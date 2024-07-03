Союз автостраховщиков предложил штрафовать водителей за езду без ОСАГО с помощью дорожных камер

По оценке РСА, из-за отсутствия системы автоматического привлечения к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО региональные бюджеты недополучают около 2 млрд рублей ежегодно.
из письма Российского союза автостраховщиков (цитата по РБК)
Моё предложение симметричное - штрафовать страховые кампании за каждый день просрочки по выплатам и рассмотрению документов. И отдельно штрафовать-штрафовать-штрафовать не вынимая за каждое занижение суммы выплаты. И еще по штрафу за каждый день от подачи документов до получения на счёт адекватной страховой выплаты.
И вообще, они же лили крокодильи слёзы о том, какое ОСАГО для них убыточное. Чего это они так заинтересовались ездящими без ОСАГО? Значит не такое уж и убыточное, сучьи дети? Или всё меньше жертв, которым вместе с ОСАГО надо впаривать полисы страхования жизни/недвижимости/кота при продаже ОСАГО?
Более мерзкие ублюдки по части видов бизнеса только риелторы и автодилеры.
Вы же планировали отменить обязательное страхование или у меня уже крыша едет?🙂
Это при регистрации в ГИБДД авто теперь не нужен полис. А так ОСАГО никто не отменял
- ноем, что тарифы ОСАГО маленькие
- ноем, что всё больше ездят без ОСАГО
- ...
- вытираем слëзы стодолларовыми купюрами
Возможно путаете с техосмотром.
Каменный век какой-то. Нужно чтобы без полиса ОСАГО двигатель не заводился. И чтобы слив в унитазе владельца не работал.
Зачем вы им подсказываете?