Транспорт
Патриотический месяц

«Яндекс Go» запустил в Москве и Санкт-Петербурге опцию для совместных поездок с незнакомцами в одном такси Статьи редакции

Компания тестировала тариф «Попутчик» с лета 2022 года — теперь услуга называется «Вместе».

  • Опция «Вместе» в приложении «Яндекс Go» будет постепенно появляться у пользователей в Москве и Санкт-Петербурге, объявила компания. Алгоритм автоматически подберёт попутчика с подходящим маршрутом. В одной машине одновременно может быть только двое попутчиков.
  • Опция может появляться в тарифе «Эконом» при высоком спросе, поскольку так выше вероятность найти попутчика, пояснили в компании.
  • Стоимость такой поездки будет ниже для обоих пользователей, чем в тарифе «Эконом». Скидка динамическая и зависит от многих факторов, в среднем она составляет около 25%, но может достигать 40%, уточнили vc.ru в «Яндексе». При этом время в пути в среднем вырастет на 10 минут.
  • С лета 2022 года компания запустила услугу для совместных поездок в Екатеринбурге, Саратове, Ярославле, Самаре, Волгограде и Тюмени.

#новость #яндексgo

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109 комментариев
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 Lucky boy
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Андрей Цветков

Мискузи, мискузи

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Andy M

Осталось убрать задние сидения и поставить поручни. Тогда количество попутчиков можно увеличить.

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Aleksandr Bovin

маршрутка называется )

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1 комментарий
BLVCK SQUARE

Ко-драйвинг, шото на соевом🤡

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Andy M

Ко-драйвинг будет в каршеринге. Здесь Ко-ездинг.

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Всвиторе

на солевом.

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Vladislav Guryanov

такими темпами автобус придумают скоро.

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ilia

На самом деле, во многих районах было бы кстати - много где огромные проблемы транспортные, а сделать маршрут чисто до метро власти не додумываются (уж молчу про постройку новых станций - не для москвичей говорю, ага), а так - собрались с соседями, вызвали, доехали до метро)

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2 комментария
Таир Бакиев

скорее маршрутку.

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Подземный Орзэмэс

В Казахстане уже есть

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4 комментария
Sergey Tischenko

Если тоже самое реализовать, но с огромным автопарком автобусов, то будет новый вид общественного транспорта

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2 комментария
Фундаментальный огонь
Скидка динамическая, в среднем 25%

Охерели что ли?
Ващет должно быть 50/50%
В крайнем случае 40% если 60/40 ехать

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Павел

Видимо закладывается риск не найти попутчика в эту же цену. Поэтому цена не на 50% (Яндекс берет полный объем риска) ниже, а на 25% (берет половину риска)

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5 комментариев
Алекс Д.

Если у первого пассажира цена 200р, а другой найден на середине пути и его поездка должна была стоить 100р, то первый заплатит 150р + второй 75р. итого 225р- Яндекс в плюсе, пассажиры тоже впринципе, а вот как будет это оплачиваться водителю тут хз.

Интересен крайний вариант- садится первый, ищет попутчика, находит, но у попутчика точка по пути но гораздо дальше, когда первый выходит, второй тоже начанает искать попутчика, которому так же по пути, но дальше и так до бесконечности. Водитель будет без перерыва их катать или пошлет после 5й рекурсии?

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2 комментария
Андрей Киселев

Теперь фразу "вези меня, мразь" будут хором говорить?

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Таир Бакиев

Но вообще если подумать, то динамическая сеть маршруток, которая бы адаптировалась под наиболее быстрое, удобное и беспересадочное перемещение пассажиров - это интересный вариант городского транспорта
Да это не так эффективно как классический статический ОТ с большим ПС, но зато эффективнее чем такси и уж тем более личный транспорт.

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Дмитрий Кузнецов

Только машинки нужны чуть пообъемнее. Минивэны, например.

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1 комментарий
Vitaliy A.

А можно фото всех попутчиков посмотреть?)

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Андрей Киселев
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BLVCK SQUARE

Каждый по 440 заплатит? А водиле хуй?) Ну яндекс, ну молодец)

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Valentin Dombrovsky

Что-то да - всего на 70 рублей дешевле поездки в одиночку.

