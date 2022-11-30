Bosch и Mercedes-Benz получили одобрение на запуск «умной» парковки для беспилотников в аэропорту Штутгарта Статьи редакции
До этого систему тестировали в гараже музея Mercedes-Benz.
- Немецкий регулятор одобрил запуск автономной парковки в аэропорту Штутгарта, пишет Reuters со ссылкой на релиз инженерной компании Bosh. Пока речь только об одном парковочном здании.
- Беспилотные автомобили смогут самостоятельно заезжать на заранее забронированные в приложении парковочные места и по желанию владельца выезжать с парковки. В том же приложении можно будет и оплатить услугу. Это первый в мире случай коммерческого использования такой системы, отметила Bosh.
- Опробовать услугу смогут владельцы машин Mercedes-Benz моделей S-Klasse и EQS, выпущенных не раньше июля 2022 года и оснащённых функцией «умной» парковки Intelligent Park Pilot, уточнил производитель.
- В 2018 году систему, разработанную Bosch, Daimler и Automated Valet Parking, разрешили тестировать в гараже музея Mercedes-Benz в Штутгарте. Тогда же компании высказали желание установить её в аэропорту.
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Блин, где-то будущее наступило, а где-то 2000 москвичей выпустят. Возможно. Через год. Китайских.
За что москвичи сидели?
За дискредитацию автопрома.
Там условное освобождение, на китайских условиях за отсутствие всякого поведения.
Да нафиг надо такое будущее с забитыми электроникой по самое нехочу машинами. Сотни датчиков и пропорционально возрастающая возможность словить с ними глюки. И так то качество не торт уже без разницы немец это или японец. Эпоха потребл..тства и укороченных сроков службы. А запарковать авто можно и без электронных помощников.
Надеюсь, что данный комментарий написан при помощи голубиной почты. А то чего этой электронике доверять.
Т.е. понятия электроника и понятие перебор электроники вы не учли. Как обычно лишь бы зацепиться.
При помощи перфокарт, получается? Или пейджером отправил?
Какая тупая у вас попытка троллинга. Но это ваш путь.
Лошадь покормлена уже, напоена? Ну если да, тогда пишите, мы Вас почитаем ещё..
Кого покормила лошадь? Вы так спешили съязвить, что не смогли в правильность написания? ))
P.S. Ой, молодец какой, исправил. Видишь, хоть так вас писать научим ))
Спасибо исправил, я же не соврал, мы Вас почитаем, пишите ещё..
Да бисер кончился ))
Яндекс катает своих беспилотников( да тойота) в инополисе, так что пока не так плохо в разработке беспилотников. А здесь умная парковка, которая почти в каждой нормальной тачке.
Видел беспилотники яндекса в Иннополисе и роботов каких-то, по дорогам бегали. Но их раз-два на страну.
А у мерса в Штутгарте миллоный беспилотник юбилейный выпустили?
И у Яндекса не только в Иннополисе катают их машины. На Мичуринском проспекте в течение 5 минут пару машин точно встретить можно.
хана кожаным ублюдкам
Всё бы ничего, но вот это комбо… Модели S класса и EQS, выпущенные в 2022, и аэропорт в Германии… Стоимость EQS начинается от 100 тысяч долларов, в Германии прогрессивная шкала налогообложения с очень ощутимыми налогами в целом (даже получая 100 тысяч евро, можно отдавать 40-50% налогов и всяких взносов суммарно). Эта крутая фича как-то меркнет на фоне этих фактов.
Все правильно. За такие бабки, машина не только парковаться должна, но еще и сосать ))
5 лет подождите, будет массово и дешево
в Германии очень много продается машин S-класса в основном для корпоративных нужд. Аэропорт - это то место, куда очень часто ездят корпоративные клиенты. Вполне логично, что выбрали его, а не хипстерский район в Восточном Берлине
Еще не ждал свою машину на остановке
Ждем ответ китайцев. Или может это был уже ответом китайцам)
Да уже ответили, до сих пор ржут, наверное.
- Представляешь, Ли, мы в Москве продаем Москвича москвичам, хотя реально это Sehol X4, который выпустили еще 2 года назад, который реально - обновленная версия того самого JAC iEVS4, выпущеного еще в 2019-м. А они правда думают, что это новый Москвич )).
Прикольно!
Ну а вообще решение так себе. Сотнями дорогими оборудованиями Bosch пичкать гараж никто не будет. Будет стоить очень дорого и бессмысленно.
Решение должно быть не Hardware, а Software. У Мерседеса, да и у большинство новых машин давно полно сенсоров, чтобы заметить все вокруг в 360°. дополнительные бош оборудования тут ни к чему. Это решение ничего больше чем маркетинг Мерседеса и Боша, чтобы стоимость брендов и акций немножечко повысить. Акции то падают.
уже даже и умные парковки придумали ниче се