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Таня Боброва
Транспорт

В Петербурге снова прошёл рейд против СИМ: изъяли 2000 электросамокатов, завели больше 200 дел

Но говорить о «наведении порядка» в сфере кикшеринга пока рано, говорят в управлении МВД.

  • Проверка соблюдения правил использования арендных средств индивидуальной мобильности (СИМ) проходила 4 июля 2024 года в Санкт-Петербурге и Всеволожском районе Ленобласти, пишет «Деловой Петербург».
  • По её итогам полиция изъяла более 2000 электросамокатов и завела свыше 200 административных дел, сообщили в региональном управлении МВД. «Говорить о наведении порядка в сфере кикшеринга пока преждевременно», — приводит «Фонтанка» сообщение ведомства.
  • Полиция проводит рейды практически с начала открытия сезона СИМ, напоминает издание. Она проверяет, как выполняется соглашение о соблюдении правил использования СИМ, заключённое между кикшерингами и комитетом по транспорту.
  • За это время полиция завела 1200 административных дел и изъяла почти 11 тысяч электросамокатов. Их резместили в местах временного хранения. В МВД отметили, что в июне 2024-го зафиксировано 87 ДТП с участием СИМ, в том числе 17 с детьми.
  • 22 мая в Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения: теперь в часы пик, с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, скорость электросамокатов будет снижена до 15 км/ч на подъездах к 13 станциям метро. Такое же ограничение скорости ввели на 25 улицах, увеличив количество «медленных» зон до 158.
  • В том же месяце «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс» вели единые штрафы за нарушения правил безопасности при управлении электросамокатами. Минимальный, за неправильную парковку, — 500 рублей, максимальный, за ДТП или управление в нетрезвом виде, — 100-150 тысяч рублей.
Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти / «Мойка 78»
Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти / «Мойка 78»

#новости #санктпетербург #электросамокаты

5
30
30 комментариев
Олег Павлов

Нашли новую кормушку) Заботой о комфорте горожан тут не пахнет)

10
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Какер Тарлсон

Так действуют по отработанной схеме. Сперва надо придумать кормушку, потом нарваться на хэйт граждан и обложить кормушку дополнительными поборами. Типа решение проблемы.

3
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Костя Маслов

Да что ж такое. Не штрафовали - бездействуют и позволяют твориться хаосу. Штрафуют - кормушку нашли. Что ж делать то?

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dddaaasss

Запретить это все надо. Учитывая, что к использованию СИМ склоны разного рода девианты.

3
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Denkotovskiy

Ну да, люди просто хотят объехать пробки и быстро добраться куда им надо. Ух какие нехорошие, запретить.

5
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Петр В

изъяли самокатызавели больше 200 дел

За пропаганду нетрадиционных ценностей?

2
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S.Capusta

Именно! ☝️

2
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