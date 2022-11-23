Mercedes начнёт продавать подписку на быстрый разгон электромобилей за $1200 в год Статьи редакции
Она позволит уменьшить время разгона примерно на секунду в зависимости от модели.
- В ближайшем обновлении ПО для Mercedes-EQ EQE и Mercedes-EQ EQS появится функция «Быстрый разгон», сообщил автопроизводитель. Она позволит сократить время разгона до 60 миль/ч (примерно 100 км/ч) на 0,8-09 секунды за счёт увеличения мощности двигателя на 20-25%.
- Так, время разгона Mercedes-EQ EQE 350 4Matic сократится с 6 секунд до 5,1 секунды, а Mercedes-EQ EQE SUV 350 4Matic — 5,8 до 4,9 секунды.
- Годовая подписка обойдется в $1200. Она не предусматривает установки дополнительного оборудования или физических характеристик, пишет The Verge. За эту сумму Mercedes открывает доступ к тем возможностям автомобиля, которые компания до этого отключила, чтобы потом продавать как дополнительную функцию.
- В июле 2022 года The Verge писал, что BMW начала продавать в некоторых странах, в том числе Великобритании, Германии, Новой Зеландии и ЮАР, подписку на подогрев сидений за $18 в месяц. Среди других возможных платных функций — подогрев руля (около $12 в месяц), ассистент водителя (около $41 в месяц) и другие.
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Ждём патчи на торрентах.
Прошивку от Олега 😸
BMW_Beha_ZVER_Edition
Главное, чтобы патч не слетел неподходящий момент с сообщением Вы используете не лицензионное ПО😁
ну это уже совсем какой-то пиздец. Ладно бы физический апгрейд был, но они ж тупо изначально залочили, чтобы потом продавать. Надеюсь, регуляторы им пихнут прописку на многомиллиардные штрафы
Какие штрафы? Пиздец фантазия. За что?
Это же не подписка на срабатывание подушек безопасности.
Унификация/глобализация производства сейчас достигла таких масштабов, что проще и дешевле делать идентичные автомобили/устройства, а затем предлагать апгрейды по подписке только тем, кому это действительно необходимо.
Нормальная модель.
Процы залоченные давно все покупают и норм)
Надеюсь тормоза будут бесплатные?)
Подписка будет предложена сразу после быстрого разгона, чтобы увеличить конверсию
С подпиской brakes Pro тормозной путь сокращается на 10%
Оопс! Я надеялся что первым придумал эту шутку, но вы меня опередили :-)
Подписки становятся всё чуднее. Когда можно будет разогнать макароны до стейка?
Из Бариллы 10$, из Макфы 15 :)
БМВ:
Дальше дворники, работающие бесплатно только на 1 скорости из 5 и фары, светящие на 50% яркости?
Покупаешь машину за хуеву тысяч долларов, а в ней некоторый функционал ограничен, и чтобы его разблокировать, нужно оплатить подписку. Я правильно понимаю?
Именно так
Сука,ну пиздец,да что такое, БЛЯДЬ НУ КУДА МИР КАТИТЬСЯ. СУКА ЧТО ПРОИСХОДИТ!!! РАЗБУДИТЕ МЕНЯ,ЭТОГО НЕ МОЖЕТ ЖЕ БЫТЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ....
Просыпайся сейчас хлеб стоит 37 рублей...
Эм, ну как же. Как там было? Капитализм, счастье, заебись!
Надеюсь, их европейские потребители натянут за такое
Такое ощущение, что скоро будут продавать машину, а затем подписку за возможность сесть за руль, закрыть дверь, нажать на газ и так далее. И будет это подписка "алл инклюзив" всего за ..
0201929288292019828376373838363749484479392929 долларов в час)
Дешево, за троллейбус ценой 150000
А если рекламу смотреть, можно без подписки?
Ага, каждые 15 могут поездки остановка на 2 минуты и просмотр рекламы
Идешь такой на обгон, до встречной машины 400 метров, и тебе вдруг голосовой помощник: "Чтобы успешно закончить обгон, вы можете активировать функцию дополнительного ускорения. Введите номер кредитной карты или посмотрите рекламу".
не хватает развития, ну какой смысл в 1 секунде, тем более в городских условиях. если бы при этом машина меняла цвет, как экипа в рпг играх, тогда другое дело. едешь на зелёных колёсах - нищ, на желтых - житель Плюка, на красных - господин ПЖ.
Продакты как то не очень работают.
