Apple перенесла запуск беспилотного автомобиля на 2026 год, в нём останутся руль и педали — Bloomberg Статьи редакции
Для выпуска полностью автономной машины пока не хватает технологий, рассказали источники издания.
- Автомобильный проект Apple, который внутри компании называют Titan, несколько месяцев находился в подвешенном состоянии, рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники в компании. Проект автомобиля без руля и педалей, который изначально задумывался, пока нельзя реализовать «из-за недостатков современных технологий».
- Полное беспилотное управление разрешат только на магистралях. В пути можно будет играть и смотреть фильмы, а в плохую погоду или при съезде на небольшие улицы быстро переключаться на ручное управление. Комментировать информацию и уточнять детали компания отказалась.
- Дизайн автомобиля находится на стадии «предварительного прототипа». Компания намерена изменить его и утвердить к 2023 году, а к концу 2024-го — окончательно определиться с характеристиками. В 2025 году должны начаться основные испытания.
- Apple купила испытательный полигон в Фениксе в 2021 году за $125 млн. Компания также продолжает тестировать систему вождения на внедорожниках Lexus в нескольких штатах.
- Раньше Apple обсуждала выпуск автомобиля, похожего на Lifestyle Vehicle от Canoo, с салоном как в лимузине, где пассажиры могут сидеть лицом друг к другу. Теперь в планах производство чего-то похожего на традиционный автомобиль с местом для водителя, добавил Гурман.
- Отделом дизайна руководит Ульрих Кранц, бывший гендиректор Canoo. В нём также работают бывшие топ-менеджеры Tesla, Lamborghini и Porsche. За программную часть отвечает бывший менеджер Tesla Стюарт Бауэрс, а вопросами безопасности, испытаний и регулирования занимается бывший исполнительный директор Ford Дези Уйкашевич.
- Производительность процессора в автомобиле будет равна примерно четырём мощнейшим чипам для Mac. Он почти готов к производству, добавил Гурман.
- Технология беспилотного вождения Apple будет отличаться от Tesla, компания хочет использовать комбинацию лидарных и радарных датчиков вместе с камерами. Это поможет автомобилю определить своё местоположение, «видеть» полосы движения и оценивать, насколько далеко он находится от объектов и людей. Tesla использует для этого только камеры.
- Apple прорабатывает создание удаленного командного центра, чтобы на расстоянии помогать водителям в управлении в чрезвычайных ситуациях. И обсуждает запуск собственной страховой программы для клиентов.
- Изначально Apple хотела продавать машины по цене от $120 тысяч, но источники говорят, что теперь планка менее $100 тысяч. Примерно столько же стоит Tesla Model S начального уровня и EQS от Mercedes-Benz.
- Компания тратит примерно $1 млрд в год на автомобильный проект. В подразделении работает около 1000 человек в Калифорнии, Аризоне, Оттаве (Канада), Цюрихе (Швейцария), по данным Bloomberg. Первые слухи о том, что Apple работает над электромобилем собственной разработки, появились в 2014 году.
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Фух, руль и педали оставляют, всё в порядке!
Но зарядку уберут
Ну зато от колёс постепенно избавляются))
Ага, от беса это ☝🏻
Вадимка в очередной раз приплетает РФ не к месту, дабы собрать плюсцов. Ты то уж точно ничего наладить не сможешь, кроме бессмысленных комментариев не по теме.
прототип выглядит не очень
Уебанская челка на стекле в комплекте будет?
Ты не поверишь, она и так на многих машинах давно есть. И да, в ней камера.
Да понятно, что есть. Я про такую прям, каноничную для Apple
ща в тренде dynamic island
100% эту деталь возьмут )
Но педаль будет только одна.
И активироваться будет по подписке )
Если даже аппле соглашаются с тем, что технологий не хватает для полной автономки, что уж говорить про технологии в целом в этой отрасли..
Аэродинамика - Гелек
А не решат ли к 2026 году и водителя уж заодно оставить ?)
Ну то есть оставляют за собой право удаленного отключения автомобиля. Ради безопасности водителя, конечно же
+ тестовая площадка в Аризоне
почему такой ужасный дизайн, какой-то мыльный пузырь, а не машина
А через год выйдет версия с улучшенной камерой и новыми цветами