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2 комментария
Деда Миша

В принципе можно еще яндекс.диск общим сделать

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Деда Миша

А когда появится совместный яндекс.драйв? Каждому по педали)

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Андрей Киселев

Один на педали жмет, другой руль крутит, а третий сзади по сторонам смотрит)

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1 комментарий
Sergey Tischenko

Неее, в тариф драйва добавляется необходимость подобрать пассажира, который вызвал такси. При этом пассажир такси платит Яндексу и тот, кто использует драйв платит Яндексу. По-моему, топ услуга

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ilia

А если еще и пройтись до места посадки и потом в месте высадки, то неплохая такая маршрутка)

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M-S-R

пошагово отменяются такси. следующим шагом рапиды заменят газелью.
а такси будет так : "наши люди в булочную на такси не ездят"

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Dimitri B.

зачем нужна маршрутка за 400,если есть метро за 40?
Разве что в Ярославле, там маршруток нет, а с общественным транспортом жопа какая-то.

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1 комментарий
Вольный кот
Скидка динамическая и зависит от многих факторов

Ну да, а потом появится некий "повышенный спрос" на скидку и дальше по проверенному пути мутного наперсточного ценообразования)

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Rifat Kayumov

я уже ездил на тком тарифе, для пробы (екб) и был вполне интересный опыт. азказал достаточно длинный маршрут почти через весь город и я особо не торопился, но хотел чутка съэкономить.

приехало авто, я сел, сразу в приложухе вижу, что на карте есть еще желающий в соседнем дворе, пока мы разворачивались в строну выезда из дворов второй "пассажир" отвалился и мы спокойно поехали по маршруту. на пол-пути нам все же упало предложение и мы подобрали еще пассажира и поехали до меня, затем водитель повез второго пассажира.

фото-видео-телефона второго пассажира у меня нет (у водителя как я понял есть). точка Б2 у меня не отображалась, как и у воителя, по крайней мере до тех пор, пока меня не высадили.

из плюсов - дешевле (у меня было где-то на 15%) в сравнении с экономом. время поездки у меня увеличилось минут на 10 (пробок вечером не было). пассажиры могут быть только по-одному, а не компанией (по крайней мере водитель так сказал) + по пути может реально никто не подсесть и тогда поездка по времени будет как на экономе, но дешевле

из минусов - маршрут может измениться так, что второй пассажир будет выходить раньше и его маршрут может не совсем пролегать туда, куда надо втрому пассажиру = может измениться время поездки.

водитель поделился историей, что однажды вез пассажирку, к которой по пути подсело 2 или 3 попутчика, у которых были более короткие маршруты и потому она задержалась достаточно сильно от изначального времени (если бы ехала на экономе)

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jonewayne
екб
время поездки у меня увеличилось минут на 10 (пробок вечером не было)

У нас в Тюмени если пробок вечером нет, то 10 минут это примерно за сколько можно из центра почти в любую точку добраться :D

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Вадим Д.

Изобретение общественного транспорта в разгаре. День xx — добавлены попутчики.

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Valentin Dombrovsky

Уберпул скорее

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Vladislav Guryanov

да.так и автобус придумают.

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2 комментария
Roman Fedoscev

Так, все шутки из прошлого топика в комментариях повторили. А где фидбэк от клиентов?

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Дмитрий Кузнецов

Эо же виси, самый креативный сайт рунета.

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Олег Макаров

Из 90х отлично помню тему: рядом с автобусной остановкой стоит легковушка и на ней листок, типа "отсюда -туда 50руб". А в автобусе билет стоит типа 25-30 и он ещё нескоро поедет, а легковушка — как только 4 человека сядут

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Rafa Ramazanov

Такое и по сей день Москва область и наоборот

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1 комментарий
Anton Khodakovsky

на любой конечной станции Питера сейчас так, круглые сутки циркулируют

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Ivan Cato

Изобретение двухместной маршрутки.

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Alex R

Сделали бы тогда маршрутки с газельками

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Вася Пражкин

А дальше что Яндекс предложит - еда с незнакомцем? А потом сервис советов от Алисы - «Смотри, у того пацанчика есть бабки на еду, 30% мне комис, но если что - я не пределах, ты сам догадался».

