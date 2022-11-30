«Яндекс Доставка» запустила логистическую платформу «Магистрали» в Казахстане Статьи редакции
Через неё можно найти исполнителя и груз на обратный рейс.
- На логистической платформе «Магистрали» теперь могут работать не только российские, но и казахстанские грузоотправители и транспортные компании, объявила «Яндекс Доставка». Через сервис можно организовать грузовые перевозки внутри города и по стране, а также найти груз на обратный рейс.
- Грузоотправители из Казахстана могут найти исполнителей на платформе — обновлена база адресов, адаптированы формы ввода госномеров регистрации автомобилей и данных водителей. В ближайшее время казахстанские компании смогут управлять всем логистическим процессом на платформе — страховать грузы, получать документы и другое.
- В 2023 году «Яндекс Доставка» планирует запустить на «Магистралях» расчёты между казахстанскими юрлицами и расчёты между юрлицами из разных стран. Также компания хочет локализовать сервис для других стран Евразийского экономического союза (кроме России и Казахстана в него входят Армения, Беларусь и Киргизия).
- «Яндекс Доставка» запустила облачную платформу «Магистрали» в России в мае 2022 года.
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Магистральные доставки Казахстан - Бесконечность.
А вообще – дело хорошее.
Скажите Вадим,вы нейросеть??Вас тестируют тут?
Нейросеть смогла бы писать более осмысленные комментарии на тему постов, нежели простые оценочные фразы по типу «это хорошо», «это плохо», «это Россия»
Это бот, от которого тяжело скрыться.
(-: Каждый мозг - нейросеть. Но нет, я человек.
Всё для россиян
Так в России уже работает
Прочитай еще раз, внимательнее 😉
Чаще себе это повторяйте)
Штош 😞
Это российский Яндекс Кудрина, или израильский Яндекс Воложа? Немного запутался..
https://vc.ru/claim/551018-kak-kurerov-yandeks-dostavki-razvodyat-na-dengi-sam-zhe-yandeks?comment=5206664