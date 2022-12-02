Tesla отправила первые электрогрузовики Semi заказчикам Статьи редакции
Их представили ещё в 2017 году, а производство обещали начать в 2019-м.
- Первые грузовики Tesla Semi передали Pepsi на мероприятии компании в Неваде, пишет TechCrunch. Производитель напитков заказал 100 машин ещё в декабре 2017 года. Среди других крупных клиентов, ожидающих электромобили, — Anheuser-Busch, Walmart и UPS.
- Tesla не раскрыла цену грузовика. Компания начала принимать предзаказы в мае 2022 года. Надо было заплатить $5 тысяч сразу, ещё $15 тысяч — в течение 10 дней. В ноябре The Verge писал, что модель оценивается в $150 тысяч.
- На презентации Илон Маск показал видео, на котором Semi проезжает 500 миль (804 км) из Фремонта в Сан-Диего на одном заряде при полной загрузке на скорости 65 миль в час (104 км/ч).
- Грузовик может разогнаться до 100 км/ч за 20 секунд. В Semi есть контроль тяги, рекуперативное торможение для лучшей работы батареи и автоматическое сцепление для плавного движения по шоссе.
- Впервые Tesla представила электрогрузовики в 2017 году, а в 2019 году они должны были появиться на рынке, но сроки сдвигались несколько раз.
- В апреле 2020-го компания сообщила, что переносит сроки на начало 2021 года, а в январе 2021-го объявила о приостановке производства из-за проблем с выпуском аккумуляторов.
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