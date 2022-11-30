Транспорт
Маша Цепелева

«Яндекс Доставка» запустила логистическую платформу «Магистрали» в Казахстане Статьи редакции

Через неё можно найти исполнителя и груз на обратный рейс.

  • На логистической платформе «Магистрали» теперь могут работать не только российские, но и казахстанские грузоотправители и транспортные компании, объявила «Яндекс Доставка». Через сервис можно организовать грузовые перевозки внутри города и по стране, а также найти груз на обратный рейс.
  • Грузоотправители из Казахстана могут найти исполнителей на платформе — обновлена база адресов, адаптированы формы ввода госномеров регистрации автомобилей и данных водителей. В ближайшее время казахстанские компании смогут управлять всем логистическим процессом на платформе — страховать грузы, получать документы и другое.
  • В 2023 году «Яндекс Доставка» планирует запустить на «Магистралях» расчёты между казахстанскими юрлицами и расчёты между юрлицами из разных стран. Также компания хочет локализовать сервис для других стран Евразийского экономического союза (кроме России и Казахстана в него входят Армения, Беларусь и Киргизия).
  • «Яндекс Доставка» запустила облачную платформу «Магистрали» в России в мае 2022 года.

#новость #яндексдоставка

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12 комментариев
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 Вадим Д.

Магистральные доставки Казахстан - Бесконечность.
А вообще – дело хорошее.

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Серж

Скажите Вадим,вы нейросеть??Вас тестируют тут?

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Бене Гессерит

Нейросеть смогла бы писать более осмысленные комментарии на тему постов, нежели простые оценочные фразы по типу «это хорошо», «это плохо», «это Россия»

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Камаз Отходов

Это бот, от которого тяжело скрыться.

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Вадим Д.

(-: Каждый мозг - нейросеть. Но нет, я человек.

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Интеллигентный шар
в Казахстане

Всё для россиян

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Серж

Так в России уже работает

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Интеллигентный шар

Прочитай еще раз, внимательнее 😉

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Серж

Чаще себе это повторяйте)

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Интеллигентный шар

Штош 😞

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Artur Kuramshin

Это российский Яндекс Кудрина, или израильский Яндекс Воложа? Немного запутался..

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Александр Пономарев

https://vc.ru/claim/551018-kak-kurerov-yandeks-dostavki-razvodyat-na-dengi-sam-zhe-yandeks?comment=5206664

Как курьеров Яндекс Доставки разводят на деньги…
Доброго дня. Хочу поделиться "работой" в доставке от Яндекса и как сам Яндекс не спешит…
vc.ru
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