1 подписка - можно на машине Ездить 250 вечнозеленых/в месяц
(а так купил, стоит в гараже/у дома)
2 подписка - работает кондиционер 100$
3 подписка - кроме парковка, 1 и задняя скорость, добавляется 2. - 250$
и только 10 пунктом быстрый разгон.
Просто это бюджетная версия Мерса.
« — А! — закричал Козлик. — Теперь мне понятно, почему гостиница называется "Экономической"! Потому что здесь можно сэкономить уйму денег. Захотел сэкономить сантик — спи без простыни или без одеяла. За два сантика можешь спать без подушки. А за целый пятак спи на голом полу. Сплошная выгода!»
Ждем подписку на включение двигателя
Скоро предложат подписку на тормоза)))
Вот подогрев сидений: если есть возможность активировать подогрев сидений, это значит его физическое наличие, а это проводит к мысли, что за это уже заплачены деньги!
То есть я купил машину уже с подогревом, а пользоваться не могу, кто-то кого-то вводит в заблуждение...
А прикольно будет, если забудешь продлить подписку на тормоза.
Это получается, я заплатил бабки за двигатель, а потом сам же плачу что бы этот двигатель работал как надо?!
Я вот ещё почему-то уверен что через время найдутся додики которые будут говорить что это подтверждает твой статус богатого человека.
в то же время весь Кавказ
Найдутся хакеры которые за 300$ будут делать это на авторынках
Ну вопрос в официальном обслуживании потом может возникнуть
Нужна подписка от БМВ за 1300 долларов, по которой можно ездить быстрее мерседеса с подпиской
Напоминает ситуацию с АОН, анти АОН и анти-антиАОН
Зачем платить за то что и так есть?
Если ситуацию с двигателем я ещё могу понять (повышенный износ и риск наступления гарантийного случая), то подогрев руля это на мой взгляд уже перебор. С другой стороны если пользователю подогрев не нужен, то разницы что он есть но не работает, что его нет совсем можно сказать и нет, зато не нужно делить конвеер на две части, с подогревом и без. Плюс возможно что по итогу выйдет дешевле платить раз в год 180$, чем покупать аналогичный комплект и устанавливать его самостоятельно.
Отлично, это то, что нужно: программное дистанционное управление двигателем... только не для разгона, а чтобы принудительно притормозить разного рода шушеру во дворах, перед соответствующими дорожными знаками и т.п. Пусть развивают, регуляторы потом это освоят для интересов всего общества.
Любишь регуляторов?) Короче я тебя регулирую на минуса)
Прикольно) а можно ещё разогнать для самоубийства якобы.моторчик отключить,тормоза не подтянуть а наоборот...
А у нас движки 70 гг и камминсы пендосовские украденные
В обозримом будущем : представители компании "чудо" предлагают тариф открытия пачки йогурта ////
На фоне подписки на подогрев передних сидений от BMW не так плохо.
При обгоне в горку перед навстречу идущей фурой, надпись на дисплее - "Ваша подписка истекла" ))
Сначала мерс добавил китайский дизайн своим авто, теперь они решили окончательно угробить репу своей некогда легендарной марки авто
- Купил электромобиль что бы экономить на бензине.
- Потратил деньги на подписку.
PROFIT
В подписку будет входить наклейка на лоб "Я не лох" ?
В условиях подписки под звёздочками будет написано что наклейка "я не лох" только при покупке минимум на три года, а по умолчанию идёт наклейка "лох это судьба"
А сколько за торможение можно потребовать, можно только догадываться :-)
следующий этап - лутбоксы
В Тесле есть уже.
Все эти подписки напоминают Незнайку на луне. Там как раз такое общество было описано, за любой чих плати
Интересно было бы почитать исследования, которые они проводили среди водителей, чтобы по ом нас предлагать подписку.
Такая модель оплаты нацелена явно на молодое поколение, взрослые люди предпочитают владеть имуществом, чем подпиской.
так это переход плавный. только подписки скоро типа и будут.
особенно если со временем запретят людям за руль, а ездить будут роботы
Хочу чтобы полностью залоченные авто продавали по 500 долларов, а анлок всего остального софтово по подписке.
Это будет замечательно (для тех, у кого мозги есть).
Бесит, когда вместо разового платежа зумерам впихивают подписку. как будто это сервис с постоянными улучшениями, а не разовая услуга.
Ждём подписку на тормоза.
Ну если у меня будет возможность покупать машины за 100-150к евро , то уж 100-200 евро в месяц для подписки я найду.