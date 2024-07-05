В Петербурге снова прошёл рейд против СИМ: изъяли 2000 электросамокатов, завели больше 200 дел

Но говорить о «наведении порядка» в сфере кикшеринга пока рано, говорят в управлении МВД.Проверка соблюдения правил использования арендных средств индивидуальной мобильности (СИМ) проходила 4 июля 2024 года в Санкт-Петербурге и Всеволожском районе Ленобласти, пишет «Деловой Петербург».По её итогам полиция изъяла более 2000 электросамокатов и завела свыше 200 административных дел, сообщили в региональном управлении МВД. «Говорить о наведении порядка в сфере кикшеринга пока преждевременно», — приводит «Фонтанка» сообщение ведомства.Полиция проводит рейды практически с начала открытия сезона СИМ, напоминает издание. Она проверяет, как выполняется соглашение о соблюдении правил использования СИМ, заключённое между кикшерингами и комитетом по транспорту.За это время полиция завела 1200 административных дел и изъяла почти 11 тысяч электросамокатов. Их резместили в местах временного хранения. В МВД отметили, что в июне 2024-го зафиксировано 87 ДТП с участием СИМ, в том числе 17 с детьми.22 мая в Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения: теперь в часы пик, с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, скорость электросамокатов будет снижена до 15 км/ч на подъездах к 13 станциям метро. Такое же ограничение скорости ввели на 25 улицах, увеличив количество «медленных» зон до 158.В том же месяце «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс» вели единые штрафы за нарушения правил безопасности при управлении электросамокатами. Минимальный, за неправильную парковку, — 500 рублей, максимальный, за ДТП или управление в нетрезвом виде, — 100-150 тысяч рублей.Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти / «Мойка 78»#новости #санктпетербург #электросамокаты
Нашли новую кормушку) Заботой о комфорте горожан тут не пахнет)
Так действуют по отработанной схеме. Сперва надо придумать кормушку, потом нарваться на хэйт граждан и обложить кормушку дополнительными поборами. Типа решение проблемы.
Да что ж такое. Не штрафовали - бездействуют и позволяют твориться хаосу. Штрафуют - кормушку нашли. Что ж делать то?
Запретить это все надо. Учитывая, что к использованию СИМ склоны разного рода девианты.
Ну да, люди просто хотят объехать пробки и быстро добраться куда им надо. Ух какие нехорошие, запретить.
изъяли самокатызавели больше 200 дел
За пропаганду нетрадиционных ценностей?
Именно! ☝️