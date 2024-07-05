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Таня Боброва
Транспорт

«Авито» стал единственным владельцем агрегатора объявлений об автомобилях с пробегом Haraba

67% в сервисе компания получила в 2022 году.

  • ООО «Кех Екоммерц» (управляющая компания «Авито») 4 июля 2024 года стала единственным владельцем ООО «Хараба», следует из данных «Контур.Фокуса». Внимание на это обратило Shopper's.
  • В «Авито» подтвердили, что завершили консолидацию Haraba, реализовав опцион на 33%. Долю в 67% компания купила в июле 2022 года. Основатель аналитического агентства Dsight Арсений Даббах оценивал сумму сделки в разговоре с Forbes в $3,5 млн.
  • До сделки совладельцами Haraba были основатели Гаджи Курбанов и Андрей Редуто (по 12,38%), а также Камиль Гаджиев (8,25%). По данным «Контур.Фокуса», в 2023 году «Хараба» получила 165,8 млн рублей чистой прибыли при 433,5 млн выручки.
  • Сервис агрегирует объявления о продаже автомобилей с пробегом с популярных сервисов объявлений, говорится на его сайте. Каждый месяц в нём отображается более 1 млн предложений. Компания работает по подписке: она стоит от 1990 рублей до 5990 рублей в месяц.
  • «Авито» работает в сегменте объявлений о продаже автомобилей с 2012 года, писал «Интерфакс». В частности, у компании есть сервис проверки истории автомобиля перед его покупкой «Автотека».
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости #авито

1
17
17 комментариев
Фокс Йовович

Я этот, как его, тот кто между рулём и креслом со стажем 20 лет. Первый раз слышу Хабара, наверно офигенский сервис если его так долго от меня скрывали

3
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Никита Пачковский

Это сервис для перекупов и он действительно интересный. И 168 млн. Чистой прибыли - пацаны ваще ребята

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Ярослав 777

В первый раз слышу о таком.

2
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Император Нолимоций

Я вообще прочел: «Авито стал владельцем хабара».

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Виктория

Самый е аный сайт который только может быть

1
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Vasya S.

Всмысле
А где сервиз на дачу еще купить?!

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OZZ

Может исправят эту поделку на коленке ;)

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