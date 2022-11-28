«Яндекс Go» запустил в Москве и Санкт-Петербурге опцию для совместных поездок с незнакомцами в одном такси Статьи редакции
Компания тестировала тариф «Попутчик» с лета 2022 года — теперь услуга называется «Вместе».
- Опция «Вместе» в приложении «Яндекс Go» будет постепенно появляться у пользователей в Москве и Санкт-Петербурге, объявила компания. Алгоритм автоматически подберёт попутчика с подходящим маршрутом. В одной машине одновременно может быть только двое попутчиков.
- Опция может появляться в тарифе «Эконом» при высоком спросе, поскольку так выше вероятность найти попутчика, пояснили в компании.
- Стоимость такой поездки будет ниже для обоих пользователей, чем в тарифе «Эконом». Скидка динамическая и зависит от многих факторов, в среднем она составляет около 25%, но может достигать 40%, уточнили vc.ru в «Яндексе». При этом время в пути в среднем вырастет на 10 минут.
- С лета 2022 года компания запустила услугу для совместных поездок в Екатеринбурге, Саратове, Ярославле, Самаре, Волгограде и Тюмени.
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Мискузи, мискузи
Осталось убрать задние сидения и поставить поручни. Тогда количество попутчиков можно увеличить.
маршрутка называется )
Ко-драйвинг, шото на соевом🤡
Ко-драйвинг будет в каршеринге. Здесь Ко-ездинг.
на солевом.
такими темпами автобус придумают скоро.
На самом деле, во многих районах было бы кстати - много где огромные проблемы транспортные, а сделать маршрут чисто до метро власти не додумываются (уж молчу про постройку новых станций - не для москвичей говорю, ага), а так - собрались с соседями, вызвали, доехали до метро)
скорее маршрутку.
В Казахстане уже есть
Если тоже самое реализовать, но с огромным автопарком автобусов, то будет новый вид общественного транспорта
Охерели что ли?
Ващет должно быть 50/50%
В крайнем случае 40% если 60/40 ехать
Видимо закладывается риск не найти попутчика в эту же цену. Поэтому цена не на 50% (Яндекс берет полный объем риска) ниже, а на 25% (берет половину риска)
Если у первого пассажира цена 200р, а другой найден на середине пути и его поездка должна была стоить 100р, то первый заплатит 150р + второй 75р. итого 225р- Яндекс в плюсе, пассажиры тоже впринципе, а вот как будет это оплачиваться водителю тут хз.
Интересен крайний вариант- садится первый, ищет попутчика, находит, но у попутчика точка по пути но гораздо дальше, когда первый выходит, второй тоже начанает искать попутчика, которому так же по пути, но дальше и так до бесконечности. Водитель будет без перерыва их катать или пошлет после 5й рекурсии?
Теперь фразу "вези меня, мразь" будут хором говорить?
Но вообще если подумать, то динамическая сеть маршруток, которая бы адаптировалась под наиболее быстрое, удобное и беспересадочное перемещение пассажиров - это интересный вариант городского транспорта
Да это не так эффективно как классический статический ОТ с большим ПС, но зато эффективнее чем такси и уж тем более личный транспорт.
Только машинки нужны чуть пообъемнее. Минивэны, например.
А можно фото всех попутчиков посмотреть?)
Каждый по 440 заплатит? А водиле хуй?) Ну яндекс, ну молодец)
Что-то да - всего на 70 рублей дешевле поездки в одиночку.
В принципе можно еще яндекс.диск общим сделать
А когда появится совместный яндекс.драйв? Каждому по педали)
Один на педали жмет, другой руль крутит, а третий сзади по сторонам смотрит)
Неее, в тариф драйва добавляется необходимость подобрать пассажира, который вызвал такси. При этом пассажир такси платит Яндексу и тот, кто использует драйв платит Яндексу. По-моему, топ услуга
А если еще и пройтись до места посадки и потом в месте высадки, то неплохая такая маршрутка)
пошагово отменяются такси. следующим шагом рапиды заменят газелью.
а такси будет так : "наши люди в булочную на такси не ездят"
зачем нужна маршрутка за 400,если есть метро за 40?
Разве что в Ярославле, там маршруток нет, а с общественным транспортом жопа какая-то.
Ну да, а потом появится некий "повышенный спрос" на скидку и дальше по проверенному пути мутного наперсточного ценообразования)
я уже ездил на тком тарифе, для пробы (екб) и был вполне интересный опыт. азказал достаточно длинный маршрут почти через весь город и я особо не торопился, но хотел чутка съэкономить.
приехало авто, я сел, сразу в приложухе вижу, что на карте есть еще желающий в соседнем дворе, пока мы разворачивались в строну выезда из дворов второй "пассажир" отвалился и мы спокойно поехали по маршруту. на пол-пути нам все же упало предложение и мы подобрали еще пассажира и поехали до меня, затем водитель повез второго пассажира.
фото-видео-телефона второго пассажира у меня нет (у водителя как я понял есть). точка Б2 у меня не отображалась, как и у воителя, по крайней мере до тех пор, пока меня не высадили.
