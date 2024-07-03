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Таня Боброва
Транспорт

Союз автостраховщиков предложил штрафовать водителей за езду без ОСАГО с помощью дорожных камер

Для этого придётся внести изменения в законодательство.

  • Российский союз автостраховщиков (РСА) отправил письма ЦБ, МВД и Минфину, предложив штрафовать водителей за каждый день езды без страховки в автоматическом режиме с помощью дорожных камер. Об этом пишет РБК.
  • В июне 2024 года Госдума исключила ОСАГО из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта. Теперь единственный способ контроля за наличием страховки — проверка документов на дороге, объяснили инициативу в РСА.
  • В союзе предложили начать использовать дорожные камеры для выявления нарушителей. Рабочую группу по этому вопросу сформировали ещё в марте 2023 года — в неё вошли представители ЦБ, МВД, Минфина и РСА, напомнили в организации.
По оценке РСА, из-за отсутствия системы автоматического привлечения к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО региональные бюджеты недополучают около 2 млрд рублей ежегодно.
из письма Российского союза автостраховщиков (цитата по РБК)
  • Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что необходимо ограничиться штрафом за подобное нарушение разом в сутки. Действующая редакция КоАП не содержит подобного ограничения, поэтому штраф может выставляться неоднократно.
  • Согласно ст.12.37 КоАП, за отсутствие ОСАГО штраф составляет 500-800 рублей. По данным РСА, сегодня без страховки ездят примерно 8-9% от 40 млн автомобилистов в России.
  • По словам источника РБК, соответствующий законопроект о внесении изменений в ст.12.37 КоАП уже составлен. В частности, предлагается дополнить её примечанием о запрете штрафовать в автоматическом режиме за отсутствие у автомобилистов ОСАГО более одного раза в сутки. О том, что поправки готовы, 2 июля 2024 года также сообщил «Интерфакс».
  • Источник добавил, что в отзыве МВД на законопроект говорится об отсутствии возражений министерства по указанным предложениям «в пределах компетенций».

#новости

2
22
22 комментария
Илья

Моё предложение симметричное - штрафовать страховые кампании за каждый день просрочки по выплатам и рассмотрению документов. И отдельно штрафовать-штрафовать-штрафовать не вынимая за каждое занижение суммы выплаты. И еще по штрафу за каждый день от подачи документов до получения на счёт адекватной страховой выплаты.

И вообще, они же лили крокодильи слёзы о том, какое ОСАГО для них убыточное. Чего это они так заинтересовались ездящими без ОСАГО? Значит не такое уж и убыточное, сучьи дети? Или всё меньше жертв, которым вместе с ОСАГО надо впаривать полисы страхования жизни/недвижимости/кота при продаже ОСАГО?

Более мерзкие ублюдки по части видов бизнеса только риелторы и автодилеры.

5
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Николай Самсонов

Вы же планировали отменить обязательное страхование или у меня уже крыша едет?🙂

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Andrey Chuguev

Это при регистрации в ГИБДД авто теперь не нужен полис. А так ОСАГО никто не отменял

5
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Anton Kuzmichev

- ноем, что тарифы ОСАГО маленькие
- ноем, что всё больше ездят без ОСАГО
- ...
- вытираем слëзы стодолларовыми купюрами

2
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Дмитрий

Возможно путаете с техосмотром.

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Хозяин

Каменный век какой-то. Нужно чтобы без полиса ОСАГО двигатель не заводился. И чтобы слив в унитазе владельца не работал.

2
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dddaaasss

Зачем вы им подсказываете?

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