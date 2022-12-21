Транспорт
Неизменный шар

Кроссовер «Москвич 3», который собирают на бывшем заводе Renault, будет стоить от 1,97 млн рублей Статьи редакции

На первом этапе его можно будет купить только в Москве.

  • Сначала продажей и обслуживанием автомобилей будут заниматься 11 дилерских центров в Москве, сообщили на предприятии. В 2023 году компания планирует открывать центры в российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производства — в других регионах.
Источник: завод «Москвич»
  • Первой моделью стал городской кроссовер «Москвич 3» — он поступит в продажу по цене от 1,97 млн рублей и будет доступен в пяти цветах (белый, чёрный, красный, серый и голубой). Автомобиль также пополнит парки такси и каршеринга, сообщили в компании.
  • «Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault в Москве в конце ноября 2022 года. «Москвич 3» — это автомобиль с бензиновым турбомотором (150 лошадиных сил) и автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач. Старт продаж был запланирован на декабрь 2022 года, но цены официально не назывались.
Источник: Autonews.ru

#новость #москвич

2157 просмотров
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69 комментариев
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 Вадим Д.

Не мог и представить, что слова «Москвич» и 1,97 млн рублей встречу в одном предложении.

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Виталий Лановой

вы платите за бренд и наклеенные буковки

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10 комментариев
Небесный огонь

Вопрос, что там от Москвича только.

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6 комментариев
Ilya Lesov

В Китае от $10 410

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Eternal Hate

С музея звонили, говорили готовы забрать! Только для вас отдам всего-лишь за миллион 900, состояние изподдида, вторую такую не найдешь!

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1 комментарий
Дальнейший бокал
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2 комментария
Denis Kostin

ахаххах вот уж жизнь штука непредсказуемая

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Alex Shevchenko

Прикольно, когда в такси будет написано Вас ожидает белый Москвич😁

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Небесный огонь

Как-то дорого будет их для такси использовать, с таким ценником, хотя может их в премиум подачу будут выдавать.

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7 комментариев
Верховный Спецоператор

Лучше был бы белым водитель.

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Дмитрий Никуткин

Сразу видно Коренной Москвич!

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Александр Ильченко

Учитывая, что базовый китайский авто JAC JS4, который и был взят за основу москвича, продавался у дилеров в 2022 году от 1,5-1,6 млн руб. Бренд Москвич за шильдик сразу полляма берет, норм считаю)

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Мяу

Сейчас тот жк jac js4 продают за от 2.3.

И если глянуть на прямых конкурентов, то цены все же ниже чем у других в аналогичных комплектациях.

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Владислав Кирченко

они старались)) надо на чем-то "выезжать")))

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Zeybek Zeybek

а почему не 1.999.999?

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Роман Вельмакин

Коврики докинут при оформлении и будет такой прайс.

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1 комментарий
Виталий Лановой

это вам не эльдорадо!

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Андрей петров

почему буква З, а не так модная нонче Z?
из комментов: " Собянин и Мантуров , за 700 из Китая пригоняют , вешают 2 шильдика и ...
Все " овцы " в очередь за 2 ляма !!!
" Эффективные менеджеры " народ за идиотов держат , что ли ?! "

https://www.youtube.com/watch?v=PBRp6AQNwp0

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Eldar Faizullin

Кто бы мог подумать, что Россия ляжет под Китай... А оно вон как вышло )))

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Garmonbon

она только начинает ложится - господин Си и Эрдоган своего не упустят.

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Серж

А миллионеры под Роллс Ройс ложатся?Нет чтобы пешком гордо

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2 комментария
Алексей Родной

Вы по рекламе Сила Сибири раньше не поняли?

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О Маркетинге просто

Кто в здравом уме купит его ща такие деньги?

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Daniil Levi

тот, у кого нет выбора

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1 комментарий
Demi An

Все для людей

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Дмитрий Лавриненко

Ээх, сейчас бы палëного китайца за два ляма...Палëного китайца, вы только послушайте, как это привлекательно звучит.

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Артем Акулов

Эта китайская машина JAC S4. Стоит ~850к руб. в рознице (топ комплектация ~1 млн руб). Шильдик переклеили, вот тебе уже и 2 ляма.

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Мяу

Где можно ее за миньон купить?

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2 комментария
Алексей Родной

Скажем дружно "накуй нужно!"

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Алексей Родной

За такие деньги лучше ипотеку взять, квадрат автомобиля в несколько раз дороже жилья 😂 совсем с ума сошли

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Kruason
Автомобиль также пополнит парки такси и каршеринга, сообщили в компании.

Каршеринг как раз на китайцев переходит массово, так что вполне зайдет

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Igor Kiselev

Москвич и точка, точка, точка.

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Инга Русланова

москвич и троеточка

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Игорь Забродин

название совсем не подходит авто

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Андрей Киселев
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Общественный кот

Народный автомобиль!

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Андрей Макаров

А почему всем так наплевать, что это обычный китайский кроссовер?
Почему никто, ничего не говорит об этом, всё просто кушают эту идею как действительно что-то стоящее

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