из плюсов - дешевле (у меня было где-то на 15%) в сравнении с экономом. время поездки у меня увеличилось минут на 10 (пробок вечером не было). пассажиры могут быть только по-одному, а не компанией (по крайней мере водитель так сказал) + по пути может реально никто не подсесть и тогда поездка по времени будет как на экономе, но дешевле
из минусов - маршрут может измениться так, что второй пассажир будет выходить раньше и его маршрут может не совсем пролегать туда, куда надо втрому пассажиру = может измениться время поездки.
водитель поделился историей, что однажды вез пассажирку, к которой по пути подсело 2 или 3 попутчика, у которых были более короткие маршруты и потому она задержалась достаточно сильно от изначального времени (если бы ехала на экономе)
время поездки у меня увеличилось минут на 10 (пробок вечером не было)
У нас в Тюмени если пробок вечером нет, то 10 минут это примерно за сколько можно из центра почти в любую точку добраться :D
Изобретение общественного транспорта в разгаре. День xx — добавлены попутчики.
Уберпул скорее
да.так и автобус придумают.
Так, все шутки из прошлого топика в комментариях повторили. А где фидбэк от клиентов?
Эо же виси, самый креативный сайт рунета.
Из 90х отлично помню тему: рядом с автобусной остановкой стоит легковушка и на ней листок, типа "отсюда -туда 50руб". А в автобусе билет стоит типа 25-30 и он ещё нескоро поедет, а легковушка — как только 4 человека сядут
Такое и по сей день Москва область и наоборот
на любой конечной станции Питера сейчас так, круглые сутки циркулируют
Изобретение двухместной маршрутки.
Сделали бы тогда маршрутки с газельками
А дальше что Яндекс предложит - еда с незнакомцем? А потом сервис советов от Алисы - «Смотри, у того пацанчика есть бабки на еду, 30% мне комис, но если что - я не пределах, ты сам догадался».
Давно пора, в Нью-Йорке значительно экономнее выходило в Lyft с таким тарифом (кстати не на 25%, а +-50%)
Табор цыган детектед
теперь слушать байки не только от водилы
Я эту новость воспринимаю как прекращение тарифа эконом в я. Такси , ну будем пользоваться другими сервисами
Это от любителей сeкса с незнакомцами?
А почему не 50%? жулики
Маршрутка возвращается
Европе в uber уже много лет такое есть :-)
Дороговато для маршрутки
Пусть делают опцию для совместных поездок на фронт. И могут сразу гробы с собой брать, чтобы два раза не ездить.
«Вместе» - каким будет твой вечер сегодня?) Никто не знает...
Такси Roulette
Вместо скидки 50% всего 25, остальное Яндексу в карман, водителю нихрена?
Правильно понял прекрасную схему?
Для особо умных, кто понял схему, будет скидка 20% и откат 5% ебаллами плюса
а пожелания к ко-пассажиркам оставить можно будет? возраст, вес, ТТХ грудь, талия, бедра
Вам ехать или бордель на колесах?)
А в чем прикол шуток про маршрутки? Типа, вы никогда не ездили в маршрутках до балашихи или просто плохи в сравнениях?
Да, и вывеска над водителем: чем тише крикнешь, тем дальше выйдешь.. ну или тапа того :))
На такие рейсы надо лимузин пускать - и вместительность больше, и представительность.
А вот если пункты назначения не по пути, как будут решать, кто поедет первым?
Тогда наверное и не предложат совместную поездку?
Причём Яндекс уже тестил такую услугу, потом закрыл ее как невыгодную и на тебе - опять)
В Нью-Йорке даже убер вроде шериться. В целом это отличная практика, но только не в России, где агрегатор захочет еще больше денег.
В Кз это ещё летом вроде запустили. Я думал это уже было запущено в РФ. Кек)
Готов устроиться в вашу хуйню на своей ласточке. Заказы ниже 400 рублей не предлагать
Срочно перекрасить в белый цвет, поставить маячки и написать Ambulance, тогда можно и больше брать
А у нас в Казахстане уже так месяц. Цены выросли. Вот и решили потестить на наших
Круто!
Реинкарнация советского "третьим будешь?"
А еще у аферистов был такой трюк - в такси со скидкой подсаживался ещё один чел или два чела, один из них доставал карты.... В итоге к концу поездки бедолага оставался без денег, ибо единственным реальным пассажиром был он сам
Неужели кто то будет выбирать ЭТО? Ужас.
почему сервис называется "вместе", а не" подвиньтесь"
С системой Яндекса пора уже места в автобусах бронировать. Может получится что-нибудь соптимизировать
Нет, ну в теории, если тебе не нужно никуда спешить, то может быть даже и решился бы
А где "я так с женой познакомился"?
А "поездка с незнакомкой" есть опция? И слайдеры или чекбоксы "в чулочках", "без трусиков"
Ага, и по маршруту в сторону КВД высокий спрос всегда
Ждем коллабу с тиндером
https://www.youtube.com/watch?v=Mmfi4RWhkHc
Такое в Канаде уже пару лет назад было. Ездил так раз 5-7, проблем не заметил.