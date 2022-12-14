Транспорт
Дружеский пёс_анон

«Соллерс» начала продавать автомобили под своим брендом, которые должны заместить Ford Transit Статьи редакции

Цены на Sollers Argo начинаются от 2,5 млн рублей, на Atlant — от 2,9 млн.

Sollers Atlant / Источник: motor.ru
Sollers Argo / Источник: motor.ru
  • Компания начала продажи лёгких коммерческих автомобилей под своим брендом — Argo и Atlant, пишет ТАСС.
  • Масса компактного автомобиля Sollers Argo — от 2,5 до 3,5 тонн, он подходит для внутригородских перевозок и оснащён дизельным двигателем 130 л.с. либо бензиновым мотором 147 л.с. «Евро-5». Цены начинаются от 2,5 млн рублей.
  • Масса Sollers Atlant — от 2,5 до 4,2 тонн, автомобиль оснащён дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5». Цены — от 2,9 млн рублей.
  • В 2022 году «Соллерс» рассчитывает продать 900 машин под своим брендом, в течение двух-трёх лет — 30 тысяч, а в перспективе пяти лет — около 50 тысяч.
  • Компания анонсировала производство машин под новым собственным брендом в сентябре 2022 года, а начала его в ноябре на площадке в Татарстане. До этого там выпускались фургоны Ford Transit. Ford вышел из СП с «Соллерс» и продал группе свою долю в 49% в октябре.
Источник: Минпромторг

#новость #соллерс

1515 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
 Вадим Д.

К нам приехал, к нам приехал заместитель Ford Transit.

Ответить
Развернуть ветку
Шмублик

На маршрутке, на маршрутке он приехал паразит.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И теперь, сказал всем «Соллерс»: чудо с нами будет жить.

Ответить
Развернуть ветку
Шмублик

Урбанистам всем назло по России колесить.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Швецов

и кататься по отечественным дорогам пока дождик будет моросить🤣🤣🤣

Ответить
Развернуть ветку
Никита Лукьянов

главное что бы это чудо в "маршрутном такси" одобрили)))

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Нихао!

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

Дано:
Argo = JAC N25/N35
Atlant = X
__________
Найти:
Чему равен Х?

UPD
А всё, сам решил
Х = JAC Sunray

Ответить
Развернуть ветку
Портянки Леры

Выглядит, как авто из 90х

Ответить
Развернуть ветку
Anton Zimin

потому что нет ничего лучше, чем хорошо забытое старое

Ответить
Развернуть ветку
Vasek Romanov

Jac Jac и в продакшн

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Lachin

Argo вылитый Porter. Надеюсь доля российскиз комплектующих хотя бы 50%

Ответить
Развернуть ветку
Коммунист

Это китайский jac

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

Да пофиг сколько процентов, главное чтоб они были доступны

Ответить
Развернуть ветку
M-S-R
Цены на Sollers Argo начинаются от 2,5 млн рублей, на Atlant — от 2,9 млн.

норм отмазка чтобы оправдать невыпуск автомобилей. "Мы непричём. Просто ни одной не заказал у нас никто".

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Просто китайцы не хотят скидки давать, типа никуда не денется северный младший по разуму брат...

Ответить
Развернуть ветку
Коммунист

Цена нормальная, вопросы больше к обслуживанию

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Какой китаец это?

Ответить
Развернуть ветку
Daniel de Lion

Выглядят конечно мощно, православно 💪🏼
Маленькие размером под чебурашек сделаны

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

В Америке - выпускают электрический трак Tesla Semi.
В России вместо нормального Форд Транзита теперь «аналог» - китайский недорогой заменитель.

В какой момент мы свернули не туда?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
виктор сикрит

Держитесь маршрутчики!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
null