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Товарный рак

Давно пора, в Нью-Йорке значительно экономнее выходило в Lyft с таким тарифом (кстати не на 25%, а +-50%)

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Сергей Александрович

Табор цыган детектед

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Grigoriy Malyshev

теперь слушать байки не только от водилы

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Антон Еж

Я эту новость воспринимаю как прекращение тарифа эконом в я. Такси , ну будем пользоваться другими сервисами

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Частичный Спецоператор

Это от любителей сeкса с незнакомцами?

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Антон Еж

А почему не 50%? жулики

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Торт Скряба

Маршрутка возвращается

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And

Европе в uber уже много лет такое есть :-)

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Антон Еж

Дороговато для маршрутки

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Алишер Якупов

Пусть делают опцию для совместных поездок на фронт. И могут сразу гробы с собой брать, чтобы два раза не ездить.

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Определенный файл

«Вместе» - каким будет твой вечер сегодня?) Никто не знает...

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Сергей Фадеев

Такси Roulette

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Васисуалий Лоханкин

Вместо скидки 50% всего 25, остальное Яндексу в карман, водителю нихрена?
Правильно понял прекрасную схему?

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Деда Миша

Для особо умных, кто понял схему, будет скидка 20% и откат 5% ебаллами плюса

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M-S-R

а пожелания к ко-пассажиркам оставить можно будет? возраст, вес, ТТХ грудь, талия, бедра

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Деда Миша

Вам ехать или бордель на колесах?)

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2 комментария
Nikita

А в чем прикол шуток про маршрутки? Типа, вы никогда не ездили в маршрутках до балашихи или просто плохи в сравнениях?

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Сергей Коновалов

Да, и вывеска над водителем: чем тише крикнешь, тем дальше выйдешь.. ну или тапа того :))

На такие рейсы надо лимузин пускать - и вместительность больше, и представительность.

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1 комментарий
Торт Скряба
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Dimitri B.

А вот если пункты назначения не по пути, как будут решать, кто поедет первым?

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Дмитрий Кузнецов

Тогда наверное и не предложат совместную поездку?

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1 комментарий
Sergei Fedostsev

Причём Яндекс уже тестил такую услугу, потом закрыл ее как невыгодную и на тебе - опять)
В Нью-Йорке даже убер вроде шериться. В целом это отличная практика, но только не в России, где агрегатор захочет еще больше денег.

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Miras Duisenov

В Кз это ещё летом вроде запустили. Я думал это уже было запущено в РФ. Кек)

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Михаил

Готов устроиться в вашу хуйню на своей ласточке. Заказы ниже 400 рублей не предлагать

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Artur Kuramshin

Срочно перекрасить в белый цвет, поставить маячки и написать Ambulance, тогда можно и больше брать

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Ri Slamkhan

А у нас в Казахстане уже так месяц. Цены выросли. Вот и решили потестить на наших

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Kirill

Круто!

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Serge Tikhonenko

Реинкарнация советского "третьим будешь?"
А еще у аферистов был такой трюк - в такси со скидкой подсаживался ещё один чел или два чела, один из них доставал карты.... В итоге к концу поездки бедолага оставался без денег, ибо единственным реальным пассажиром был он сам

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Minimalist

Неужели кто то будет выбирать ЭТО? Ужас.

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Владимир Степанов

почему сервис называется "вместе", а не" подвиньтесь"

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Artur Kuramshin

С системой Яндекса пора уже места в автобусах бронировать. Может получится что-нибудь соптимизировать

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Юрий Б.

Нет, ну в теории, если тебе не нужно никуда спешить, то может быть даже и решился бы

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Александр Жариков

А где "я так с женой познакомился"?

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Джо Б

А "поездка с незнакомкой" есть опция? И слайдеры или чекбоксы "в чулочках", "без трусиков"

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Олег Павлов

Ага, и по маршруту в сторону КВД высокий спрос всегда

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Олег Павлов

Ждем коллабу с тиндером

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Владислав

https://www.youtube.com/watch?v=Mmfi4RWhkHc

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Ivan Speransky

Такое в Канаде уже пару лет назад было. Ездил так раз 5-7, проблем не заметил.

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