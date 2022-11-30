Транспорт
Маша Цепелева

«Ситимобил» договорился о поставках 2 тысяч автомобилей «Москвич» для таксопарков Статьи редакции

«Яндекс Go» также ведёт переговоры с заводом.

  • «Ситимобил» предварительно договорился с «Москвичом» о поставках автомобилей в 2023 году, рассказала Forbes представитель компании Екатерина Зубенина. Пока речь только о бензиновых машинах. Компания планирует купить часть для собственной лизинговой компании «Ситипарк», которая предоставляет машины таксопаркам. Ещё часть — для партнёрских лизингодателей. Агрегатор также обсуждает поставки электромобилей, но от Evolute.
  • О переговорах «Москвича» с «Яндекс Go» рассказал источник, близкий к автоконцерну. Агрегатор подтвердил, что готов рассматривать «Москвич» как источник поставок новых автомобилей для таксопарков, когда завод будет готов их предложить. В сентябре 2022 года «Ведомости» рассказывали и о переговорах «Яндекса» с Evolute.
  • Представитель «Москвича» заявил изданию, что завод ведёт переговоры со всеми агрегаторами такси и операторами каршеринга, но конкретные договоренности пока не достигнуты. В компании рассчитывают завершить обсуждения в ближайшее время.
  • В июле 2022 года «Яндекс» попросил «Автоваз» о поставках автомобилей для лизинговых компаний из-за «значительного дефицита автомобилей и запчастей». В октябре «Яндекс Go» договорился с «АвтоВАЗом», китайскими Haval, Chery и Geely о скидках на 10 тысяч машин для таксопарков, выяснили «Ведомости».
  • В ноябре на бывшем заводе Renault в Москве началась серийная сборка автомобилей «Москвич-3», похожих на модели китайской JAC. Продажи запланированы на декабрь 2022 года. Завод сможет произвести 600 автомобилей до конца года, из них 200 — электрические.
Автомобили с завода «Москвич»

#новость #ситимобил #яндексgo

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34 комментария
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 Андрей Иванов

А мог бы договориться с JAC и сэкономить

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Олег Макаров

Таможенное оформление, пошлина, утилизационный сбор, НДС

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quaitiz

пошлина на новый авто 48%, ндс 20%. А цена выше, чем в Китае в три раза. Всё равно дешевле было бы напрямую брать

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Николай Лисин

При таких контрактах цена будет точно не розничная.

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Андрей Рядькин

Надо через Казахстан

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Фильтр для воды Aquawhore

с Джаком не получилось, решили попробовать с Маком

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Андрей Иванов

Это уже не важно. Лучше расскажите, как Вы дошли к неймингу фильтра для воды: "ВодаШлюха"?

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Я никто и звать меня никак

С их водой можно позволить себе то, что нельзя с обычной водопроводной

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Sasha Bor

Я на Кубе пару лет назад тоже на такси на Москвиче из аэропорта добирался. Правда на АЗЛК 2140 1981 года выпуска. Там тоже проблема с запчастями и тоже санкции. С 1962 года. В москвичонке, который кубинцы называют «москович» движок от ситроена был.
В общем параллели очевидны.
Партия о муерто !

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Ware Wow

не хочется в это верить... кажется даже невозможно

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Dan

Там, порой, такие франкенштейны встречаются, что скорее этот москвич - ошибка выжившего ))

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Депутат

Патрия вообще-то. Типа родина.

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Вадим Д.

Больше москвичей богу китайского автопрома!

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Andy M

Получается, все жаждущие купить этот москвич теперь еще его и не купят сразу. Очередь из таксошерингов образовалась. А мощности у завода пока не сильно шустрые. Все на круги своя возвращается.

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И животноводство
жаждущие купить

Хе-хе

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Black7

Большая часть ненужных нераспроданных жаков получат переклейку эмблемы и в путь

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Мяу

Пока будет дефицит авто принципе мало что поменяется. Поэтому все запуске скопированных не скопированных производств в нынешних реалиях это хорошо. Сейчас надо покрыть дефицит.

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Владислав

Ух ты целых 600 машин. Ну теперь-то заживём.

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Владислав

А минусуют видимо топ-менеджеры москвича)

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Агафья Носова

Мне одной они напоминают чем-то Киа Соул?))

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Andrey Vasilev

А зачем ситимобилу расширенный автопарк без водителей?

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Лже Алёша

наверное, думают, что на Москвичей водители слетятся как мухи на говно

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M-S-R

Соболезную. Покупать "это" за "такой" прайс смерти подобно в конкурентной среде

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Сергей Марков

Альтернатив не сильно много нынче. И скорее всего ценник будет ниже розничного, за большую партию

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M-S-R

Адекватным он врядли будет

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Сергей Марков

Адекватные цены - это не про РФ, нынче

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Александр Романов

Ага. Помнится нам по весне всёпропальщики обещали белую офисную бумагу по 1200 и даже по 2000 рэ. Потом паникёры ее скупали по 700-800. И что?? От 300 до 400 она сейчас - как и было. Про доллар по 200 все помнят? Про голод в стране к маю 2022? Про гаджеты и бытовую технику по 3 прайса? Экономика тоже подчиняется законам сохранения энергии - она всё расставит на свои места.

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Вечный ZOV

Норм.

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Подобный паркур

" Пока речь только о бензиновых машинах."
Ну вот опять эти шумящие вонючки...а я думал что электрички...эх...одно расстройство...

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Владимир Степанов

Чисто ради интереса можно потестить машинку эту

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И животноводство

Зато прослеживается связь поколений и традиции отечественного автомобилестроения - как 50 лет назад собирали иномарки и наклеивали свой шильдик (привет, "копейка"), так и сейчас.

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Владимир Павлов

Всё через жопу

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Sergei Bakotin

Как только появятся машины за адекватный ценник, с гарантией, с официальными СТО и прочее, он победит весь серый импорт в Европейской части рф.

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Valentin G

Следующий этап - изобретение рикш.

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