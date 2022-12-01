Каршеринг «Ситидрайв» запустил фиксированный тариф на поминутные поездки Статьи редакции
Если сразу указать адрес назначения, система рассчитает полную стоимость пути и зафиксирует её на период аренды.
- Услуга «Фикс» доступна в новой версии приложения, распространяется на все модели автопарка, включая электромобили, и действует во всех городах, где работает «Ситидрайв»: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
- Алгоритмы сервиса сами подсчитают, сколько пользователю нужно времени, чтобы добраться до адреса, — «с запасом» на выезд и парковку. Если система зафиксирует пробки, она увеличит временной лимит.
- После завершения поездки автомобиль нужно оставить в назначенной сервисом зоне прибытия — он покажет её на карте в приложении. Если закончить аренду за пределами зоны или «значительно» превысить лимит времени, «Ситидрайв» пересчитает стоимость по поминутному тарифу. На сколько минут можно «задержаться», компания не раскрывает.
- До этого фиксированных тарифов на разовые поездки в «Ситидрайв» не было, уточнили vc.ru в пресс-службе. Клиент платил фиксированную сумму за часы аренды и доплачивал деньги за каждый километр пути. В июле 2022 года сервис также начал тестировать динамические тарифы в Москве.
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Не "ошибутся" ли, часом, алгоритмы сервиса? 🧐
В поминутном тарифе можно ошибиться только на минуты. Скажем так, на 60 мин, на 90 и т.д.
Проверил только что цены в качестве эксперимента, цена на фикс в 1,5 раза выше, чем поминутно (исходя из данных карт).
Видимо единственный сценарий выгодного использования – заехать куда-то по пути и успеть доехать до пункта назначения. Иначе сильная переплата непонятно за что... 🤷
интересно как эти алгоритмы будут рассчитывать время с учетом пробок и других нюансов
Так же как при расчете стоимости поездки на такси.
Фикс-Прайс-Такси