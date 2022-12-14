«Соллерс» начала продавать автомобили под своим брендом, которые должны заместить Ford Transit Статьи редакции
Цены на Sollers Argo начинаются от 2,5 млн рублей, на Atlant — от 2,9 млн.
- Компания начала продажи лёгких коммерческих автомобилей под своим брендом — Argo и Atlant, пишет ТАСС.
- Масса компактного автомобиля Sollers Argo — от 2,5 до 3,5 тонн, он подходит для внутригородских перевозок и оснащён дизельным двигателем 130 л.с. либо бензиновым мотором 147 л.с. «Евро-5». Цены начинаются от 2,5 млн рублей.
- Масса Sollers Atlant — от 2,5 до 4,2 тонн, автомобиль оснащён дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5». Цены — от 2,9 млн рублей.
- В 2022 году «Соллерс» рассчитывает продать 900 машин под своим брендом, в течение двух-трёх лет — 30 тысяч, а в перспективе пяти лет — около 50 тысяч.
- Компания анонсировала производство машин под новым собственным брендом в сентябре 2022 года, а начала его в ноябре на площадке в Татарстане. До этого там выпускались фургоны Ford Transit. Ford вышел из СП с «Соллерс» и продал группе свою долю в 49% в октябре.
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К нам приехал, к нам приехал заместитель Ford Transit.
На маршрутке, на маршрутке он приехал паразит.
И теперь, сказал всем «Соллерс»: чудо с нами будет жить.
Урбанистам всем назло по России колесить.
и кататься по отечественным дорогам пока дождик будет моросить🤣🤣🤣
главное что бы это чудо в "маршрутном такси" одобрили)))
Нихао!
Дано:
Argo = JAC N25/N35
Atlant = X
__________
Найти:
Чему равен Х?
UPD
А всё, сам решил
Х = JAC Sunray
Выглядит, как авто из 90х
потому что нет ничего лучше, чем хорошо забытое старое
Jac Jac и в продакшн
Argo вылитый Porter. Надеюсь доля российскиз комплектующих хотя бы 50%
Это китайский jac
Да пофиг сколько процентов, главное чтоб они были доступны
норм отмазка чтобы оправдать невыпуск автомобилей. "Мы непричём. Просто ни одной не заказал у нас никто".
Просто китайцы не хотят скидки давать, типа никуда не денется северный младший по разуму брат...
Цена нормальная, вопросы больше к обслуживанию
Какой китаец это?
Выглядят конечно мощно, православно 💪🏼
Маленькие размером под чебурашек сделаны
В Америке - выпускают электрический трак Tesla Semi.
В России вместо нормального Форд Транзита теперь «аналог» - китайский недорогой заменитель.
В какой момент мы свернули не туда?
Держитесь маршрутчики!