Транспорт
Полина Лааксо

Каршеринг «Ситидрайв» запустил фиксированный тариф на поминутные поездки Статьи редакции

Если сразу указать адрес назначения, система рассчитает полную стоимость пути и зафиксирует её на период аренды.

  • Услуга «Фикс» доступна в новой версии приложения, распространяется на все модели автопарка, включая электромобили, и действует во всех городах, где работает «Ситидрайв»: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
  • Алгоритмы сервиса сами подсчитают, сколько пользователю нужно времени, чтобы добраться до адреса, — «с запасом» на выезд и парковку. Если система зафиксирует пробки, она увеличит временной лимит.
  • После завершения поездки автомобиль нужно оставить в назначенной сервисом зоне прибытия — он покажет её на карте в приложении. Если закончить аренду за пределами зоны или «значительно» превысить лимит времени, «Ситидрайв» пересчитает стоимость по поминутному тарифу. На сколько минут можно «задержаться», компания не раскрывает.
  • До этого фиксированных тарифов на разовые поездки в «Ситидрайв» не было, уточнили vc.ru в пресс-службе. Клиент платил фиксированную сумму за часы аренды и доплачивал деньги за каждый километр пути. В июле 2022 года сервис также начал тестировать динамические тарифы в Москве.
Источник: Twitter

#новость #ситидрайв

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6 комментариев
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 Вадим Д.

Не "ошибутся" ли, часом, алгоритмы сервиса? 🧐

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Сарыньнакичку

В поминутном тарифе можно ошибиться только на минуты. Скажем так, на 60 мин, на 90 и т.д.

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Лев Мотора

Проверил только что цены в качестве эксперимента, цена на фикс в 1,5 раза выше, чем поминутно (исходя из данных карт).
Видимо единственный сценарий выгодного использования – заехать куда-то по пути и успеть доехать до пункта назначения. Иначе сильная переплата непонятно за что... 🤷

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Julio Leiataua

интересно как эти алгоритмы будут рассчитывать время с учетом пробок и других нюансов

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Алексей Кузьмин

Так же как при расчете стоимости поездки на такси.

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Сарыньнакичку

Фикс-Прайс-Такси

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