, это значит его физическое наличие, а это проводит к мысли, что за это уже заплачены деньги!
То есть я купил машину уже с подогревом, а пользоваться не могу, кто-то кого-то вводит в заблуждение...

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Eliseev

А прикольно будет, если забудешь продлить подписку на тормоза.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Домбровский

Это получается, я заплатил бабки за двигатель, а потом сам же плачу что бы этот двигатель работал как надо?!

Я вот ещё почему-то уверен что через время найдутся додики которые будут говорить что это подтверждает твой статус богатого человека.

Ответить
Развернуть ветку
Непосредственный Денис

в то же время весь Кавказ

Ответить
Развернуть ветку
Влад

Найдутся хакеры которые за 300$ будут делать это на авторынках

Ответить
Развернуть ветку
Максим Доценко

Ну вопрос в официальном обслуживании потом может возникнуть

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Максим Игумнов

Нужна подписка от БМВ за 1300 долларов, по которой можно ездить быстрее мерседеса с подпиской

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

Напоминает ситуацию с АОН, анти АОН и анти-антиАОН

Ответить
Развернуть ветку
1E0P4RD

Зачем платить за то что и так есть?

Ответить
Развернуть ветку
Mardan

Если ситуацию с двигателем я ещё могу понять (повышенный износ и риск наступления гарантийного случая), то подогрев руля это на мой взгляд уже перебор. С другой стороны если пользователю подогрев не нужен, то разницы что он есть но не работает, что его нет совсем можно сказать и нет, зато не нужно делить конвеер на две части, с подогревом и без. Плюс возможно что по итогу выйдет дешевле платить раз в год 180$, чем покупать аналогичный комплект и устанавливать его самостоятельно.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

Отлично, это то, что нужно: программное дистанционное управление двигателем... только не для разгона, а чтобы принудительно притормозить разного рода шушеру во дворах, перед соответствующими дорожными знаками и т.п. Пусть развивают, регуляторы потом это освоят для интересов всего общества.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Petrov

Любишь регуляторов?) Короче я тебя регулирую на минуса)

Ответить
Развернуть ветку
Антон Сергеев

Прикольно) а можно ещё разогнать для самоубийства якобы.моторчик отключить,тормоза не подтянуть а наоборот...

Ответить
Развернуть ветку
Бедуин

А у нас движки 70 гг и камминсы пендосовские украденные

Ответить
Развернуть ветку
flash

В обозримом будущем : представители компании "чудо" предлагают тариф открытия пачки йогурта ////

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Eliseev

На фоне подписки на подогрев передних сидений от BMW не так плохо.

Ответить
Развернуть ветку
Степан Степан

При обгоне в горку перед навстречу идущей фурой, надпись на дисплее - "Ваша подписка истекла" ))

Ответить
Развернуть ветку
1E0P4RD

Сначала мерс добавил китайский дизайн своим авто, теперь они решили окончательно угробить репу своей некогда легендарной марки авто

Ответить
Развернуть ветку
Раскаяние и Мармелад

- Купил электромобиль что бы экономить на бензине.
- Потратил деньги на подписку.
PROFIT

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shokhin

В подписку будет входить наклейка на лоб "Я не лох" ?

Ответить
Развернуть ветку
1E0P4RD

В условиях подписки под звёздочками будет написано что наклейка "я не лох" только при покупке минимум на три года, а по умолчанию идёт наклейка "лох это судьба"

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly Karasik

А сколько за торможение можно потребовать, можно только догадываться :-)

Ответить
Развернуть ветку
Alex Tanchik

следующий этап - лутбоксы

Ответить
Развернуть ветку
Тесла-канадец

В Тесле есть уже.

Ответить
Развернуть ветку
Мой господин

Все эти подписки напоминают Незнайку на луне. Там как раз такое общество было описано, за любой чих плати

Ответить
Развернуть ветку
Великолепный ГОСТ

Интересно было бы почитать исследования, которые они проводили среди водителей, чтобы по ом нас предлагать подписку.

Такая модель оплаты нацелена явно на молодое поколение, взрослые люди предпочитают владеть имуществом, чем подпиской.

Ответить
Развернуть ветку
Возможный инструмент

так это переход плавный. только подписки скоро типа и будут.
особенно если со временем запретят людям за руль, а ездить будут роботы

Ответить
Развернуть ветку
Kinolog

Хочу чтобы полностью залоченные авто продавали по 500 долларов, а анлок всего остального софтово по подписке.

Это будет замечательно (для тех, у кого мозги есть).

Ответить
Развернуть ветку
Вирусный спрей

Бесит, когда вместо разового платежа зумерам впихивают подписку. как будто это сервис с постоянными улучшениями, а не разовая услуга.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey V

Ждём подписку на тормоза.

Ответить
Развернуть ветку
Serega T

Ну если у меня будет возможность покупать машины за 100-150к евро , то уж 100-200 евро в месяц для подписки я найду.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 81 комментарий
null