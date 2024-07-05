«Авито» стал единственным владельцем агрегатора объявлений об автомобилях с пробегом Haraba

67% в сервисе компания получила в 2022 году.ООО «Кех Екоммерц» (управляющая компания «Авито») 4 июля 2024 года стала единственным владельцем ООО «Хараба», следует из данных «Контур.Фокуса». Внимание на это обратило Shopper's.В «Авито» подтвердили, что завершили консолидацию Haraba, реализовав опцион на 33%. Долю в 67% компания купила в июле 2022 года. Основатель аналитического агентства Dsight Арсений Даббах оценивал сумму сделки в разговоре с Forbes в $3,5 млн.До сделки совладельцами Haraba были основатели Гаджи Курбанов и Андрей Редуто (по 12,38%), а также Камиль Гаджиев (8,25%). По данным «Контур.Фокуса», в 2023 году «Хараба» получила 165,8 млн рублей чистой прибыли при 433,5 млн выручки.Сервис агрегирует объявления о продаже автомобилей с пробегом с популярных сервисов объявлений, говорится на его сайте. Каждый месяц в нём отображается более 1 млн предложений. Компания работает по подписке: она стоит от 1990 рублей до 5990 рублей в месяц.«Авито» работает в сегменте объявлений о продаже автомобилей с 2012 года, писал «Интерфакс». В частности, у компании есть сервис проверки истории автомобиля перед его покупкой «Автотека».Скриншот vc.ru#новости #авито
Я этот, как его, тот кто между рулём и креслом со стажем 20 лет. Первый раз слышу Хабара, наверно офигенский сервис если его так долго от меня скрывали
Это сервис для перекупов и он действительно интересный. И 168 млн. Чистой прибыли - пацаны ваще ребята
В первый раз слышу о таком.
Я вообще прочел: «Авито стал владельцем хабара».
Самый е аный сайт который только может быть
Всмысле
А где сервиз на дачу еще купить?!
Может исправят эту поделку на коленке ;)