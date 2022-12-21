Кроссовер «Москвич 3», который собирают на бывшем заводе Renault, будет стоить от 1,97 млн рублей Статьи редакции
На первом этапе его можно будет купить только в Москве.
- Сначала продажей и обслуживанием автомобилей будут заниматься 11 дилерских центров в Москве, сообщили на предприятии. В 2023 году компания планирует открывать центры в российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производства — в других регионах.
- Первой моделью стал городской кроссовер «Москвич 3» — он поступит в продажу по цене от 1,97 млн рублей и будет доступен в пяти цветах (белый, чёрный, красный, серый и голубой). Автомобиль также пополнит парки такси и каршеринга, сообщили в компании.
- «Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault в Москве в конце ноября 2022 года. «Москвич 3» — это автомобиль с бензиновым турбомотором (150 лошадиных сил) и автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач. Старт продаж был запланирован на декабрь 2022 года, но цены официально не назывались.
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Не мог и представить, что слова «Москвич» и 1,97 млн рублей встречу в одном предложении.
вы платите за бренд и наклеенные буковки
Вопрос, что там от Москвича только.
В Китае от $10 410
С музея звонили, говорили готовы забрать! Только для вас отдам всего-лишь за миллион 900, состояние изподдида, вторую такую не найдешь!
ахаххах вот уж жизнь штука непредсказуемая
Прикольно, когда в такси будет написано Вас ожидает белый Москвич😁
Как-то дорого будет их для такси использовать, с таким ценником, хотя может их в премиум подачу будут выдавать.
Лучше был бы белым водитель.
Сразу видно Коренной Москвич!
Учитывая, что базовый китайский авто JAC JS4, который и был взят за основу москвича, продавался у дилеров в 2022 году от 1,5-1,6 млн руб. Бренд Москвич за шильдик сразу полляма берет, норм считаю)
Сейчас тот жк jac js4 продают за от 2.3.
И если глянуть на прямых конкурентов, то цены все же ниже чем у других в аналогичных комплектациях.
они старались)) надо на чем-то "выезжать")))
а почему не 1.999.999?
Коврики докинут при оформлении и будет такой прайс.
это вам не эльдорадо!
почему буква З, а не так модная нонче Z?
из комментов: " Собянин и Мантуров , за 700 из Китая пригоняют , вешают 2 шильдика и ...
Все " овцы " в очередь за 2 ляма !!!
" Эффективные менеджеры " народ за идиотов держат , что ли ?! "
https://www.youtube.com/watch?v=PBRp6AQNwp0
Кто бы мог подумать, что Россия ляжет под Китай... А оно вон как вышло )))
она только начинает ложится - господин Си и Эрдоган своего не упустят.
А миллионеры под Роллс Ройс ложатся?Нет чтобы пешком гордо
Вы по рекламе Сила Сибири раньше не поняли?
Кто в здравом уме купит его ща такие деньги?
тот, у кого нет выбора
Все для людей
Ээх, сейчас бы палëного китайца за два ляма...Палëного китайца, вы только послушайте, как это привлекательно звучит.
Эта китайская машина JAC S4. Стоит ~850к руб. в рознице (топ комплектация ~1 млн руб). Шильдик переклеили, вот тебе уже и 2 ляма.
Где можно ее за миньон купить?
Скажем дружно "накуй нужно!"
За такие деньги лучше ипотеку взять, квадрат автомобиля в несколько раз дороже жилья 😂 совсем с ума сошли
Каршеринг как раз на китайцев переходит массово, так что вполне зайдет
Москвич и точка, точка, точка.
москвич и троеточка
название совсем не подходит авто
Народный автомобиль!
А почему всем так наплевать, что это обычный китайский кроссовер?
Почему никто, ничего не говорит об этом, всё просто кушают эту идею как действительно что-то стоящее