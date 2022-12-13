«Яндекс» представит собственные электросамокаты до конца 2022 года — «Ведомости» Статьи редакции
Дека водительской платформы будет загнута вверх, что помешает ездить на самокате вдвоём, рассказали источники.
- Презентация состоится на ежегодной конференции «Яндекса» Yet another Conference 15 декабря, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в компании. Представитель «Яндекса» рассказал, что это произойдёт «в ближайшее время».
- Электросамокаты разработали на производстве Wind в Израиле, которое «Яндекс» выкупил осенью 2021 года вместе с парком самокатов, ПО и исследовательским центром в Китае. Тестируют их в том же Израиле, а производить собираются на китайских партнёрских заводах.
- Транспортные средства будут отличаться «опциями безопасности» и учитывать «городские условия в России», отметили в компании, но детали не озвучили. Источник газеты говорит, что они разгоняются быстрее обычного и оснащены дополнительной задней амортизацией. Дека при этом «загнута вверх» — это помешает ездить на самокате вдвоём.
- По словам этого же собеседника, модель «Яндекса» тяжелее других популярных электросамокатов, из-за чего она будет менее безопасной при авариях. Водитель также находится «выше от земли», а значит может чувствовать себя менее уверенно при маневрировании.
- Стоимость разработки «Яндекс» не раскрывает. Собеседник газеты, близкий к одному российскому каршерингу, оценивает её в $10-15 млн. Затраты на само производство, в свою очередь, сильно зависят от завода, материалов и объёма партий. Если собирать самокат из собственных компонентов, они могут исчисляться десятками миллионов долларов, отмечает издатель проекта о каршеринге «Трушеринг» Юрий Николаев.
- К весне 2023 года «Яндекс» надеется увеличить свой общий самокатный парк с 20 тысяч единиц до 70 тысяч, и 70% этого парка хочет формировать именно из собственных моделей, сообщает источник в компании. «Яндекс Go» также рассчитывает запуститься в Екатеринбурге и Казани и выйти на рынок Казахстана.
- Благодаря запуску собственной линейки самокатов «Яндекс» может снизить издержки на закупки, ремонт и обслуживание, считает партнёр департамента финансового консультирования компании ДРТ Антон Шульга. С ним согласен и Юрий Николаев. Последний также добавляет, что релиз выводит партнёров-поставщиков из-под риска вторичных санкций, а «Яндекс» избавляет от их потенциального отказа от поставок.
- На декабрь 2022 года сервис аренды электросамокатов «Яндекса» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Краснодаре.
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не катайте их. сначала они выжили конкурентов демпингом из такси, оставив мелких региональных или тех кто не может быстро подать машину, потом выжили еду, почти нет конкурентов. Сейчас по самокатам их обгоняет вуш и юрент, если вы сами начнете катать по скидкам яндекм, они захватят и рынок самокатов диктуя свои условия. Перестаньте есть говно, начните помогать развиваться конкурентам
Рыночек порешает жешь. По этой логике и в пятерке по акциям нужно переставать покупать, и продукцию импортную принципиально не брать, чтобы поддержать импортозамещение и так далее. К сожалению, это всё не так работает, потребитель будет там где сиюминутная выгода в контексте цена/качество и всё, никак иначе. То что потом что-то там где-то станет дороже, потому что кого-то выжили с рынка это слишком сложно и вообще будет потом!
Самокаты Яндекс – стоимость разработки $10-15 млн.
Как же Яндекс старается запихнуть себя во все дыры, только у них не получается от слова совсем. Как были дерьмом так и остались🤡
Очень хорошо заметно, что не получается. Ядом не подавись)
Кто вообще пользуется говноЯндексом
а я кстати в вк не сижу, а я яндекс не использую, а я мясо не ем, а как можно использовать сбер,а не другой банк - очень однобокое мнение основанное на своем опыте
Пользуюсь всеми самокатами, кроме Яндекса. Только яндекс блочит скорость до 20 км/ч.
Если что не гоняю, где есть люди, но много мест, где вполне реально ехать 25 км/ч, а раз это не запрещено законом, то почему яндекс отбирает эту возможность?
Чтобы поездка по итогу стала дороже
Вы не гоняете, а остальные 99% гоняют, еще и по встречке.
Информация про 20 км/ч актуальна на момент лета 2021. На сегодняшний день это не так.
То есть этой электродряни на улицах станет ещё больше. Категорически осуждаю и традиционно желаю всем арендным электросамокатным сервисам поскорее обанкротиться.
Яндекс - молодцы.
Следить не только дома, через станцию, но и на улице.
Хотели везде, но Яндекс телефон не взлетел 😁
Неуловимый Джо?
Яндекс ужасен в плане сервиса самокатов. Не было ни одного раза, чтоб я смог без затыков воспользоваться их скутерами. Подписка на эти самые скутеры какого-то хрена вообще отдельная при том что Я+ уже на автопродлении долгие годы.
Вуш лучше.
Уверен, что и вушу не уберечься от слива данных. Но если Яндекс в очередной раз станет мишенью для слива данных, не хотел бы чтоб все знали, что я катаюсь на самокате до местного ларька где продают водку Царская 24/7.
*Звук грустного тромбона*
И купол на Марсе.
Боливар двоих не выдержит.
В зажопинсках России полночь. Самокат меняют на водку.
Я хз что за негатив сразу. Поживем - увидим. Если сами разрабатывают то это уже неплохо, но вот что мб монополия то дэ
Думаю, что, вслед за увеличением парка самокатов, Яндексу нужно задуматься об открытии своей сети травматологий
в один момент они столкнутся с тем, что в РФ закончились новые пользователи и будут задумываться об открытии своей сети роддомов
а что выгодный бизнес, очень продумано
разработались и тестируются в Израиле,производится будут в Китае...Будут учитывать городские условия в России,ну логично
Главное чтобы повышенный спрос из ценообразования никуда не делся
ну вообще молодцы, во всех отраслях открываются
Вот так и надо обсирать чьи то IPOшные хотелки
Как бы донести до Яндекса, что самокат надо удобный?
Не с идиотским узким рулём ,
не с установленными под хват четырьмя пальцами ручками тормоза,
не с вывернутым под дикий угол курками газа,
не с таким тупым углом наклона рулевой ...
Что значит "дека загнута вверх"?) Я со своим 47-ым размером ноги в одиночку с трудом размещаюсь там, станет ещё хуже?)